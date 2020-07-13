|
Ответный удар Поднебесной: Китай вносит американских чиновников в чёрный список
13 июля 2020, 15:00 • 150 • Политика
Китай нанёс ответный удар Соединённым Штатам после санкционного давления последних дней. Правительство Поднебесной вносит американских чиновников в чёрный список.
По данным Reuters, в понедельник Китай объявил о санкциях против американских чиновников и организаций, включая сенатора-республиканца Марко Рубио. Как пишет агентство, это было сделано "в отместку за санкции Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в отношении мусульманского меньшинства уйгуров".
Уточняется, что официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин раскрыла информацию о санкциях во время ежедневного брифинга.
150
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июля 2020, 15:00
|
07 июля 2020, 01:00
|
08 июля 2020, 02:00
|
13 июля 2020, 01:00
|
10 июля 2020, 03:00
|
09 июля 2020, 02:00
|
09 июля 2020, 23:00