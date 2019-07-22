Ответный ход: Иран собирается казнить шпионов ЦРУ

Автор:

Кучер Егор

В деле, которое условно можно назвать «США против Ирана», продолжают появляться новые повороты. С момента одностороннего выходы США из ядерной сделки по Ирану отношения Вашингтона и Тегерана резко обострились.

Иран — главный геополитический соперник США на Ближнем Востоке. Вашингтон уже не одно десятилетие вынашивает планы по максимальному снижению влияния Тегерана на регион, критикует Иран за разработку ядерного оружия, а теперь, как это водится перед началом конфликтов, словно бы создаёт прецедент за прецедентом.

Складывается впечатление, что если американцам нечего поставить на вид Ирану в условиях, когда МАГАТЭ подтверждает соблюдение республикой ядерного соглашения, то необходимо создание некой критической массы нарушений, агрессивных действий и так далее, чтобы затем можно было действовать, мотивируя эти действия всей массой прегрешений.

22 июля Иран публично уличил США во лжи по поводу беспилотника, который был сбит с борта десантного корабля Boxer. Фото: www.globallookpress.com

22 июля Иран публично уличил США во лжи по поводу беспилотника, который был сбит с борта американского десантного корабля Boxer. Тегеран показал кадры, снятые этим дроном, на которых хорошо виден «сбивший» этот беспилотник корабль. Возникает вопрос: если аппарат был сбит американцами, то как видео оказались в распоряжении Ирана?

США между тем продолжают обвинять Тегеран в агрессии по отношению к танкерам в Ормузском проливе — главной нефтяной транспортной артерии Ближнего Востока. Казалось, что Иран уже окончательно перешёл к тактике опровержения заявлений США и не намерен предпринимать каких-либо более решительных действий.

Однако 22 июля стало известно, что власти Ирана задержали 17 шпионов ЦРУ и часть из них теперь будут казнена. В данный момент сложно представить себе более чувствительного удара по американским интересам, чем разоблачение сети агентов ЦРУ в Исламской Республике. Более серьёзным этот удар мог бы быть, если бы иранские власти напрямую атаковали корабли США.

Известно, что все задержанные — граждане Ирана, которые в той или иной степени сотрудничали с США. Информации о них крайне мало, а кроме этого, Тегеран не делает никаких подробных заявлений. Чем грозит обернуться этот шаг для Ирана?

Сеть ЦРУ в сердце Исламской Республики

О задержании шпионов пишут все центральные иранские и арабские СМИ. Эту тему не обходят и в США, где в этом аресте видят большой агрессивный выпад в адрес Вашингтона. Как сообщает Bloomberg, власти Ирана арестовали членов шпионской сети, которая на самом деле была раскрыта ещё несколько месяцев назад.

Иран, ставший заложником усиливающегося политического противостояния с западными державами, вынес смертные приговоры нескольким гражданам, обвиняемым в участии в шпионской сети ЦРУ, раскрытой ранее в этом году, сообщил официальный представитель в понедельник,

— говорится в материале американского информагентства.

На заявление Тегерана уже отреагировал президент США Дональд Трамп, назвавший эту информацию «ложью и пропагандой», такой же, как и сообщения о том, что США не сбивали иранский беспилотник.

Ещё больше лжи и пропаганды (например, по поводу их сбитого беспилотника), распространяемой религиозным режимом, который терпит неудачу и не знает, что делать,

— заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019

Представитель администрации Трампа отметил, что Белый дом не будет комментировать разведывательную деятельность. Но что же именно сообщил Иран?

Высокопоставленный сотрудник иранской разведки заявил иностранным СМИ, что были задержаны 17 человек. Все они являются гражданами Ирана, некоторые из них уже приговорены к смертной казни. При этом чиновник не уточнил, когда были вынесены приговоры и какому числу задержанных. Также известно, что задержанные входили в шпионскую сеть ЦРУ, которая работала в «чувствительных сферах» — военной и ядерной.

Иранское агентство Tasnim опубликовало фотографии и личные дела некоторых задержанных. Судя по документам, это не рядовые агенты, а кураторы или вербовщики, которые подкупали иранцев деньгами и обещаниями, что вскоре те смогут легко выехать в США.

Уточняется, что шпионы действовали с территории ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. При этом они были арестованы ещё в мае, а сейчас же некоторым из них были вынесены смертные приговоры.

Смертная казнь в Иране

Власти Ирана подвергаются жёсткой критике за количество и жестокость казней. Международные правозащитники уже давно бьют тревогу, заявляя, что Тегеран только в 2015 году казнил почти тысячу человек, и такое происходит в республике ежегодно. Иран живёт по суровым исламским законам, основанным на нормах шариата. По ним, смертной казнью караются убийство, изнасилование, гомосексуализм, супружеская измена, богохульство, разбой, вооружённое ограбление, контрабанда наркотиков, а также государственная измена и шпионаж.

Наиболее распространённый способ казни в Иране — публичное повешение на подъёмном кране, а вовсе не смертельная инъекция, как это происходит, например, в США. Правозащитников больше всего возмущает архаичный способ казни при помощи забивания камнями насмерть. И хотя власти Ирана официально запретили такой способ, время от времени он всё-таки применяется. Забиванием камнями чаще всего карали женщин за супружескую измену, как и в древние времена, этот способ являлся одновременно и формой общественного порицания.

Сейчас большинство казней в Иране происходят по обвинениям в наркоторговле или распространении наркотиков. По данным опросов, большинство иранцев поддерживают высшую меру, считая её справедливой для нарушителей закона, совершивших тяжкие преступления.

Война со шпионами

Однако сейчас, когда ЦРУ усилило наблюдение за Ираном, к смертной казни стали гораздо больше приговаривать за шпионаж. В конце июня, то есть всего месяц назад, в Иране был приведён в исполнение смертный приговор в отношении бывшего подрядчика Минобороны Джалала Хаджизавара.

Как говорилось тогда в сообщении Al Jazeera, высокопоставленного экс-чиновника обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ и правительства США. Однако его казнь не была публичной, приговор был приведён в исполнение в тюрьме в городе Карадж к западу от Тегерана. Примечательно, что его супруга также попала под подозрение и проходила по этому делу как соучастница. Власти приговорили её к 15 годам лишения свободы.

Поэтому сейчас можно констатировать, что власти Ирана из-за действий США оказались в ситуации, когда отвечают на враждебность Вашингтона теми способами, которыми могут, объявляя охоту на шпионов. Попытки американцев перекроить консервативное традиционное иранское общество по неким демократическим лекалам обречены на провал. И дело тут вовсе не в какой-то враждебности, а в традициях, культурном коде иранской нации, поколениями живущей по законам на основе шариата.

США могут сколько угодно возмущаться публичными казнями в Иране, хотя они на самом деле выглядят жутко. Однако ЦРУ известно своими обещаниями больших денег или некой мифической свободы тем, кого вербует. Иран с его строгими законами не является тут исключением. И если ЦРУ завербовало иранцев и использует их в качестве шпионов, то, открещиваясь от них, США лишь показывают, насколько они ценят тех, кто на них работает.

Власти Ирана же вовремя достают из рукава этот своеобразный козырь, ведь кажется странным, что подозреваемые в шпионаже были задержаны ещё в мае, однако этот факт не был предан широкой огласке. Теперь же в американо-иранском противостоянии наступает тот этап, когда наиболее остро обнажаются противоречия между исламским традиционным миром и Западом, который, в отличие от Ирана, пытается навязать остальным своё видение не только политики, но и общественной жизни.