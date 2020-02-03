Отвлекающий пинок

29 января Владимир Путин своим указом отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. Увольнение оказалось обосновано самой позорной для чиновников причиной – «утратой доверия». До этого Игнатьев стал объектом двух скандалов, которые сам же и создал, в связи с чем наказания для зарвавшегося губернатора требовали общественники, ветераны и возмущённые граждане. Потому решение Кремля выглядит закономерной реакцией на народные чаяния о справедливости. Хотя, может быть, всё не так просто?

Накуролесил Игнатьев знатно, что уж тут говорить. Сперва во время губернаторского приёма, посвящённого Дню российской печати, заявил, что нужно «мочить» журналистов, которые критикуют местную власть. Присутствовавшие на встрече работники СМИ хоть и подняли брови, но проглотили губернаторский пассаж, а вот федеральная пресса распяла Игнатьева. Тут ему и отсидеться бы в тишине, но не прошло и недели, как глава республики отличился вновь. Вручая на главной площади столицы региона сотрудникам МЧС ключи от новых квартир, рослый Игнатьев, к недоумению собственного окружения, вдруг несколько раз поднял руку, заставив субтильного офицера прыгать, словно пуделя. Видео попало в интернет. Само собой, грянул скандал. Народ по привычке негодовал в Сети, что власть имущие уже совсем ни во что не ставят простых людей, а в ряде городов даже прошли протестные пикеты.

И тут произошло, казалось бы, невероятное. Нет, поначалу глава МЧС Евгений Зиничев говорил осторожно: мол, губернатор своим поступком унижает офицера. Но следом ударил «крупный калибр». В «Единой России» заявили, что дадут оценку поступку своего члена, который живёт в параллельной реальности. Дали и правда так, что мало не показалось. Сначала Игнатьева показательно исключили из партии, после чего стало ясно – на Игнатьеве в высших инстанциях поставили крест. В Кремле поначалу отрицали возможность отставки, но вскоре последовал указ. Сейчас врио главы Чувашии назначен Олег Николаев – депутат Госдумы из эсеров.

Со стороны вся эта история выглядит как пример торжества справедливости. Народ возмутился – в Кремле тут же это услышали и приняли правильное решение. Ну просто сюжет для святочного рассказа! Однако эксперты советуют присмотреться к деталям. Некоторые СМИ, в том числе и наши журналисты в Чувашии, считают, что и фраза была вырвана из контекста, и сотрудник МЧС на самом деле не держал зла на Игнатьева. Но случившимся инцидентом тут же воспользовались. Для начала стоит обратить внимание на дату окончания полномочий Игнатьева. Срок его губернаторства оканчивается в сентябре нынешнего года. Как правило, главы стараются снова пойти на выборы, но тут, как говорят знатоки, у Игнатьева практически не было шансов: рейтинг его в народе таков, что проще сделать губернатором табуретку. Это было понятно ещё по прошлым выборам – тогда Игнатьев набрал на выборах 65%, и поговаривали, что благодарить за это надо не тех, кто голосовал, а тех, кто считал.

Игнатьев рулит Чувашией с 2010 года, но его уровень личной популярности весьма невысок. Республика остаётся в числе беднейших регионов страны, доходы населения низки. Плюс постоянные скандалы. Так, в 2014 году стало известно, что в республиканском Доме правительства за огромные миллионы для чего-то построили сауну. Кроме того, под следствие (естественно, за хищения и коррупцию) один за другим попали чиновники из окружения Игнатьева – гендиректор «Чуваш- автодора», врио министра природы и даже вице-премьер.

По теме 1748 Врио главы Чувашии воздержался от комментариев по поводу отставки Игнатьева Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев, назначенный временно исполняющим обязанности главы Чувашии, отказался комментировать отставку Михаила Игнатьева с поста главы региона. «В администрации президента прекрасно знали о его непопулярности и проблемах избираемости. И очень может быть, что именно осознание того факта, что ещё один срок ему не светит, и стало для Игнатьева поводом к тому, чтобы перестать себя контролировать, – считает политолог Константин Калачёв. – Всё остальное – красивый спектакль, в котором Игнатьев случайно стал антигероем, остальные только этого и ждали».

В общем, отличная возможность убрать губернатора с пользой для всех. Федеральный центр снимает заведомо непроходного губернатора, показывая народу, что чутко прислушивается к сигналам снизу и готов и впредь пресекать чванство зарвавшихся чинуш. Заодно ставит на освободившееся место Николаева, демонстрируя таким образом уважение справедливороссам. Почему бы и нет – капризничать на этом посту эсер явно не станет, а Чувашия – это не Татарстан или Кубань, её отдать не жалко. А поддержка со стороны эсеров в преддверии изменения Конституции как раз нужна. Короче, всем сестрам по серьгам.

Ну и напоследок: Игнатьев, если кто не помнит, был медведевским губернатором, получившим республику из рук бывшего президента и премьера, а ныне зампредседателя Совета безопасности. Не стало Медведева во главе правительства – следом полетели и его люди. Здесь, правда, самое пикантное то, что Медведев остаётся лидером «Единой России», а Игнатьева показательно заставили положить партбилет на стол. Но такие уж традиции на Руси. Многие предрекали, что так и будет. Подробнее о том, кого ещё из медведевских губернаторов в скором времени может ждать отставка, читайте в материале «Медведевский отзыв».