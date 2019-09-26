"Отвратительно и безнравственно!". Известная феминистка Мария Арбатова ответила на призыв муфтия ввести в России многоженство

Помните, как пел в «Кавказской пленнице» Никулин: «Если б я был султан, я б имел трех жен!» И эта гайдаевская сказка может стать реальностью. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал разрешить в России многоженство.

- Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и Ислам, это допускают, - сказал он.

Но к чему это приведет? Мы выслушали противников и сторонников такой резонансной идеи.

«ЗА»

Рушан Аббясов, Первый заместитель председателя Совета муфтиев России:

- Мы живем в светском государстве. И законы России не позволяют многоженства. Но если говорить о логике, то что мы видим? К нам часто приходят женщины, которых бросают мужья. Они одни воспитывают детей. Потом у некоторых мужчин есть любовницы. Если мы видим эту проблему, ее лучше узаконить, чтобы мужчины были ответственны. Чтобы не просто удовлетворяли низменные чувства. А отвечали за жен и детей. И Коран не заставляет 2-3 или 4 жены. Это дозволенная мера, когда в этом есть потребность. Например, человек женился. Женщина не может ему родить ребенка, тогда он женится на второй жене. Но первую не бросает. По закону, у второй жены нет никаких прав. А так все можно узаконить.

Рушан АббясовФото: Иван ВИСЛОВ

У нас есть регионы с мусульманским большинством. Такая практика существует, но она незаконна. Люди берут втору и третью жену. Но Всевышний говорит, нужно быть справедливым к женам. Если одной жене купил квартиру, купи и второй. Одной уделил время, удели и второй. В Коране говорится, что если ты не будешь справедлив, лучше имей одну жену.

«ПРОТИВ»

Мария Арбатова, писатель:

- Это очередным образом ограничит права женщин. Мы знаем, что молодых девочек продают старикам в исламских регионах. Делается это тихо. Но была «свадьба тысячелетия». Тогда начальнику отделения полиции дали девочку, которая еще не успела получить аттестат. А так будут нарушать права женщин системно. Это отвратительное и безнравственное заявление. Оно не соответствует месту и времени, где живет муфтий. Коран — литературный памятник. Он не пересекается с Уголовным кодексом, по которому живет наша страна.

Такое ощущение, что женщина просто домашнее животное, якобы можно нагнать себе стадо молодых и постоянно размножаться. Сейчас многоженство скрывается. Мы не можем говорить об этом серьезно. Люди живут так, как хотят. Но если мы говорим о законах, у ребенка должны быть один папа и одна мама. Иначе мы получим невротика, который будет созерцать, как папа скачет по 4 постелям официально.