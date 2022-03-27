Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку

Президент США Джо Байден выступил в Варшаве с эмоциональной речью, призвав свергнуть Путина и объединиться против России. Ответом на это выступление стал удар русскими ракетами по Нью-Йорку - посёлку в Донецкой области.

В Сети появилось фото зарева в ночном небе над украинским Нью-Йорком, где пока что ещё находятся позиции ВСУ.

Президент США Джо Байден тем временем выступал в Варшаве, где высказался в поддержку Украины, призвал все страны объединиться против России, а русских - свергнуть президента России Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на это уже ответил, что президента России выбирает не Байден, а жители страны.

Напомним, посёлок городского типа Нью-Йорк располагается в Донецкой области. С 1951 года он назывался Новгородским, однако в 2021 году власти Украины вновь переименовали его в Нью-Йорк.