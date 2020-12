«Ответственность лежит на американской стороне»: посольство России обвинило США в начале «визовой войны» • 41 • В мире Ответственность за «визовую войну», которая препятствует работе американской дипмиссии в Москве, полностью лежит на Вашингтоне. Об этом заявили в российском посольстве в США, комментируя информацию СМИ о трудностях работы американских дипломатов. По словам журналистов, высокопоставленным сотрудникам посольства США в Москве самим приходится убирать снег, а в здании неисправны лифты из-за отсутствия технического персонала. Эта ситуация — прямое следствие дипломатической войны, начатой Вашингтоном в 2016 году, отмечают эксперты. Здание посольства России в Вашингтоне РИА Новости © Михаил Тургиев Посольство России в Вашингтоне заявило, что американские власти полностью несут ответственность за «визовую войну», которая препятствует работе американских дипмиссий в России. Таким образом дипломатическое представительство РФ ответило на материал газеты The Washington Post, в котором сообщалось о трудностях с комплектацией посольства США в Москве, так как для получения дипломатических виз якобы требуются затяжные переговоры. «Содержащаяся в статье информация не соответствует реальному положению вещей. Ещё раз хотели бы напомнить, что ответственность за «тупик» полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами т. н. «визовой войны», навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — говорится в комментарии посольства РФ, опубликованном в Facebook. В российской дипмиссии подчеркнули, что не отказывали дипломатам и другим специалистам представительств США в оформлении виз. Москва действует на основе принципа взаимности, а количество выдаваемых виз американским чиновникам соответствует количеству виз, полученных российскими сотрудниками в США, добавили в посольстве. «Мы неоднократно призывали Вашингтон к полной нормализации наших взаимоотношений в консульско-визовой сфере. Не надо перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Мяч на американской стороне», — подчеркнули в российском посольстве. Бытовые трудности Напомним, газета The Washington Post опубликовала материал, в котором рассказывалось о трудностях в работе посольства США в Москве. «И без того плачевное состояние российско-американских отношений ухудшилось настолько, что Вашингтон не может получить визы для технических специалистов, которые должны приехать в Россию для ремонта неисправных лифтов и пожарной сигнализации в диппредставительствах США», — сообщило издание. Штат сотрудников посольства США в Москве якобы недоукомплектован и перегружен, так как каждая отдельная дипломатическая виза требует затяжных переговоров, в которых самые незначительные детали создают преграды, поясняет The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Госдепа. Это приводит к таким ситуациям, когда высокопоставленным дипломатам поручают такие базовые задачи, как расчистка снега. Кроме того, они разделяют обязанности по обработке поверхностей дезинфицирующими средствами с сократившимся по численности клининговым персоналом, борющимся с пандемией коронавируса, утверждают чиновники. Напомним, ранее американская сторона приняла решение закрыть консульство во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге «для оптимизации работы дипломатической миссии США в РФ». «Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом», — приводит комментарий представителя Госдепа агентство ТАСС. Это решение прокомментировал и посол США в России Джон Салливан. «Принятое нами решение — часть более масштабных проблем в российско-американских дипломатических отношениях, которые переросли в так называемый «визовый тупик». Мы не можем добиться, чтобы американским дипломатам и техническим специалистам выдали визы для работы в наших консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке, а также в посольстве в Москве», — приводит The Washington Post слова посла США в России Джона Салливана. Чрезвычайный и полномочный посол Соединённых Штатов Америки (США) Джон Джозеф Салливан

© Валерий Мельников При этом ряд бывших американских посланников в Россию раскритиковали решение Вашингтона закрыть консульства. «Не знаю, что это, как не ущерб американским интересам. В наших интересах было знакомиться и устанавливать связи с российскими властями на местном уровне за пределами Кремля. Сегодня это не менее важно, чем когда-либо», — отметил Джеймс Коллинз, который в 1992 году в качестве посла США в Москве курировал открытие американского консульства во Владивостоке. Эту позицию разделяет и бывший посол США в России Майкл Макфол, который назвал решение закрыть дипмиссии «огромной ошибкой», и выразил надежду на то, что это решение будет отменено при администрации Джо Байдена. Зеркальные меры «Дипломатическая война» между США и Россией началась в декабре 2016 года. Тогда уходящий с поста президента Америки Барак Обама объявил о высылке из США 35 российских дипломатов и членов их семей. Причиной стала якобы причастность России к хакерским атакам в ходе президентских выборов 2016 года. Также американская сторона закрыла доступ к двум дипломатическим дачам в Мэриленде и Нью-Йорке.



Летом 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что страну должны будут покинуть 755 американских дипломатов и сотрудников дипмиссий, чтобы количество сотрудников внешнеполитических ведомств в обеих странах сократилось до паритетных 455 человек. Столько российских дипломатов и технических специалистов работали на тот момент на территории США. Генеральное консульство США во Владивостоке

© Виталий Аньков В ответ Госдеп США потребовал закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке. В марте 2018 года США выслали из страны ещё 60 российских дипломатов и закрыли консульство РФ в Сиэтле. В ответ Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов и отзыве согласия на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге. США демонстрируют своё нежелание улучшать отношения с Россией и технически пытаются осложнить работу в сфере этих отношений, отметил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Создают всё препятствия для нормального функционирования дипломатической службы. Создают препятствия для нормализации двусторонних отношений на всех уровнях. Это демонстрирует нежелание США налаживать диалог между странами», — подчеркнул эксперт. Кого в Аргентине привьют первым? Российская вакцина прибыла в Буэнос-Айрес По словам политолога, такого низкого уровня дипломатических отношений между США и Россией не наблюдалось даже во времена холодной войны. «Тогда они были на более высоком уровне. Несмотря на то, что была холодная война, в американских элитах с Советским Союзом вели диалог, хотели общаться, была красная прямая линия. Но тогда не было того потока грязи, фейков и дезинформации. Сейчас идёт откровенная ложь в отношении нашей страны. Вполне возможно, это связано с тем, что политические элиты США мельчают», — считает Константин Блохин. Нынешние трудности американских дипломатов в России являются следствием политики Вашингтона, который инициировал этот процесс в 2016—2017 годах, отметил в комментарии RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Он напомнил, что изъятие дипломатической собственности РФ в США противоречило нормам международного права. Теперь же американская сторона в затруднении, так как ответные шаги Москвы повлияли на привычный для Госдепа США стиль работы, пояснил эксперт. «Американцы привыкли иметь большую дипломатическую миссию в любой стране. В России им кроме дипломатов нужно и большое количество обслуживающего персонала. Помимо этого, для американцев свойственно, что под эгидой дипмиссий работают люди, которые не занимаются внешнеполитическими отношениями. Это не только разведка, но и кураторы неправительственных организаций, связей со структурами гражданского общества и т.д. Сокращение дипломатического персонала ведёт к тому, что эта сфера деятельности при посольствах фактически исчезает», — рассказал Андрей Сидоров. Неслучайно американцы, ликвидируя два представительства в Екатеринбурге и во Владивостоке, сосредоточивают всё в Москве, подчеркнул политолог. «Для американцев это важно. Это один из способов влияния на ситуацию в стране», — отметил эксперт. В свою очередь Константин Блохин подчеркнул, что публикуя подобные материалы, американская сторона хочет снять себя ответственность за ситуацию и переложить её на Россию. «Здесь видна заинтересованность элит в ухудшении американо-российских отношений. Все наши попытки пойти навстречу блокируются или воспринимаются как показатель нашей слабости. Это довольно примитивный подход, они не хотят понимать, что от этих отношений в прямом смысле зависит судьба всего мира, и эти отношения должны поддерживаться на высоком уровне вне зависимости от того, какие администрации приходят к власти в Вашингтоне», — заключил политолог. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

