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«Отвлечь от внутренних проблем»: как британские СМИ «поддерживают интерес» к инцидентам в Солсбери и Эймсбери

22 июля 2018, 12:09  •  30 • В мире
Несмотря на отсутствие каких-либо новых данных от правоохранительных органов о ходе расследования инцидентов с отравлениями в Солсбери и Эймсбери, британские СМИ продолжают поддерживать эту тему, используя, в том числе, информацию «от анонимных источников». Так, канал iTV сообщал, что полиция Британии идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей, а сайт телеканала Sky News рассказал о поиске «Новичка» в общественных уборных парка «Сады королевы Елизаветы» в Солсбери. Ранее заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес назвал источники британских СМИ «плохо информированными». Эксперты уверены, что муссирование темы мифической «российской угрозы» в медиа помогает властям страны отвлечь внимание от внутренних проблем, в том числе брексита.
 
Сотрудники полиции в парке «Сады королевы Елизаветы» Reuters © Hannah McKay
 

Британские СМИ продолжают пристально следить за ходом расследования инцидентов с отравлениями в городах Солсбери и Эймсбери несмотря на то, что никакой существенной информации полиция не предоставляет. Последним значимым событием стало обнаружение пустого флакона якобы со следами нервно-паралитического вещества в квартире Чарли Роули, который 5 июля получил отравление и был госпитализирован вместе со своей сожительницей Дон Стёрджесс. Женщина впоследствии скончалась.

С тех пор власти не сообщали о каких-то серьёзных подвижках в этом деле. 20 июля был выписан из больницы Чарли Роули. В медучреждении отметили, что это стало возможным благодаря «неустанной работе замечательной команды врачей».

Брат Чарли Роули Мэттью был весьма удивлён столь скорым выздоровлением своего родственника. Он полагал, что восстановление после контакта с отравляющим веществом займёт больше времени.

Кроме того, он рассказал подробности обстоятельств, при которых его брат получил отравление. «Он точно мне сказал, что они нашли флакон с чем-то, а Дон распылила это на запястье. Он взял его (флакон. — RT) и как-то сломал. Так это вещество оказалось на его руках», — пояснил Мэттью.

Тем не менее британские средства массовой информации стараются ухватиться за любые события, связанные с расследованием. Так, британский телеканал Sky News решил привлечь внимание своих зрителей к действиям следователей в парке «Сады королевы Елизаветы» в Солсбери. Сотрудники правоохранительных органов в костюмах химзащиты исследовали общественные туалеты. По информации канала, специалисты считают, что именно там Стёрджесс и Роули могли обнаружить отравляющее вещество.

По мнению экспертов, СМИ, продолжая нагнетать ситуацию вокруг инцидентов с отравлениями, позволяют властям Великобритании сконцентрировать внимание общественности на мифической «российской угрозе» и отвлечь британцев от внутренних проблем, в том числе брексита.

«По аналогии с американцами они чувствуют, что можно получать определённые бонусы на том, чтобы постоянно таким образом стимулировать, подогревать в обществе антироссийские настроения и за счёт этого отвлекать в данном случае британское общество от внутренних проблем. Мы видели, что такого же рода практика развивается в США, но в Англии она приобретает гипертрофированную форму. Великобритания свою аргументацию полностью строит на «хайли лайкли», то есть «высокой вероятности», — отметил политолог Александр Коньков в разговоре с RT.

От мелочей к небылицам

Между тем некоторые СМИ идут ещё дальше и со ссылкой на «источники» публикуют непроверенные сведения, которые затем опровергают британские власти. На днях появилась информация о том, что следствие якобы установило подозреваемых по делу Скрипалей.

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Эти данные опроверг заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес. «Я считаю, что эта история относится к категориям «плохо информированных (источников. — RT) и диких домыслов», — написал он в Twitter.

I think this story belongs in the “ill informed and wild speculation folder”

— Ben Wallace MP (@BWallaceMP) 19 июля 2018 г.

Впрочем, это не помешало американскому телеканалу CNN позднее разместить на своём сайте «подробности» о подозреваемых. В материале сообщалось, что они якобы покинули Соединённое Королевство коммерческим рейсом вскоре после того, как Скрипали были отравлены. По словам источника, информация об этом была якобы обнаружена в закодированном послании в Москву, которое было перехвачено британской военной базой, расположенной на Кипре.

«Воздействие на общественное мнение»

Инциденты с отравлениями могут использоваться СМИ и для того, чтобы создать негативный фон вокруг правительства Терезы Мэй, уверен политолог Максим Жаров.

«Все эти расследования в общественных туалетах создают негативный информационный фон вокруг правительства Мэй, и фактически те министры, которые её правительство покинули, стремятся сейчас тем или иным образом показать, что власть не в состоянии обеспечить безопасность британских граждан, а значит, Мэй должна подать в отставку. Этот внутриполитический контекст, который сейчас есть в расследовании британских спецслужб, является существенным. И несмотря на то что со стороны это всё выглядит весьма смешно, на самом деле это серьёзная большая британская политика», — подчеркнул Жаров в беседе с RT.

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При этом Александр Коньков считает, что никаких реальных результатов следственные мероприятия британских правоохранительных органов не принесут.

«Не думаю, что мы что-то новое узнаем по итогам новой волны расследований, кроме каких-то громких заявлений, обвинений и неподтверждённых чёткими и понятными аргументами антироссийских тезисов», — отметил эксперт.

Отказ от сотрудничества с РФ

Стоит также отметить, что, несмотря на отсутствие прогресса в расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери, британская сторона продолжает отказываться от сотрудничества с Россией. Об этом не раз заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По делу Скрипалей в Форин Офис было отправлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования», — сказала Захарова.

Представитель МИД России также отмечала, что публикации СМИ о ходе расследования инцидентов с отравлениями не подкреплены никакими фактами.

«Мы уже перестали удивляться этим обвинениям, всё это написано в лучших традициях классики западной журналистики. Почему я так говорю? Потому что не приводится ни одного факта. Это всё оценочные суждения без какой-либо опоры на какие-либо факты», — сказала Захарова на брифинге 18 июля.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко также неоднократно обращал внимание на нежелание Лондона предоставлять какую-либо информацию по этому вопросу. Тем не менее дипломат надеется обсудить эту тему с новым главой МИД Британии Джереми Хантом.

«Я получил письмо от первого заместителя министра иностранных дел, где новый министр иностранных дел передаёт мне привет. И я планирую возобновить своё предложение встретиться с министром иностранных дел Хантом и обсудить российско-британские отношения... Я пробрифингую его об основных направлениях российской внешней политики... И, конечно, обсудим дело Скрипалей», — отметил Яковенко.

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