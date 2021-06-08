Ответственный за кибербезопасность в США по ошибке показал свой пароль в Twitter

Курирующий вопросы кибербезопасности конгрессмен США Мо Брукс случайно опубликовал фото с паролем от своей почты в Twitter. Только через некоторое время политик поправил пост, заменив снимок.

Член Палаты представителей США от республиканской партии Мо Брукс по ошибке выложил фото с паролем от своей почты в Twitter. На это обратило внимание издание Vice.

Брукс в своём посте ответил на обвинение коллеги от партии демократов Эрика Суолуэлла, который вменял Мо участие в штурме Капитолия в январе этого года. Брукс написал, что Суолуэлл нарушил его права, наняв частного детектива для слежки, и выложил снимок страницы сайта Уголовного кодекса штата Алабама со статьёй о незаконном проникновении на территорию.

Однако на фото вместе со страницей сайта попал прикреплённый к монитору стикер, где был написан PIN-код и пароль от почты Gmail Брукса. Позднее конгрессмен удалил твит и повторно разместил уже обрезанное фото.