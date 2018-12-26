«Ответные действия предпринимаются»: главком ВМФ сообщил о развёртывании вблизи границ России высокоточного оружия США

В 2019 году военно-морское присутствие сил ВМФ РФ будет учитывать резкое нарастание интенсивности военных учений США и стран НАТО вблизи российских границ, а также развёртывание в пограничных акваториях объектов военной инфраструктуры, в частности стратегических неядерных систем высокоточного оружия. Об этом заявил главком российского флота адмирал Владимир Королёв. Между тем он исключил возможность «любых угроз с морских и океанских направлений». В Госдуме также отметили, что уровень военной оснащённости России — сдерживающий фактор любой возможной агрессии.

Соединённые Штаты Америки наращивают стратегическое вооружение в прилегающих к России морских акваториях. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королёв. Он подчеркнул, что присутствие российского ВМФ в мировом океане в 2019 году и его численность позволит «исключить любые угрозы с морских и океанских направлений». По словам главкома, порядка 100 российских боевых кораблей и судов различных классов в настоящее время выполняют военные задачи.

«Военно-морское присутствие сил ВМФ России в новом, 2019 году будет осуществляться с учётом резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации, развёртывания в прилегающих к территории РФ акваториях морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры», — приводит слова Королёва издание «Красная звезда».

Главнокомандующий флотом также рассказал, что основу группировки морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения.

«Перспективными подводными лодками из состава сил общего назначения ВМФ будут многоцелевые носители, способные решать широкий спектр задач в любом районе мирового океана. Для повышения боевых возможностей продолжается модернизация находящихся в составе ВМФ атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и многоцелевых подводных лодок», — пояснил он.

Российские официальные лица не первый раз заявляют об активности сил Североатлантического альянса вблизи границ государства. Так, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин подчёркивал, что НАТО под видом учений концентрирует войска на приграничных территориях.

«Мы видим, что сложной остаётся ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове. В течение года продолжалось наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи наших границ», — пояснял президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

Наряду с этим стало известно, что США в рамках существующей программы быстрого глобального удара (Prompt Global Strike) планируют создать для Военно-морских сил ударный комплекс, который сможет поразить любую цель на планете в течение часа. При этом им смогут воспользоваться все рода войск. Параллельно ведётся разработка ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Они станут модернизацией зарядов W76 и W76-1, дополняющих баллистические ракеты подводных лодок Trident II.

В октябре американцы перебросили на авиабазу Рамштайн в Германии крупнейшую после бомбардировки Югославии в 1999 году (операция «Союзная сила») партию боеприпасов. Отмечается, что снаряды могут быть использованы для военных операций в рамках Европейской инициативы сдерживания.

«Не являемся инициаторами в части наращивания военной составляющей»

Вблизи российских границ интенсивно развёртывается высокоточное оружие не только военно-морских, но и сухопутных сил блока НАТО. Об этом заявил RT зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«Нужно отметить, что это предполагает дополнительное наше движение в направлении обеспечения безопасности наших границ в части как дополнительного обеспечения вооружённых сил высокоточным вооружением, так и определённых группировок сил и средств, которые могут находиться на данных рубежах», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что российская сторона готова к сдерживанию, поскольку Вооружённые силы РФ оснащены современными видами вооружений.

«Достаточное число кораблей надводного и подводного флота поступили на вооружение в период с 2016-го по 2018 год. Они позволяют нашей группировке быть сдерживающим фактором возможной агрессии в отношении нашей страны. Хочу подчеркнуть, что Россия предпринимает ответные действия. Мы ни в коем случае не являемся инициаторами в части наращивания военной составляющей. Но мы вынуждены соответствующим образом реагировать, потому что от этого зависит безопасность нашей страны и наших граждан», — подчеркнул Швыткин.

США в последние четыре года очень активно наращивают средства и силы вокруг границ РФ, заметил директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

«Что касается морской группировки, то, поскольку у сателлитов США с этим не очень хорошо, они действительно выдвигают ряд ударных группировок в сторону РФ. И это не может не тревожить, потому что фактически свидетельствует о том, что намерения не очень хорошие.