«Ответственный и надёжный руководитель»: Кожемяко победил на выборах главы Приморья

Временно исполняющий губернатора Приморья Олег Кожемяко победил на повторных выборах главы региона. По итогам подсчёта всех протоколов самовыдвиженец набрал 61,88%. Вторым стал кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко — за него проголосовали 25,16% избирателей. После победы Кожемяко пообещал вернуть в регион прямые выборы мэров и возродить судоремонтную отрасль.

Самовыдвиженец и врио Приморья Олег Кожемяко победил на повторных выборах главы региона. Об этом по итогам подсчёта 100% протоколов сообщает Центральная избирательная комиссия.

По итогам голосования Кожемяко набрал 61,88% голосов. На втором месте оказался кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (25,16% голосов), на третьем — представитель Партии роста Алексей Тимченко (5,17%). Четвёртую позицию заняла Роза Чемерис от партии «За женщин России» с результатом в 3,80%.

По данным ЦИК, явка на 18 часов по местному времени составила 39,57%. Напомним, на первых, признанных несостоявшимися выборах главы Приморья, проголосовали 26,5% избирателей.

Всего в регионе работало 1,3 тыс. избирательных участков, все они закрылись в 20 часов по местному времени.

Как отметили в Центризбиркоме, выборы без затруднений. «Цивилизованно, спокойно, без эксцессов, в строгом соответствии с действующим законодательством», — приводит РИА Новости слова члена ЦИК Андрея Шевченко. Он добавил, что за день не поступило ни одной жалобы на нарушения.

Еще до окончания подсчёта голосов лидирующий на выборах Кожемяко сделал несколько заявлений относительно будущего Приморья. Кандидат сообщил, что в регион вернутся прямые выборы мэров. Ранее Кожемяко внёс соответствующий законопроект на рассмотрение в заксобрание края.

«Я выступал и выступаю за прямые выборы после того, как это примет Законодательное собрание. Может, будет переходный период, может, не будет. Но, тем не менее, это неминуемо. Определять будет муниципальное образование, но такое право будет предоставлено законом, когда сами же муниципальные образования будут выбирать», — приводит РИА Новости слова Кожемяко.

Он также заявил о намерении возродить судоремонтную отрасль в крае в случае победы.

«С большой программой мы выступим снова, чтобы судоремонт вернулся в наши родные гавани, с тем чтобы заработали наши судоремонтные заводы», — цитирует Кожемяко ТАСС.

Избранного губернатора Приморья успели поздравить несколько официальных лиц.

«По предварительным данным, на выборах губернатора Приморья побеждает Олег Кожемяко. Поздравляю с этим результатом», — написал премьер-министр Дмитрий Медведев в своём профиле в социальной сети Facebook.

«Поздравляю вас с уверенной и честной победой​​​. Вы показали себя ответственным и надёжным руководителем, моментально включились в работу и начали решать проблемы жителей. И люди это увидели», — сказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Повторные выборы

На момент повторных выборов Кожемяко занимает должность временно исполняющего обязанности главы Приморья. На соответствующий пост его назначили указом президента России Владимира Путина от 26 сентября 2018 года.

Назначению предшествовала встреча Кожемяко с Путиным, который отметил успехи претендента на пост главы Приморья. Вместе с тем президент настоял на том, что выборы руководителя региона должны состояться через два месяца.

«Оставлять такую значимую территорию, такой важный для страны регион, как Приморский край, без руководства, невозможно не только на два месяца — на один день невозможно», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Пост главы Приморья оказался вакантным после того, как прежний врио губернатора покинул свой пост. Речь идёт об Андрее Тарасенко, который вскоре после решения уйти в отставку был назначен замглавы Росморречфлота.

Тарасенко занимал пост врио губернатора Приморского края с 4 октября 2017 года. 9 сентября 2018 года он участвовал в выборах главы региона. Тарасенко и его главный оппонент, Андрей Ищенко из КПРФ, не смогли набрать более 50% голосов, в результате чего был назначен второй тур выборов.

По итогам второго тура, состоявшегося 16 сентября 2018 года, Тарасенко набрал 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификации протоколов, впоследствии ЦИК признал результаты выборов недействительными.

Опытный губернатор

Олег Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Черниговского района Приморского края. Он окончил Хабаровский монтажный техникум, а позднее отучился в Дальневосточном институте советской торговли и Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности «национальная экономика».

Государственная карьера Кожемяко началась в 2002 году — он стал членом Совета Федерации от законодательного собрания Приморского края. В 2005 году он занял должность вице-губернатора Корякского автономного округа, а позднее в том же году стал врио руководителя региона. После этого Кожемяко стал главой АО.

В 2007-2008 года избранный глава Приморья работал помощником руководителя администрации президента РФ. В 2008 году Кожемяко утвердили губернатором Амурской области. В 2012 году он одержал победу на выборах главы региона, набрав 77,28% голосов.

В 2015 году Кожемяко назначили врио главы Сахалинской области, позднее он победил на выборах с результатом в 67,8%.

В 2018 году, будучи врио руководителя Приморья, Кожемяко предложил сделать Владивосток столицей Дальневосточного федерального округа. Позднее эту инициативу одобрил Владимир Путин и подписал соответствующий указ.