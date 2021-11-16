«Ответственность по всей строгости закона»: устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева признали вменяемым

Жителю Казани Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в городской гимназии №175, провели повторную психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге. Он признан вменяемым и перемещён в СИЗО №1 в Казани, сообщил RT защитник Алексей Васильев, ранее представлявший интересы Галявиева. По его словам, молодой человек отказался от услуг своих адвокатов.

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев прошел повторную экспертизу в психиатрической больнице №6 в Санкт-Петербурге. По результатам обследования, которое закончилось 15 октября, молодого человека признали вменяемым.

Адвокат Алексей Васильев, представлявший интересы Галявиева, рассказал RT, что защите пока не предоставили заключение второй экспертизы.

«Заключение защите не было представлено, так что пока, кроме устного заявления Следственного комитета, защита на этот счёт иной информацией не располагает. Видимо, будем обращаться в СК, чтобы получить ответ», — сообщил Васильев.

Он также пояснил, что после обследования Галявиев был этапирован из Петербурга в СИЗО №1 Казани, после чего, со слов Васильева, отказался от услуг своих адвокатов. В связи с этим непонятен статус, в котором находится защита молодого человека.

«К нему направили сотрудников изолятора, а может, сотрудников следствия, и в связи с тем, что Галявиев теперь считается адекватным, взяли с него заявление об отказе от услуг защиты, — заявил он. — Мы со вторым адвокатом, Владимиром Богданом, нанятым семьёй Ильназа, прибыли в Казань, но не были допущены в изолятор и не смогли с ним побеседовать, узнать, оказывалось ли на него давление. Заявление нам также не было предъявлено. Если действительно имеет место отказ, то в чём тайна — предъявить документ, ознакомить с ним, чтобы все процедуры были соблюдены?»

Вопросы к законности экспертизы

Первую психиатрическую экспертизу молодой человек проходил в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. 21 июля в ОНК сообщили, что по результатам обследования обвиняемый признан невменяемым на момент совершения нападения. Тогда в Следственном комитете РФ заявили, что «комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках уголовного дела, еще не завершена».

РИА Новости

© Роман Кручинин

В августе сам Галявиев заявлял членам московской ОНК, которые его посещали, что считает себя вменяемым. Также он признавал вину в содеянном. На тот момент обвиняемый находился в столичном СИЗО Бутырка, где пытался нанести себе увечья — забирался на решётку, чтобы разбить голову, но ударился поясницей.

Тем не менее его защитник сомневается в законности выводов повторной экспертизы, так как с точки зрения законодательства второе обследование должно было проводиться всё в том же в институте им. Сербского.

«Институт Сербского — главное учреждение в стране по подобным исследованиям и самое авторитетное. Сомневаться в его выводах очень странно, — считает он. — Вторая экспертиза проводилась не дополнительно, а повторно. А тут следствие назначило совершенно другое учреждение в Питере, в том числе с привлечением внештатных экспертов — то есть, вполне возможно, даже негосударственных. И эти эксперты делают противоположные выводы: человек здоров и подлежит ответственности по всей строгости закона».

Адвокат Васильев также уточнил, что с отца Ильназа Галявиева сняли статус его законного представителя и также не ознакомили с результатами обследования сына.

«Как раз в период проведения второй экспертизы было судебное заседание по продлению срока ареста. В суде также участвовал его отец. После заключения экспертизы отца пригласили в следственное управление, сняли с него статус законного представителя, несмотря на то что заключение второй экспертизы даже и ему не было предъявлено», — уточнил Васильев.

В ОНК Республики Татарстан узнали о переводе обвиняемого в казанское СИЗО накануне и пока не успели его посетить.

В пресс-службе СК РФ RT сообщили, что следствие пока не делится информацией по делу.

Напомним, вооружённый легально приобретённым ружьём и самодельной бомбой 19-летний Ильназ Галявиев рано утром 11 мая ворвался в 175-ю городскую гимназию в Казани, в которой ранее учился, и устроил там беспорядочную стрельбу по людям. Её жертвами стали семь детей и двое преподавателей, более 20 человек были ранены. Нападавший сдался полиции и был помещён в СИЗО под круглосуточное видеонаблюдение. Галявиеву предъявили обвинение в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), ему грозит пожизненное заключение.