Отягчающие обстоятельства и укрывательство преступлений: Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В частности, документ расширяет список лиц, к которым будет применяться положение об отягчающих обстоятельствах в случае совершения ими преступления. Наряду с этим вводится уголовная ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ, а также за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних.

Президент России подписал закон о совершенствовании мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Документ, вносящий поправки в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, дополняется ст. 63 УК РФ и расширяется перечень лиц, на которых распространяются отягчающие обстоятельства в подобных деяниях. Ответственность будет жёстче в тех случаях, когда преступник совместно проживает с ребёнком или несёт за него ответственность. Отягчающим обстоятельством также станет совершение преступления человеком, работающим в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних, а также в областях организации детского отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания.

Этот же пункт касается лиц, задействованных в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства.

Вводится уголовная ответственность за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних младше 14 лет. Это деяние наказывается штрафом в размере до 100 тыс. рублей или дохода за период до одного года, либо принудительными работами на срок до года, либо лишением свободы на тот же срок.

Вводится уголовная ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера группой лиц, а также с использованием СМИ или интернета. Более жёсткое наказание предусмотрено и в тех случаях, когда преступление против ребёнка совершено прежде судимым по аналогичной статье. В перечисленных случаях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Отметим, что этот законопроект в первой редакции поступил на рассмотрение Госдумы ещё в феврале 2018-го. В первом чтении инициативу рассмотрели в июне того же года, во втором и третьем — в феврале 2022-го.

По словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена политсовета МГЕР Виктории Федосовой, ужесточение подхода к педофилам ложится в вектор, который был задан голосованием по закону о поправках к Конституции. Как напомнила Федосова, в основном документе было обозначено, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

Собеседница RT отметила, что в подписанном президентом законе сделаны отдельные акценты на сферах и ситуациях, в которых совершаются преступления, а профильные «детские» сферы занятости взрослых обозначены как отягчающие обстоятельства.

«Это будет сигналом и для нездоровых личностей, которые намеренно идут на работу в школу для дальнейшего совершения преступлений, и для руководства учебных заведений: нужно внимательно набирать персонал и проводить дополнительную психологическую экспертизу», — подчеркнула Федосова.

Пожизненное заключение для педофилов

Ранее Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Согласно одобренному 28 января документу, соответствующее наказание предусмотрено за сексуальное насилие над ребёнком, совершённое повторно, а также в случае, если оно было совершено в отношении двух или более детей, либо сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Документ также распространил действие соответствующих статей УК РФ на более широкий круг потерпевших за счёт поправки возраста жертв. Ранее пожизненное заключение грозило педофилу только в случае повторного совершения преступления и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Теперь максимальное наказание может быть назначено и в том случае, если возраст жертвы составляет от 14 до 18 лет. Соответствующие поправки были внесены в ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).