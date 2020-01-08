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Ответный шаг

08 января 2020, 18:09  •  36 • Аналитика
Иранский парламент включил в список террористов всех американских военных, а также компании, связанные с Пентагоном, и других лиц, имеющих отношение к убийству генерала Касема Сулеймани. Кроме того, в ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум авиабазам США.
Эскалация отношений между Ираном и США, начавшаяся на фоне убийства генерала Касема Сулеймани, продолжает набирать обороты. Меджлис Ирана принял закон, в соответствии с которым был расширен список лиц и организаций, признанных иранскими властями террористам. Ранее, в апреле 2019 года, статус террористической организации получило Центральное командование Вооруженных сил США. Сейчас он распространился на всю американскую армию и Пентагон.
Как пояснил спикер Меджлиса Али Лариджани, согласно данному документу, принятому 7 января 2020 года, в перечень включаются и компании и учреждения, аффилированные с Пентагоном, а также все, кто так или иначе причастен к гибели генерала Сулеймани.
Помимо этого, документ предписывает правительству Ирана выделить 200 миллионов евро на усиление входящего в Корпус стражей исламской революции подразделения «Кудс», находившегося под командованием Сулеймани.
Жестко и решительно
Накануне, 7 января, главнокомандующий КСИР Хосейн Салами заявил, что Иран отомстит за гибель Сулеймани, и это произойдет «жестко, решительно и полно». Как оказалось, слова высокопоставленного военачальника не расходятся с делом. В ночь на 8 января КСИР атаковал американские авиабазы, расположенные на территории Ирака. В частности, сначала стало известно о ракетном ударе по базе Эйн-аль-Асад, которая расположена в западной части страны. Второй целью оказался аэродром Эрбиля на севере Ирака. Как уточнили в Пентагоне, с территории Ирана было выпущено около двенадцати ракет. Впоследствии появилась информация о второй серии ударов. Атака началась примерно в 01:20 — в то же время, в которое США 3 января атаковали Сулеймани.
В КСИР указали, что проведенная подразделением операция носит название «Мучения Сулеймани» и является местью за гибель генерала. Представители корпуса призвали американскую сторону вывести войска из Ирака, чтобы предотвратить более жесткий ответ и серьезный ущерб. Союзникам США также пригрозили «военным возмездием», указав, что оно последует, если иранские силы будут атакованы К слову, в числе соучастников убийства Сулеймани фигурирует Израиль.
Угроза войны
В Пентагоне, в свою очередь, пообещали принять все необходимые меры в ответ на атаку. В данный момент военное ведомство занимается оценкой понесенных потерь и разрушений. Официальная информация о жертвах ударов отсутствует, однако, в соответствии с неподтвержденными сведениями, в результате атак погибли не менее 80 человек, все они – граждане Ирака. Об этом сообщает иранская пресса. Также есть сведения об истребителях американской авиации, которые оказались повреждены в ходе ударов.
Известно, что на территории базы Эйн-аль-Асад планировалась масштабная стройка: американская сторона анонсировала возведение «гигантского объекта», соответствующего мировым стандартам». Предполагалось, что там появится аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Уже была подготовлена инфраструктура для создания взлетно-посадочной полосы.
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В случае начала военного конфликта с Соединенными Штатами противник может нанести удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе, что лишит Америку возможности строить и ремонтировать атомные авианосцы.
В Конгрессе США заявили, что удар Ирана по американским военным объектам может означать, что Штаты пытаются вовлечь в полномасштабный конфликт, в котором не заинтересована ни одна из сторон. Последствия такого конфликта могут оказаться ужасными, поэтому необходимо подумать о том, как преодолеть сложившуюся ситуацию.
Обмен «любезностями»
Тегеран и Вашингтон уже успели обменяться взаимными угрозами. В частности, в Высшем совете нацбезопасности Ирана заявили о подготовке 13 вариантов мести США за смерть Сулеймани, и ответ «станет ночным кошмаром для Америки». До этого в Иране заявили, что главные американские цели уже определены: это 35 военных объектов США, расположенных в ближневосточном регионе.
Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, выступил с предупреждением о том, что военные США держат на прицеле 52 иранских объекта, в том числе, и те, что представляют большую важность для местной культуры. Удар будет нанесен в ответ на атаку американских объектов или граждан США со стороны Ирана.
Напомним, ирано-американские отношения резко ухудшились на фоне нападений в Ираке. За последние несколько месяцев на территории этой страны произошло несколько нападений, в результате которых представители сил международной коалиции, в том числе и американцы, погибли и получили ранения. В США посчитали, что за этими нападениями стоит Иран, и нанесли ряд ударов по силам, лояльным Тегерану, в Ираке и Сирии. После этого было совершено нападение на посольство США в Багдаде, ответом на которое стал удар по аэропорту Багдада, унесший жизнь генерала Сулеймани. При этом в Вашингтоне заявили, что эта акция является самозащитой, поскольку именно этот человек, согласно позиции США, стоял за последними атаками на силы американцев.
На фоне сложившейся обстановки Ирак принял решение о выводе иностранных войск со своей территории. Через какое-то время стало известно, что Багдад получил письмо от руководства международной коалиции, где говорилось, что ее войска уйдут из Ирака, удовлетворив просьбу властей страны. Впоследствии в США выступили с опровержением этой информации, назвав послание черновиком и ошибкой. Трамп заявил, что американские военные когда-нибудь покинут Ирак, но это случится не сейчас. Известно, что в данный момент американская сторона начала переброску дополнительных сил на Ближний Восток.

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