Отвлекающий манёвр: В Госдуме оценили предложение США Китаю

Он отметил, что таким образом США ищет предлог, чтобы не предпринимать конкретных шагов по продлению действующего ядерного соглашения с Россией (СНВ-3).

Швыткин отметил, что, предлагая включить Китай в переговоры, США "почему-то пока вообще не заявляют о Великобритании и Франции".

"Это бы тоже немаловажный был фактор", - сказал он в беседе с РИА Новости.

При этом Швыткин добавил, что, на его взгляд, таким образом США хотят отвести внимание от своего бездействия.

"На мой взгляд, это просто поиски, предлоги, (чтобы - ред.) уйти от конкретных шагов по продлению данного договора", - уточнил он.

По его словам, никаких подобных шагов от США до сих пор предпринято не было.