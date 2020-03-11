Отвлекли от застрявших американских подлодок? В NORAD рискнули показать только свои самолёты под присмотром русских Ту-142

Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) обнародовало подробный фотоотчёт о вылете на сопровождение двух российских Ту-142 10 марта.

При этом стоит отметить интересный факт — фотоотчёт пестрил кадрами с русскими самолётами без единого намёка на всплывшие подлодки.

Фото: Скриншот Twitter/ North American Aerospace Defense Command

В Минобороны России в свою очередь сообщили о том, что два дальних противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации ВМФ России совершили плановый полёт над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. В рамках полёта они строго соблюдали все международные правила использования воздушного пространства.

В ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.

Накануне сообщалось о том, что атомная субмарина Toledo ВМС США сумела пробить лёд и всплыла на поверхность в Арктике. Это произошло неподалёку от российской военной базы "Арктический трилистник". Видеозапись всплытия подлодки на поверхность опубликовало издание Defense Media Activity.