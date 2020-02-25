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Ответственность за отчуждение территорий РФ внесут в УК и КоАП
25 февраля 2020, 17:24 • 22 • Политика
Идея ответственности за отчуждение территорий России уже есть в тексте поправок к Конституции, аналогичные положения также будут внесены в уголовный и административный кодексы РФ. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников.
«Любые действия, направленные на отчуждение территорий РФ, запрещены. Соответственно, у нас будут кроме этой поправки соответствующие положения в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях. Эта норма поддерживается, и в тексте наших поправок она уже есть», — цитирует его «РИА Новости».
Ввести в Конституцию понятие «федеральная территория» предложили в Совете Федерации 6 февраля. Проработкой инициативы займутся комитеты палаты.
Отмечалось, что речь идет о территориях с особым статусом, к которым относятся особо охраняемые, например Арктическая зона. Они имеют определенные особенности в управлении, и им нужна специальная система регулирования.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в случае внесения в Конституцию поправки о создании особых «федеральных территорий» к ним следует отнести озеро Байкал и космодром Восточный. По ее словам, создание специальной федеральной территории по озеру Байкал поможет «всем миром» сохранить и спасти это озеро.
Матвиенко считает, что в состав космодрома Восточный должно входить жилье для его работников, социальная инфраструктура и особый режим.
Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. По его поручению создали рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. 20 января президент внес проект закона о поправках в Госдуму.
Нижняя палата парламента одобрила документ в первом чтении 23 января.
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