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Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 07:45 • 20 • Политика
Российские власти огорошили британцев санкциями перед самым Новым годом. Шестерым британским чиновникам, связанным с программой по созданию химического оружия, будет запрещён въезд в РФ.
В среду посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт будет вызвана в МИД России, где ей сообщат о введении санкций против шести высокопоставленных британских чиновников, которые станут персонами нон грата.
Имена фигурантов чёрного списка не называются, однако, как сообщает газета "Коммерсантъ", речь идёт, в частности, о двух заместителях министра, главе спецслужбы и главе военной лаборатории в Портон-Дауне. Все они имеют отношение к программе по созданию химического оружия.
Отметим, что это является зеркальным ответом на санкции, которые в октябре Великобритания ввела против шести российских лиц в связи с "отравлением" Алексея Навального. Под ограничения, в частности, попал глава ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Великобритания ввела свои санкции вслед за Европейским союзом, который тоже решил "наказать" Россию за "отравление" Навального. Москва назвала санкции абсурдными и в очередной раз обратила внимание, что никто до сих пор не предоставил никаких доказательств, что блогер был отравлен "Новичком" и что к этому якобы причастна Россия.
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