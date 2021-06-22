«Ответственность могут понести и покупатели»: как работает чёрный рынок сертификатов о вакцинации от COVID-19

Пока в российских городах устанавливаются рекорды по заболеваемости COVID-19, а власти призывают граждан вакцинироваться, в стране активизировались мошенники, предлагающие за деньги оформить сертификат о сделанной прививке от коронавирусной инфекции. При этом граждане, пользующиеся подобными услугами, рискуют не только остаться без денег, но и, как предупреждают юристы, подпасть под уголовное преследование — вплоть до ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Как устроен чёрный рынок сертификатов, кто оказывает подобные услуги и чем чревата подделка ковид-паспортов — в расследовании RT.

После объявления о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в России активизировались мошенники, предлагающие фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19.

18 июня Роскомнадзор сообщил о блокировке порядка 150 страниц в интернете с информацией, в том числе касающейся продажи сертификатов о вакцинации. МВД отчиталось о возбуждении 24 уголовных дел за продажу поддельных сертификатов о вакцинации.

Однако массовыми блокировками интернет-ресурсов проблему, похоже, не решить — основной площадкой для торговцев поддельными сертификатами остаются мессенджеры. Купить справку можно в десятках анонимных чатов. По данным RT, подобные мошеннические схемы процветают уже не один месяц, приобрести липовый сертификат о прививке через Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры было реально ещё в конце 2020 года.

RT провёл расследование, чтобы выяснить, реально ли купить сертификат, не делая прививку, есть ли у торговцев сертификатами доступ к федеральным реестрам о вакцинации и сайту госуслуг и чем подделка справок о вакцинации чревата для продавцов и покупателей.

Цена здоровья

Цена на сертификат о вакцинации от COVID-19 в интернете варьируется от 2,5 тыс. до 15 тыс. рублей. Но чёткого потолка здесь нет — некоторые требуют и 50 тыс. рублей.

При этом обсуждать продажу справок о вакцинации от COVID-19 по телефону продавцы предусмотрительно отказываются — предлагают продолжить общение в мессенджерах, где потенциальному клиенту предоставят всю информацию о расценках и сроках оказания услуги.

Торговцы подделками услужливо интересуются, с какой целью приобретается справка — желающим выехать за границу предлагают сделать отметку в личном кабинете на сайте госуслуг. Правда, тогда и цена будет выше, предупреждают торговцы сертификатами.

В среднем за «расширенный пакет», включающий «внесение в федеральный реестр о прививках» и отметку о вакцинации в личном кабинете на сайте госуслуг, мошенники просят 10—12 тыс. рублей.

В одной из организаций, с представителями которой беседовал корреспондент RT, уточнили, что при покупке сертификата с отметкой на сайте госуслуг ждать придётся дольше — 21—22 дня. Простой бумажный сертификат подобные организации готовы отправить почти сразу — в день оплаты или на следующий день.

«Сертификат настоящий, и отметка на сайте госуслуг тоже будет — правда, первая появится в день выдачи бумажного сертификата, а вторая — только через 21 день. То есть всё происходит точно так же, как если бы вы действительно делали прививку», — объясняет продавец, беседовавший с RT.

На опасения касательно подлинности приобретаемых документов и возможных последствий такой покупки собеседница RT спешит успокоить потенциального клиента: отметка на портале госуслуг точно будет, «её внесёт медцентр о том, что поставил прививку».

«Никто не узнает», — уверяет торговец сертификатами.

Впрочем, приобретать справку у данной организации мы отказались — на рынке есть и более выгодные предложения.

Например, ещё в марте 2021 года сотрудник RT в качестве эксперимента купил сертификат о вакцинации не за 12 тыс., а всего за 2 тыс. рублей.

Документ принёс курьер — с печатями и подписями врача. Судя по сертификату, прививку «поставили» в московской поликлинике.

В медучреждении не предоставили RT оперативный комментарий по поводу подлинности этого сертификата.

При этом с началом массовых блокировок сайтов, торгующих сертификатами о вакцинации, и возбуждением первых уголовных дел в отношении таких мошенников активность чатов в мессенджерах, предлагающих купить справки, снизилась, а «менеджеры по работе с клиентами» стали общаться с покупателями очень неохотно.

Желающих много

Несколько обладателей покупных сертификатов о вакцинации, с которыми пообщался RT в рамках расследования, отмечают, что за последние месяцы ажиотаж на чёрном рынке поддельных справок заметно вырос — это сказывается на доступности услуги и ценах на неё.

«Там, где я покупала ещё весной, приобрести сертификат вместе с внесением в базу уже нельзя, хотя раньше это сделать было просто. Из-за такого ажиотажа и большого количества людей, которые не хотят прививаться, те продавцы резко прекратили свою деятельность и больше ничего не продают», — рассказывает сотрудница одной из подмосковных парикмахерских Юлия Северова (имя изменено по просьбе героини).

Наплыв россиян, желающих (часто — за деньги) получить сертификат о пройденной вакцинации, избежав при этом самой прививки, с тревогой отмечают медики и пациенты в российских больницах.

В беседе с RT главврач сети клиник «Инвитро» в Москве Сергей Хомяков также подтвердил, что некоторые пациенты обращаются к медикам с такой просьбой.

«К нам обращались пациенты, которые надеялись договориться с врачом и получить сертификат, не делая прививку. Но они получили отказ. У нас это единичные случаи, буквально один-два человека в последние дни — думаю, это связано с тем бумом вакцинации, который мы наблюдаем в последнюю неделю», — считает собеседник RT.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы обязала столичных работодателей вакцинировать до 60% сотрудников, задействованных в сфере услуг. На момент публикации соответствующие меры одобрили в Москве, Московской области, Нижегородской области и ряде других регионов. При этом не все сотрудники, подлежащие обязательной вакцинации, обрадовались таким нововведениям — работодатели, с которыми общался RT, отмечают, что многие наотрез отказываются вакцинироваться.

На фоне этого количество желающих приобрести на чёрном рынке сертификат о прививке, вероятно, будет только расти — и торговцы поддельными документами уже отреагировали на изменения в спросе.

«СКИДКИ от десяти человек», — говорится в сообщении одного из продавцов поддельных сертификатов о вакцинации, с которым общался корреспондент RT.

Квазимошенники?

Повышенный интерес населения к рынку фиктивных сертификатов о вакцинации уже породил появление квазимошенников — несколько собеседников RT пожаловались, что перевели деньги «продавцам» поддельных справок, но заветный документ так и не получили.

Двое мужчин, рассказавших о таком опыте, лишились по 2 тыс. рублей каждый.

Москвич Максим Ф. (имя изменено по просьбе героя) договорился о покупке сертификата в одном из Telegram-чатов 19 июня. Мошенники описали мужчине схему получения документа о вакцинации, запросили персональные данные и попросили внести предоплату — 2 тыс. рублей, то есть половину итоговой стоимости услуги.

Злоумышленники убедили Максима, что бумажный сертификат он получит на следующий день после внесения предоплаты посредством курьерской доставки, а отметка в личном кабинете появится через 22 дня — так же, как если бы клиент действительно поставил вакцину.

«После внесения залога контора пропала с радаров — адрес, куда доставить сертификат, у меня никто не спросил, на сообщения и звонки отвечать перестали. Короче говоря, развели. Пожаловаться, естественно, некуда — что я им скажу? Хотел купить фальшивый сертификат? Смешно», — сетует собеседник RT.

В беседе с RT соавтор книги «151 угроза вашему кошельку» Алексей Ходорыч, много лет специализировавшийся на изучении мошеннических схем, выразил уверенность, что количество граждан, обманутых мошенниками, которые обещают им сертификаты о вакцинации и отметки на сайте госуслуг, будет только расти.

«Вам опишут красивую схему операции. Для вас как для не знакомого с нюансами процесса всё будет выглядеть логично. Но вас обманут. Вы получите только красивую бумажку, а записи о вакцинации в системе регистрации не будет. Подумайте, ну зачем людям, уже получившим с вас деньги, потом ещё что-то куда-то вносить? Тем более что вы этих мошенников никогда не найдёте. Даже если они предложат «оплату половины после появления записи в ЕМИАС». Во-первых, ни c какой оплатой от клиента «после» никакие жулики не работают. А во-вторых, это всё элемент шоу, убеждающего вас в реальности происходящего, — им вполне достаточно первого платежа», — констатировал собеседник RT.

Возможно ли подделать сертификат?

В недавних расследованиях ряда российских СМИ на тему фальшивых сертификатов упоминалось, что злоумышленники действительно могут обеспечить всем желающим отметку о вакцинации в личном кабинете на сайте госуслуг, которая необходима, к примеру, для выезда за границу.

Предполагается, что с мошенниками могут сотрудничать нечистые на руку медики, имеющие доступ к сертификатам, вакцинам, а также к базам данных со сведениями о вакцинировавшихся.

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RT побеседовал с главврачом сети частных клиник «Инвитро» в Москве Сергеем Хомяковым, чтобы узнать, насколько реально внести человека в федеральные базы данных как привитого. Собеседник RT выразил мнение, что мошенникам не составит труда подделать бумажные сертификаты, однако усомнился, что они могут организовать внесение своих клиентов в базу о привитых ЕМИАС и обеспечить им соответствующую отметку на сайте госуслуг.

Главврач «Инвитро» пояснил, что порядок вакцинации населения строго регламентирован федеральным центром как для государственных, так и для частных клиник, а медики обязаны отчитываться за каждую использованную ампулу препарата.

«Каждый флакон вакцины имеет уникальный номер и серию. Все флаконы передаются из Департамента здравоохранения Москвы под отчёт, они все на учёте. Данные с флакона обязательно вносятся как в печатный прививочный сертификат, так и в систему ЕМИАС, где указан каждый пациент. Вводятся серия и номер каждого флакона вакцины, после чего эти данные уже из системы поступают на сайт госуслуг», — рассказывает Хомяков.

Он уточнил, что бумажные сертификаты, которые привитые пациенты получают на руки после процедуры, «не являются документом строгой отчётности» — они отпечатываются в типографиях и доставляются в клиники простыми курьерами. С учётом этого, по словам Хомякова, подделка бумажных сертификатов мошенниками вполне возможна. В то же время наличие одного лишь бумажного сертификата без внесения данных в систему ЕМИАС «неправомочно», напоминает эксперт.

По мнению собеседника RT, необходимость вносить данные о конкретной вакцине и пациенте сразу в несколько баз исключает возможность фальсификации сведений о привитых гражданах третьими лицами. В то же время он констатировал, что в процедурных кабинетах не ведётся видеонаблюдение.

«Камеры не разрешены — всё-таки пациент раздевается в кабинете перед тем, как сделать укол. В коридоре видеонаблюдение возможно. Но, на мой взгляд, здесь достаточно того, что информация о вакцинации дублируется как минимум в трёх документах — это сертификат, данные ЕМИАС и портала «Госуслуги» — это исключает возможность фальсификации», — полагает главврач «Инвитро».

Сергей Хомяков подчеркнул, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране подделка сертификатов о вакцинации — крайне тревожный знак.

«Естественно, это не будет способствовать тому, чтобы остановить пандемию. Такие пациенты в первую очередь подвергают опасности самих себя, они рискуют быть инфицированными новыми штаммами с более тяжёлым течением болезни. Это также риск подвергнуть опасности здоровье своих близких. Естественно, я обеспокоен этой ситуацией, она в корне неправильная, и государству надо всячески бороться с этим фактом», — заключил медик.

«Вплоть до причинения смерти по неосторожности»

Представители мошеннических организаций, продающих поддельные сертификаты о вакцинации, в один голос уверяют, что сделка абсолютно безопасна и не повлечёт никаких юридических или иных последствий для покупателя. Однако юристы с такой позицией не согласны — по их словам, подделка сертификатов чревата серьёзными проблемами с законом как для продавцов, так и для покупателей.

В беседе с RT юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко пояснил, что в действиях торговцев поддельными сертификатами и их клиентов могут быть усмотрены самые разные правонарушения — вплоть до причинения смерти по неосторожности.

«Здесь важно, насколько опасными будут последствия покупки конкретным лицом фальшивого сертификата. Допустим, всё прошло без последствий для других людей — тогда это может быть квалифицировано как мошенничество (ст. 159 УК РФ). А вот если такой человек заразится сам, потом заразит кого-то и тот, не дай бог, умрёт — здесь уже состав может быть вплоть до причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Туда же — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). То есть ответственность за поддельные сертификаты могут понести не только продавцы, но и покупатели», — предупреждает эксперт.

Карпенко добавил, что самим торговцам фейковыми сертификатами также грозит уголовное преследование по статье о подделке документов: если кто-то из их покупателей заразит других людей COVID-19 и это повлечёт причинение вреда здоровью или смерть заражённого, это будет считаться отягчающим обстоятельством при вынесении приговора торговцу фальшивыми документами.

«Если имели место последствия, о которых мы упоминали, то есть человек заразил кого-то и дошло до летального исхода, это будет серьёзным отягчающим обстоятельством, которое может вывести наказание на максимум в соответствии с санкцией данной статьи. Плюс наказание здесь будет зависеть и от того, какую должность занимает человек, оказывающий подобную «услугу», — это ведь может быть и должностное преступление. Опять же, тут возможны самые разнообразные составы, начиная от халатности и заканчивая превышением должностных полномочий. А сроки по разным статьям, между прочим, суммируются», — напомнил юрист.