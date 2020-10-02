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Ответный удар: Белоруссия вводит санкции против Евросоюза

02 октября 2020, 12:15  •  126 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Такое решение Минск принял на фоне ограничительных мер в отношении республики
В Белоруссии заявили об ответных мерах в отношении ЕС. Минск вводит санкционный список после принятых Евросоюзом визовых рестрикций против республики. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
"Принятым сегодня решением Европейский союз отдалил от себя своего соседа – Беларусь",
– говорится на официальном сайте МИД.
Белоруссия выступает против конфронтации, отмечается в заявлении. Однако как суверенное государство вынуждено ответить на "недружественные действия".
"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список", – сообщили в МИД.
Публиковать список не планируется, дабы не нарушать цивилизованную дипломатическую практику.
В белорусском министерстве иностранных дел Евросоюзу пригрозили серьезными последствиями, если "санкционный маховик" продолжит раскручиваться – вплоть до разрыва дипотношений.
Напомним, ранее стало известно о санкциях, которые ЕС ввели против Белоруссии. В списке значатся около 40 человек. При этом сам президент страны Александр Лукашенко санкций пока избежал – причину объяснил лидер Франции Эммануэль Макрон.

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