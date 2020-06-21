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Отвлекающий манёвр: В Госдуме оценили предложение США Китаю
21 июня 2020, 18:00 • 35 • Политика
В Госдуме дали оценку предложению Соединённых Штатов Америки Китаю принять участие в переговорах российской и американской сторон, на которых будет обсуждаться контроль над вооружениями. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, это отвлекающий манёвр Штатов.
Он отметил, что таким образом США ищет предлог, чтобы не предпринимать конкретных шагов по продлению действующего ядерного соглашения с Россией (СНВ-3).
Швыткин отметил, что, предлагая включить Китай в переговоры, США "почему-то пока вообще не заявляют о Великобритании и Франции".
"Это бы тоже немаловажный был фактор", - сказал он в беседе с РИА Новости.
При этом Швыткин добавил, что, на его взгляд, таким образом США хотят отвести внимание от своего бездействия.
"На мой взгляд, это просто поиски, предлоги, (чтобы - ред.) уйти от конкретных шагов по продлению данного договора", - уточнил он.
По его словам, никаких подобных шагов от США до сих пор предпринято не было.
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