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Ответный ход: Из России выгнали дипломата Северной Македонии
04 октября 2021, 13:35 • 254 • Политика
МИД России сообщил, что дипломата Северной Македонии объявили персоной нон грата в качестве ответной меры.
Сегодня, 4 октября, в МИД России пригласили временного поверенного в делах республики Оливеру Чаушевскую-Димовскую. В ведомстве вручили приглашённому дипломату соответствующую ноту о высылке сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.
В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что этот шаг стал ответной мерой на "необоснованное решение" северомакедонской стороны о высылке русского дипломата из Скопье.
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