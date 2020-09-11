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Ответы вперёд: Путин не намерен беседовать с Меркель до адекватной реакции Берлина?
11 сентября 2020, 16:40 • 396 • Политика
Президент России Владимир Путин не намерен беседовать с канцлером Германии Ангелой Меркель до адекватной реакции Берлина на запросы российской стороны. Ответы вперёд, после - телефонные разговоры.
На данный момент телефонный разговор Владимира Путина с Ангелой Меркель не планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва ожидает от Берлина ответов на уже направленные запросы по блогеру Алексею Навальному и не исключает, что направит ещё.
Касательно же возбуждения уголовного дела на основании данных Германии Песков отметил, что это невозможно - это "юридический нонсенс".
Напомним, в МВД РФ по СФО восстановили хронологию визита блогера Алексея Навального в Томск. По данным ведомства, там "оппозиционер" успел употребить и вино, и коктейль, и другие напитки.
Как сообщили в ведомстве, перед тем как ему стало плохо, Навальный успел проделать немалый маршрут по Томску. Среди посещённых мест зафиксирована и гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, и съёмная квартира, где проходила рабочая встреча его сторонников, и "Венская кофейня" в аэропорту города Томска.
Именно в этих местах Навальный успел принять пищу и употребить различные напитки, "в том числе вино и алкогольный коктейль".
Отмечается, что удалось опросить пятерых из шестерых сопровождающих Навального. Одна из них - Марина Певчих - уклонилась от дачи показаний и сбежала в Германию ещё 22 августа, то есть через два дня после того, как Навальному стало плохо.
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