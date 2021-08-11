«Отвлёкся на навигатор»: в Москве началось рассмотрение дела о ДТП, в котором погиб брат модели Натальи Булычёвой

Лефортовский райсуд начал рассмотрение дела по факту ДТП, в котором погиб брат известной российской гимнастки и фотомодели Натальи Булычёвой Иван. В январе 2021 года на трамвайной остановке его сбила иномарка, за рулём которой находился сын замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения Денис Журавлёв. Адвокат обвиняемого заявляет, что его подзащитный не заметил пешехода, потому что пытался избежать другого ДТП.

Лефортовский районный суд Москвы начал рассмотрение дела по факту ДТП, в котором погиб брат призёра чемпионатов России по художественной гимнастике и модели Натальи Булычёвой Иван.

Как рассказал RT адвокат семьи погибшего Пётр Хархорин, заседание продлилось не более получаса.

«Сегодня по нашему ходатайству потерпевшей по делу признали маму Ивана. После чего суд отложил дело, чтобы дать ей возможность ознакомиться с материалами. А если есть необходимость, заявить свой гражданский иск. То есть реализовать права потерпевшего», — пояснил Хархорин

По его мнению, женщину должны были уже давно признать потерпевшей по делу.

Водитель был трезв

Смертельное ДТП произошло 8 января 2021 года у трамвайной остановки на Красноказарменной улице. Как рассказал адвокат, в тот вечер Иван Булычёв возвращался домой с квиза.

Согласно видеозаписям с камер, находящимся в трамвае и около остановки, в 23:37 он и ещё двое пассажиров вышли из вагона.

«Трамвайные пути в этом месте располагаются по середине проезжей части. Автомобиль на правой полосе остановился, чтобы пропустить пешеходов. Но когда они вышли на левую полосу, в них на большой скорости врезался автомобиль Skoda Octavia», — рассказала RT сестра погибшего.

По её словам, основной удар пришёлся на Ивана — он был к машине ближе всего.

«Столкновение было таким сильным, что Ваню отбросило на 20 метров, — отметила Булычёва. — Кроме того, автомобиль зацепил двух других пешеходов — супружескую пару. У обоих черепно-мозговые травмы, но врачам удалось их спасти».

Судя по видеозаписям, иномарка двигалась по левой полосе, не сбавляя скорости.

Позднее выяснилось, что за рулём машины находился сын замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения Денис Журавлёв. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции провели водителю освидетельствование на состояние наркотического и алкогольного опьянения. Он был трезв.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека».

Признал вину

Как рассказал RT Хархорин, по делу была проведена только автотехническая экспертиза, которая показала, что в момент ДТП автомобиль был исправен.

«Он (Журавлёв. — RT) признал свою вину. Других доказательств его вины в уголовном деле нет. Хотя мы в ходе следствия заявляли ходатайства о проведении комплексной автотехнической экспертизы, чтобы установить его скорость. Но нам отказывали, — рассказывает адвокат. — Он говорит, что ехал с разрешённой скоростью — 60 км/ч, однако, по имеющейся видеозаписи видно, что он превысил скорость. Какой она была, предстоит установить в ходе судебных заседаний».

Адвокат отмечает, что в мае этого года родственники погибшего боялись, что водителя могут признать невменяемым и он избежит наказания. Впрочем, опасения родственников оказались напрасными.

Родственники погибшего говорят, что после ДТП с ними никто не связывался.

«Журавлёв не выходил на связь с моей семьёй, не извинялся. Только его адвокат какое-то время пробовал договориться. Мы хотим, чтобы виновник понёс заслуженное наказание. Мы потеряли не только Ваню, но и бабушку. После его смерти она пережила инфаркт и не смогла оправиться после инсульта», — рассказала RT Наталья Булычёва.

В свою очередь адвокат обвиняемого Дениса Журавлёва после заседания суда рассказал RT, почему его подзащитный не смог избежать столкновения.

«Он ехал на работу, отвлёкся в навигатор, впереди увидел машину. Стал её объезжать — и всё. Он от столкновения уходил и не видел пешехода. Он не находился в состоянии алкогольного опьянения. В материалах дела всё есть», — заявил RT адвокат.

Почему Журавлёву на привычном маршруте до работы понадобился навигатор, адвокат пояснить не смог.

Сам Журавлёв рассказывал, что в тот день он катался с друзьями на сноуборде, а после возвращения в Москву ему было необходимо срочно заехать на работу.

Следующее заседание назначено на 20 августа. RT будет следить за развитием событий.