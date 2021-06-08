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Ответственный за кибербезопасность в США по ошибке показал свой пароль в Twitter
08 июня 2021, 16:50 • 90 • В мире
Курирующий вопросы кибербезопасности конгрессмен США Мо Брукс случайно опубликовал фото с паролем от своей почты в Twitter. Только через некоторое время политик поправил пост, заменив снимок.
Член Палаты представителей США от республиканской партии Мо Брукс по ошибке выложил фото с паролем от своей почты в Twitter. На это обратило внимание издание Vice.
Брукс в своём посте ответил на обвинение коллеги от партии демократов Эрика Суолуэлла, который вменял Мо участие в штурме Капитолия в январе этого года. Брукс написал, что Суолуэлл нарушил его права, наняв частного детектива для слежки, и выложил снимок страницы сайта Уголовного кодекса штата Алабама со статьёй о незаконном проникновении на территорию.
Однако на фото вместе со страницей сайта попал прикреплённый к монитору стикер, где был написан PIN-код и пароль от почты Gmail Брукса. Позднее конгрессмен удалил твит и повторно разместил уже обрезанное фото.
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