Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями

В среду посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт будет вызвана в МИД России, где ей сообщат о введении санкций против шести высокопоставленных британских чиновников, которые станут персонами нон грата.

Имена фигурантов чёрного списка не называются, однако, как сообщает газета "Коммерсантъ", речь идёт, в частности, о двух заместителях министра, главе спецслужбы и главе военной лаборатории в Портон-Дауне. Все они имеют отношение к программе по созданию химического оружия.

Отметим, что это является зеркальным ответом на санкции, которые в октябре Великобритания ввела против шести российских лиц в связи с "отравлением" Алексея Навального. Под ограничения, в частности, попал глава ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Великобритания ввела свои санкции вслед за Европейским союзом, который тоже решил "наказать" Россию за "отравление" Навального. Москва назвала санкции абсурдными и в очередной раз обратила внимание, что никто до сих пор не предоставил никаких доказательств, что блогер был отравлен "Новичком" и что к этому якобы причастна Россия.