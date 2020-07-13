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Ответный удар Поднебесной: Китай вносит американских чиновников в чёрный список

13 июля 2020, 15:00  •  150 • Политика
Китай нанёс ответный удар Соединённым Штатам после санкционного давления последних дней. Правительство Поднебесной вносит американских чиновников в чёрный список.
По данным Reuters, в понедельник Китай объявил о санкциях против американских чиновников и организаций, включая сенатора-республиканца Марко Рубио. Как пишет агентство, это было сделано "в отместку за санкции Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в отношении мусульманского меньшинства уйгуров".
Уточняется, что официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин раскрыла информацию о санкциях во время ежедневного брифинга.

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