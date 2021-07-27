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Ответственной за интеграцию Молдовы в ЕС назначена Румыния

27 июля 2021, 13:25  •  94 • Украина
«Если молдавские партнёры докажут свою серьёзность и преданность, тогда…»
Брюссель решил написать в Молдавии новую «историю успеха», несмотря на то, что предыдущая закончилась кражей века – выводом из банковской системы страны 1 млрд. долларов, которые до сих пор не найдены.
Но это всё в прошлом, сегодня в ЕС уверены – место Молдовы в ряду членов Евросоюза. Кстати, про Украину и Грузию упомянуть забыли, несмотря на то, что три страны договорились добиваться евроинтеграции «на троих».
Отдел внешних связей Европейского экономического и социального комитета (ЕЭСК) объявил о том, что «приветствует позитивные политические события в Республике Молдова», проголосовавшей на выборах за самую проевропейскую партию в этой стране. Уже одно это говорит о том, что место Молдавии – в Европе, решили в Брюсселе.
«Первые признаки того, что пришло время стать государством-членом ЕС появились в Молдавии в июле 2021 года. У населения есть высокие ожидания и необходимо внедрить реформы по укреплению европейского курса страны. Необходима искренняя и постоянная приверженность со стороны всех учреждений, участвующих в процессе вступления в Европейский Союз»,
– говорится в заявлении руководителя Отдела внешних связей ЕЭСК Димитриса Димитриадиса и председателя комитета по восточным соседям ЕЭСК Думитру Форня, которое цитирует молдавское Пресс-агентство IPN.
Из Брюсселя напоминают – сегодня Молдавия получила парламент с проевропейским большинством, теперь никто не сможет помешать интеграции в Евросоюз, однако следует помнить, что предыдущая попытка «похода в Европу» завершилась крахом и не повторять прежних ошибок, дабы не разочаровать «западных партнёров». Отныне простых заявлений Брюсселю будет недостаточно, нужны «решительные действия».
«Если молдавские партнёры докажут свою серьёзность и преданность, тогда институты ЕС должны финансово и технически поддерживать проекты, которые обеспечат лучшее взаимодействие между ЕС и Республикой Молдова»,
– говорится в заявлении.
Присматривать же за молдавскими политиками, чтобы они не сбились с верного курса, будет глава МИД Румынии Богдан Ауреску, накануне вернувшийся из Кишинёва.
Ауреску уже пообещал румынскую поддержку и помощь новому молдавскому правительству «по всем направлениям».
«Румыния заинтересовано в том, чтобы Республика Молдова была как можно ближе к европейским ценностям, потому что это те ценности, которые мы разделяем, и мы убеждены, что это на благо граждан Молдовы. Новое правительство не будет одиноким, Румыния будет рядом с Республикой Молдова»,
– заявил Богдан Ауреску.
То есть вот так прямо сейчас в ЕС не примут, предлагают снова долгий путь реформ в соответствии с вводными из Брюсселя и Бухареста. Или, как со временем может выясниться, поглощение Румынией.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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