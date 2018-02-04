Ответный удар: российские военные поразили позиции террористов, сбивших штурмовик Су-25

Третьего февраля в небе над зоной деэскалации «Идлиб» в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Лётчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном группировке «Джабхат ан-Нусра»*, но погиб в бою с террористами. Российские военные нанесли ответный групповой удар высокоточным оружием, в результате уничтожены более 30 боевиков. По предварительным данным, штурмовик был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса, который был ввезён на территорию Сирии несколько дней назад из соседнего государства.

Третьего февраля 2018 года при выполнении облёта зоны деэскалации «Идлиб» был сбит российский штурмовик Су-25.

«Лётчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан-Нусры». При ведении боя с террористами пилот погиб», — сообщили в Минобороны.

По предварительной информации, самолёт был сбит боевиками из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

«Российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимаются меры по возвращению тела российского лётчика», — добавили в военном ведомстве.

Ответственность за атаку на российский штурмовик взяла на себя джихадистская террористическая группировка «Тахрир аль-Ислам», связанная с «Аль-Каидой»**, передаёт Reuters.

Позднее в Минобороны сообщили, что по району, откуда была выпущена ракета, был нанесён удар высокоточным оружием. Согласно перехваченным переговорам боевиков, в результате удара были уничтожены более 30 бойцов террористической группировки «Джабхат ан-Нусра».

План Ким Чен Ына работает: В Пхенчхан прибыли первые северокорейские олимпийцы «По району, подконтрольному террористической группировке «Джабхат ан-Нусра», в провинции Идлиб, откуда был произведён пуск ракеты ПЗРК по российскому самолёту Су-25, нанесён групповой удар высокоточным оружием», — говорится в сообщении военного ведомства.

Позднее Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлены удары по позициям террористов.

Террористы могли сбить российский штурмовик Су-25 во время облёта зоны деэскалации «Идлиб» в провокационных целях, полагает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«В Идлибе больше тысячи представителей американских инструкторов, и исключать, что это могли сделать в провокационных целях, нельзя», — цитирует Шаманова Интерфакс.

Координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы, первый зампредседателя организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин со ссылкой на свои источники раскрыл информацию о предполагаемом происхождении ПЗРК, из которого был сбит российский штурмовик.

«Есть информация, что ПЗРК, которым был сбит наш самолёт, несколько дней назад завезли в Сирию из сопредельного государства, — заявил Саблин. — Страны, с территории которых сюда приходит оружие для того, чтобы быть направленным против российских военных, должны понимать, что это не останется безнаказанным».

Обломки сбитого Су-25 в провинции Идлиб

AFP

Соболезнования в связи с гибелью российского лётчика в Идлибе выразили курдские силы самообороны Африна (КСС). Об этом заявил РИА Новости официальный представитель КСС Рейзан Хеду.

«Русский лётчик погиб от рук террористов, гибель курдов на руках тех же самых террористов. Необходимо объединить усилия для совместной борьбы с ними и их покровителями... Мы зажгли свечи в память о русском пилоте, как мы зажигаем свечи в память о погибших курдах».

По словам президента Академии геополитических проблем Константина Сивкова, Су-25 мог быть сбит над Идлибом, так как пилот предположил, что по нему не будет вестись огонь, раз он находится над «зоной безопасности». Вместе с тем, полагает эксперт, атака на российский штурмовик может подвигнуть руководство ВКС усилить меры безопасности полётов в зонах деэскалации.

Сивков также обратил внимание на то, что российского лётчика не взяли в плен, а убили после катапультирования.

«Произошедшее говорит лишь о том, что эти люди не признают правил ведения войны и брать их в плен тоже не надо. Теперь ясно, что в Идлибе находятся террористы, которые не соблюдают режим прекращения огня и по которым нужно будет нанести ряд массированных ракетных ударов совместно с сирийскими войсками», — цитирует эксперта РИА Новости.

Российский ограниченный контингент участвует в вооружённой операции в Сирии почти 2,5 года. Причём, в отличие от Соединённых Штатов и большинства других государств, Москва действует на территории САР на законных основаниях — по просьбе президента страны Башара Асада.

По официальным данным Минобороны и представителей российских региональных властей, за время военной операции в Сирии с 30 сентября 2015 года в результате боевых действий погибли 44 российских военнослужащих, передаёт ТАСС.

Сбитый в небе над Идлибом штурмовик стал восьмым летательным аппаратом, потерянным ВКС за время проведения операции в Сирии (с 30 сентября 2015 года). Всего потери российской техники составили два бомбардировщика Су-24М, штурмовик Су-25, два транспортных и три ударных вертолёта.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.