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«Ответственность за деградацию лежит на США»: Россия вышла из Договора по открытому небу

18 декабря 2021, 18:35  •  152 • В мире
Россия официально прекратила своё участие в Договоре по открытому небу. В МИД РФ подчеркнули, что без участия США и России эффективность ДОН резко уменьшится — зона его применения снизится примерно на 80%, сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба. В ведомстве напомнили, что договор служил инструментом укрепления доверия и безопасности, а также отметили, что ответственность за деградацию договорного режима лежит на США, покинувших договор годом ранее.
 
Ту-214ОН, созданный для облёта стран — участниц Договора по открытому небу РИА Новости © Максим Богодвид
 

После выхода России и США из Договора по открытому небу эффективность ДОН резко уменьшится — зона его применения снизится примерно на 80%, также сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с выходом России из Договора по открытому небу.

18 декабря Россия официально прекратила своё участие в ДОН.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва принимала решение об участии в ДОН в интересах укрепления международной безопасности.

«Одним из весомых аргументов стало тогда участие в Договоре США, которые выступали за транспарентность в военной области, но не спешили открывать свою территорию для применения мер доверия», — отметили в МИД.

В течение последних десятилетий договор служил инструментом укрепления доверия и безопасности и способствовал объективной оценке военной деятельности государств-участников, напомнили в министерстве. Там заметили, что российская сторона прилагала максимум усилий для выполнения ДОН и покидает его «с осознанием проведённой большой работы, направленной на сохранение его жизнеспособности». 

«К сожалению, все наши усилия не позволили сохранить Договор в том виде, как он задумывался его авторами. Он пал жертвой внутренней борьбы различных групп влияния в США, верх в которой взяли «ястребы». Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договорённостей в области контроля над вооружениями», — обратили внимание в МИД.

Ведомство напомнило, что выход из договора США нарушил баланс интересов, прав и обязательств государств-участников.

В МИД подчеркнули, что Москва предлагала варианты урегулирования «двух принципиально важных проблем — непередачи полученной в ходе наблюдательных полётов информации государствам, не являющимся участниками ДОН, и обеспечения реализации нашего права на проведение таких полётов над военными объектами США в Европе», однако эти предложения не были поддержаны.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Для ряда государств-участников блоковая дисциплина оказалась важнее интересов мира и международной безопасности. Все эти обстоятельства не оставили нам выбора. Они предопределили выход России из Договора», — пояснили в ведомстве.

«Вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН — Соединённых Штатах Америки», — подчеркнули в МИД.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями более 20 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с целью укрепления доверия между странами с помощью совершенствования системы контроля за военной деятельностью. Соглашение, в частности, разрешает свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, задействованных в ДОН.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу, назвав в качестве причины якобы несоблюдение Россией установленных регламентов. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отмечал, что Москва не видит «каких-либо причин, которые могли бы оправдать односторонние действия США по разрушению» договора. Окончательно Соединённые Штаты вышли из договора 22 ноября 2020 года.

В МИД РФ раскритиковали попытки Вашингтона переложить на Москву ответственность за разрушение ещё одного договора в сфере безопасности, прикрываясь «надуманными предлогами».

Как отмечал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу был обусловлен двумя основными причинами: желанием США поставить под контроль весь космос и попытками не допустить инспекции американской территории.

В мае 2021 года президент России Владимир Путин направил на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН). Нижняя палата парламента 19 мая поддержала законопроект, в начале июня он был одобрен Совфедом. 

7 июня Путин утвердил выход России из ДОН.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT напомнил, что договор задумывался как инструмент, подтверждающий, что стороны не готовятся к открытому военному конфликту друг против друга. После выхода США, напомнил эксперт, Россия попыталась договориться с европейскими странами ради их безопасности о том, что она готова оставаться в договоре.

«Однако европейские страны не предоставили никаких гарантий, поэтому само существование Договора по открытому небу потеряло смысл», — заметил эксперт.

Специалист выразил мнение, что выход России из договора говорит о том, что диалог со странами Европы по вопросам европейской безопасности остаётся на низком уровне.

В свою очередь профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта заметил, что ситуация с ДОН является частным примером в контексте произошедшего по вине Запада обострения отношений.

«Ситуация вокруг международной безопасности резко обостряется. Между Россией и НАТО также разорваны связи. Увеличивается количество военных манёвров возле России. Так что это всего лишь частный вопрос в общем контексте обострения отношений», — заключил эксперт.

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