|
Отвлекли от застрявших американских подлодок? В NORAD рискнули показать только свои самолёты под присмотром русских Ту-142
11 марта 2020, 14:35 • 60 • Политика
В NORAD рискнули показать только свои самолёты под присмотром русских Ту-142 — это стало очевидным после публикации в Twitter фотоотчёта о полёте русских самолётов. Возникает вопрос: таким образом внимание общественности пытались отвлечь от застрявших подлодок?
Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) обнародовало подробный фотоотчёт о вылете на сопровождение двух российских Ту-142 10 марта.
При этом стоит отметить интересный факт — фотоотчёт пестрил кадрами с русскими самолётами без единого намёка на всплывшие подлодки.
Фото: Скриншот Twitter/ North American Aerospace Defense Command
В Минобороны России в свою очередь сообщили о том, что два дальних противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации ВМФ России совершили плановый полёт над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. В рамках полёта они строго соблюдали все международные правила использования воздушного пространства.
В ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.
Накануне сообщалось о том, что атомная субмарина Toledo ВМС США сумела пробить лёд и всплыла на поверхность в Арктике. Это произошло неподалёку от российской военной базы "Арктический трилистник". Видеозапись всплытия подлодки на поверхность опубликовало издание Defense Media Activity.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 марта 2020, 12:35
|
10 марта 2020, 03:35
|
09 марта 2020, 05:35
|
08 марта 2020, 14:08
|
06 марта 2020, 06:35
|
06 марта 2020, 02:35
|
07 марта 2020, 23:35