Ответный ход: Из России выгнали дипломата Северной Македонии

МИД России сообщил, что дипломата Северной Македонии объявили персоной нон грата в качестве ответной меры.

Сегодня, 4 октября, в МИД России пригласили временного поверенного в делах республики Оливеру Чаушевскую-Димовскую. В ведомстве вручили приглашённому дипломату соответствующую ноту о высылке сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что этот шаг стал ответной мерой на "необоснованное решение" северомакедонской стороны о высылке русского дипломата из Скопье.