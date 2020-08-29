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Ответственность на вас: В Минске напрямую заявили о зависимости Киева
29 августа 2020, 22:30 • 152 • Политика
В белорусском МИД прокомментировали решение Украины прекратить контакты с республикой. Ранее с таким объявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В Минске прокомментировали решение официального Киева прекратить отношения с Белоруссией. Как заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, ответственность за нанесённый ущерб двусторонним отношениям будет лежать не только на Незалежной.
Как пояснили в ведомстве, многовекторные отношения двух стран нельзя, как на проигрывателе, поставить на паузу.
"Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств", - подчёркивают дипломаты.
Кроме того, добавил Глаз, сам факт признания Киевом координации позиции по Белоруссии с США и Евросоюзом показывает "пределы" самостоятельности в принятии решений. По его словам, ответственность за возможные последствия разрыва общения между двумя государствами "лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на её более старших внешнеполитических партнёрах".
Ранее в украинском МИД заявили, что не будут продолжать отношения с Республикой Беларусь до тех пор, пока это не перестанет нести репутационные потери для Украины. Как отмечал представитель дипведомства Дмитрий Кулеба, украинский лидер Владимир Зеленский не намерен пока контактировать с избранным на новый срок президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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