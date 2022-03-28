«Ответственная политика»: почему в ФРГ заявляют о невозможности введения эмбарго на энергоносители из России

Введение эмбарго на российские энергоносители спровоцирует крупный экономический кризис и ударит по промышленности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также напомнил, что не только Германия зависит от ресурсов из РФ, но и многие страны Восточной Европы. Вместе с тем, по словам Шольца, Берлин делает всё, чтобы снизить зависимость от российских нефти, газа и угля и может попытаться уйти от импорта уже в нынешнем году. Однако в Киеве выражают недовольство тем, что страны ЕС не объявляют России энергетический бойкот. Эксперты считают, что ФРГ не удастся в ближайшем времени стать полностью независимой от российских энергоносителей, так как это сопряжено с экономическими издержками и отсутствием на данный момент альтернативных поставщиков.

Евросоюз и Германия, в частности, столкнутся с крупным экономическим кризисом, если введут требуемое Украиной эмбарго на российские энергоносители. Об этом в эфире телеканала ARD заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Это (ввести эмбарго. — RT) нельзя сделать так просто. Ответственная политика требует мужества говорить истину, и истина состоит в том, что, если мы пойдём на такой шаг, нас ждёт масштабный экономический кризис», — сказал он.

Шольц также уточнил, что резкий отказ от российских энергоресурсов ударит по рынку труда и промышленности.

«Речь идёт о том, что мы не сможем обеспечивать некоторые отрасли необходимым теплом… и об огромном количестве рабочих мест, поскольку большое количество промышленных процессов зависят от применения угля, газа и нефти», — пояснил он.

Помимо этого, канцлер напомнил, что не только Германия зависит от поставок из России, но и страны Восточной Европы, и Италия. К тому же те, кто продвигает введение ограничений на импорт, сами ещё не отказались от закупок у РФ.

«Многие из тех, кто публично говорят о том, что нужно делать (вводить эмбарго. — RT), сами, несмотря на это, продолжают закупать газ, нефть и уголь из России и сами до сих пор не приняли решения об эмбарго. Таким образом, ряд факторов говорит о том, что наше (Германии. — RT) решение (об отказе от бойкота. — RT) взвешенное», — подчеркнул политик.

Вместе с тем он отметил, что Берлин активно работает в направлении уменьшения зависимости от российских энергоносителей. По словам канцлера, сейчас ведётся строительство технической инфраструктуры, с помощью которой ФРГ сможет импортировать газ от других поставщиков. Так, на северном побережье страны строятся терминалы для приёма сжиженного природного газа (СПГ).

«Мы попытаемся в этом году стать независимыми от импорта российских нефти и угля. Мы также хотим создать технические предпосылки для максимально быстрого достижения независимости и от российского газа», — добавил Олаф Шольц.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© Geert Vanden Wijngaert

Как сообщило ранее издание Der Spiegel со ссылкой на попавшее в их распоряжение письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека, Германия намерена к середине нынешнего года вдвое сократить импорт нефти из России, а к концу года стать практически независимой от неё. Вместе с тем отказ от российского газа будет проходить сложнее и дольше. Поэтому до конца 2022 года его импорт планируется сократить хотя бы до 30% с текущих 40%. Полной же независимости от голубого топлива из РФ, по словам Хабека, ФРГ рассчитывает достичь к лету 2024 года.

Пагубность поспешного введения эмбарго на российские ресурсы отметил и министр транспорта Германии Фолькер Виссинг. По его мнению, такое ограничение запустит процессы, из-за которых страна сама «станет недееспособной» и столкнётся с вероятностью «эрозии общественного единства».

«Нам необходимо надёжное, независимое от России энергоснабжение. Но при этом нам нельзя мыслить догмами... Нам нужно вести дискуссии не только о выходе, но и в большей степени о входе, например, о скорейшем входе в сферу разработки возобновляемых источников энергии», — цитировало слова Виссинга издание NEOPresse 24 марта.

Мнения разделились

Между тем в самом Евросоюзе нет единого мнения по поводу введения эмбарго на российские энергетические поставки. В частности, его не поддерживают в Венгрии. Там поясняют, что для переориентации поставок потребуются годы.

Против санкций в энергосекторе выступают и в Болгарии. По словам премьер-министра республики Кирила Петкова, у страны сейчас нет альтернатив среди поставщиков и она «слишком зависима» от России.

На зависимость предприятий ЕС от российских нефти и газа указал и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. 21 марта после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой он подчеркнул, что отказаться от поставок из РФ в кратчайшие сроки не представляется возможным.

Нереалистичность возможного запрета ЕС на импорт природного газа из РФ в интервью агентству Bloomberg подчеркнул и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Зависимость ЕС от российских энергоресурсов признают и в Еврокомиссии. Как отметил официальный представитель ЕК Тим Макфи 28 марта после саммита с США, где обсуждалось расширение поставок СПГ, ЕС будет зависеть от углеродного топлива из России как минимум до 2027 года.

Нерешительность Евросоюза в целом и Германии в частности в этом вопросе вызывает раздражение у Киева. Так, советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев намерен подать в суд на те западные страны, которые не отказались от импорта российской нефти. Так как, по мнению советника, таким образом они финансируют российскую спецоперацию.

Ранее, 25 марта, в эфире телеканала ZDF посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что в стране разочарованы тем, что нет прогресса по этому направлению. По его словам, нежелание того же Берлина прекращать закупку энергоносителей у России рассматривается киевскими властями «как предательство украинского народа», так как «это самое мощное имеющееся у них оружие».

В связи с этим Мельник призвал ФРГ подать пример и всё же ввести мораторий как минимум на месяц.

«Я думаю, что всё иное стало бы… пощёчиной Украине», — добавил он.

«Апокалиптический сценарий»

В России в ответ на попытки ЕС спекулировать на тему энергопоставок предупредили, что любое их ограничение сильнее всего ударит по самому же союзу. Как отметил 28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если в Европе откажутся от российской нефти, то она будет перенаправлена на рынки стран Юго-Восточной Азии.

«Мировой рынок гораздо более многогранен, чем только европейский… Может быть «провисание», но, опять же, какие-то механизмы по компенсаторике будут задействоваться», — пояснил Песков.

На тему возможного европейского эмбарго на газовые поставки 25 марта высказался и вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». Так, он подчеркнул, что Европе нечем заменить голубое топливо из России в течение ближайших пяти лет, так как Российская Федерация обеспечивает её 200 млрд кубометрами газа при потреблении ею 500 млрд кубов. По его словам, полный отказ Европы от российских энергоносителей — «какой-то апокалиптический сценарий».

Добыча нефти

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Эфемерная альтернатива

Опрошенные RT эксперты отмечают, что шансы Германии отказаться к концу года от некоторых российских энергоносителей довольно призрачны, так как реальных возможностей у Берлина для этого нет. По словам замдиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, наметившееся сокращение импорта энергоносителей из России наблюдается только за счёт снижения их потребления.

«Высокие цены на них приводят к остановке ряда предприятий. В целом Германия может отказаться от поставок из РФ в 2022 году, но для этого ей придётся закрыть 90% своих промышленных предприятий. Во всех остальных случаях, если экономика Германии планирует своё существование, отказ от энергоресурсов РФ в ближайшей перспективе, физически невозможен. Потому что альтернативных поставщиков нет и не предвидится», — пояснил в беседе с RT замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

При этом он отметил значительное давление на Берлин по энерговопросу со стороны Польши и прибалтийских стран. Однако, по его мнению, позиция этих государств является исключительно политической, так как там понимают, что эмбарго вряд ли будет введено.

«Если будет введено эмбарго, Европа тут же потеряет порядка 35% потребляемого газа, 20% потребляемой нефти, 40% импортируемого дизельного топлива и до трети потребляемого угля. А это, в свою очередь, приведёт к тому, что экономика всего ЕС рухнет, так как страны союза связаны между собой», — подчеркнул Фролов.

К тому же, добавил аналитик, политика ЕС в области энергетики отпугивает крупных альтернативных поставщиков.

В свою очередь ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заметил, что критика со стороны Украины и выступления Польши и Прибалтики идут с подачи и при поддержке Соединённых Штатов.

«Если эмбарго будет введено, то производство многих товаров в ЕС просто остановится. И тут выступят США, которые стремятся закрепиться на европейском рынке и поставлять свои ресурсы по очень высоким ценам. Поэтому Украина и иже с ней — проводники проамериканского курса, даже несмотря на то, что он нанесёт ущерб им самим», — сказал в беседе с RT Юшков.

А ущерб может быть значительным, подчеркнул эксперт. Ведь отказ от российских энергоресурсов будет разгонять инфляцию, и Европе уже будет не до помощи той же Украине. И реверс газа, которым сейчас пользуется Украина, будет прекращён.

При этом, отметил эксперт, по России это энергетическое ограничение ударит в меньшей степени, так как она сможет оперативно перебросить свои ресурсы на азиатский рынок.

«России нужно активно строить газопровод в Китай, договариваться с ним по дополнительным поставкам именно из тех месторождений, которые направляют сейчас газ в Европу. А также нам нужно максимально разработать собственную технологии строительства крупнотоннажных СПГ заводов, заводов по сжижению газа, чтобы можно было заправлять этот газ в танкеры, разводить по всему миру и не быть привязанными к одному рынку сбыта», — выразил мнение Юшков.

Заправочная станция с СПГ в Германии

AFP

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Однако, как отметил Александр Фролов, Москва пока всё ещё пытается сохранять деловые отношения с Европой, так как они в интересах и РФ, и ЕС.

«Исходя из тех позиций, которые озвучивает руководство РФ в отношении европейской экономики, можно сделать вывод, что Россия сейчас всячески пытается протянуть Европе руку помощи и помешать ей «самоубиться». Потому что экономическое самоубийство Европы не в наших интересах и не в интересах Китая, который гонит через нашу территорию грузы в Европу, а мы тоже получаем от этого выгоду. То есть для нас Европа как деловой партнёр ценна. Насколько в ЕС будут готовы эту руку принять — пока вопрос», — резюмировал аналитик.