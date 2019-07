Ответный ход: Иран собирается казнить шпионов ЦРУ

В деле, которое условно можно назвать «США против Ирана», продолжают появляться новые повороты. С момента одностороннего выходы США из ядерной сделки по Ирану отношения Вашингтона и Тегерана резко обострились.

Иран — главный геополитический соперник США на Ближнем Востоке. Вашингтон уже не одно десятилетие вынашивает планы по максимальному снижению влияния Тегерана на регион, критикует Иран за разработку ядерного оружия, а теперь, как это водится перед началом конфликтов, словно бы создаёт прецедент за прецедентом.

Складывается впечатление, что если американцам нечего поставить на вид Ирану в условиях, когда МАГАТЭ подтверждает соблюдение республикой ядерного соглашения, то необходимо создание некой критической массы нарушений, агрессивных действий и так далее, чтобы затем можно было действовать, мотивируя эти действия всей массой прегрешений.

22 июля Иран публично уличил США во лжи по поводу беспилотника, который был сбит с борта американского десантного корабля Boxer. Тегеран показал кадры, снятые этим дроном, на которых хорошо виден «сбивший» этот беспилотник корабль. Возникает вопрос: если аппарат был сбит американцами, то как видео оказались в распоряжении Ирана?

США между тем продолжают обвинять Тегеран в агрессии по отношению к танкерам в Ормузском проливе — главной нефтяной транспортной артерии Ближнего Востока. Казалось, что Иран уже окончательно перешёл к тактике опровержения заявлений США и не намерен предпринимать каких-либо более решительных действий.

Однако 22 июля стало известно, что власти Ирана задержали 17 шпионов ЦРУ и часть из них теперь будут казнена. В данный момент сложно представить себе более чувствительного удара по американским интересам, чем разоблачение сети агентов ЦРУ в Исламской Республике. Более серьёзным этот удар мог бы быть, если бы иранские власти напрямую атаковали корабли США.

Известно, что все задержанные — граждане Ирана, которые в той или иной степени сотрудничали с США. Информации о них крайне мало, а кроме этого, Тегеран не делает никаких подробных заявлений. Чем грозит обернуться этот шаг для Ирана?

Сеть ЦРУ в сердце Исламской Республики

О задержании шпионов пишут все центральные иранские и арабские СМИ. Эту тему не обходят и в США, где в этом аресте видят большой агрессивный выпад в адрес Вашингтона. Как сообщает Bloomberg, власти Ирана арестовали членов шпионской сети, которая на самом деле была раскрыта ещё несколько месяцев назад.

На заявление Тегерана уже отреагировал президент США Дональд Трамп, назвавший эту информацию «ложью и пропагандой», такой же, как и сообщения о том, что США не сбивали иранский беспилотник.

Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!