«Отвлекающая война»: В России назвали признаки подготовки США к ядерному удару по России

Признаками начала ядерной войны с США может быть начало боевых действий с Россией или военные учения, а также отзыв посла и дипмиссии, говорят эксперты.

Потенциальным признаком ядерной войны с США будет служить определенный конфликт, который стороны проведут обычным вооружением. Также отзыв посла или дипломатической миссии будет служить тем признаком, что США хотят нанести удар по территории России уже с помощью ядерного оружия.

Об этом написал в своей статье заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Он об этом он написал в издании «Военно-промышленный курьер». Эксперт перечислил несколько признаков, среди которых, прежде всего, он отмечает начало боевых действий неядерным оружием, которые должны послужить отвлекающим моментом для России. Такие действия могут продлиться до нескольких месяцев.

«Непосредственным признаком того, что агрессор готов к удару, может быть отзыв посла и сотрудников дипмиссии. Проявятся и другие признаки подготовки к войне. В частности, развертывание войск у наших границ под видом учений, создание ударных группировок ВМС в районах, откуда возможно нанести удары по территории России», - пишет Сивков в «Военно-промышленном курьере».