«Ответная мера на санкционные ограничения»: Россия запретила ввоз более 50 видов украинских товаров

Россия запретила импорт более 50 наименований украинских товаров. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ вступил в силу со дня опубликования. Под запрет попали промышленные товары, а также сельскохозяйственная продукция и сырьё. В перечень вошли и такие продовольственные товары, как пшеница, шоколад, хлеб, а также консервированные овощи, фрукты, орехи, соки, пиво и вина. Минэкономразвития оценило предстоящие торговые потери Киева в $510 млн — ограничения коснуться около 10% украинского импорта в РФ. В Совете Федерации отметили, что принятые Россией меры, как и прежде, носят ответный характер.

Россия запретила ввоз более чем 50 видов украинских товаров. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ вступил в силу со дня опубликования.

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины», — отметил премьер в своём Twitter.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 декабря 2018 г.

Позднее на сайте кабмина появился сам документ, в котором приводится список запрещённых для ввоза в РФ украинских товаров и причины ввода соответствующих ограничительных мер.

В постановлении отмечается, что «Украина периодически вводит санкционные ограничения как в отношении российских физических и юридических лиц, так и в отношении конкретных российских товаров».

В документе уточняется, что запрет на ввоз в Россию касается списка товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины.

«Основной объём товаров, в отношении которых введён запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие», — говорится в тексте документа.

В перечень вошли такие продовольственные товары, как пшеница, подсолнечное и хлопковое масла, шоколад и прочие продукты с содержанием какао, хлеб, а также консервированные овощи, фрукты, орехи, соки, пиво и вина.

В списке запрещённых к ввозу промышленных товаров оказались тракторы, паровые котлы, турбины (газовые и на водяном пару), мебель, доильные аппараты, оборудование для хлебобулочной и сахарной промышленности, а также электрические двигатели, генераторы и обмоточные провода.

В пояснительной части документа отмечается, что правительство России может отменить введение специальных экономических мер в том случае, если Украина отменит утверждённые ранее ограничения в отношении российских товаров.

Российские ограничительные меры, как и прежде, носят ответный характер, отметили в Совете Федерации.

«Мы наблюдаем за тем, как украинские власти пытаются всеми правдами и неправдами представить Россию в качестве главной угрозы и проблемы, мешающей украинскому суверенному развитию. Это провокации, война на юго-востоке и санкционные решения в отношении российских граждан и товаров. Оставлять такое без ответа нельзя. Отвечать мы будет чувствительно для украинской экономики и бюджета», — отметил в беседе с RT председатель комитета по международным делам Совфеда Контантин Косачёв.

Сенатор подчеркнул, что вводя торговые ограничения, Россия защищает свой рынок.

«Нормы ВТО трещат по всем швам, протекционизм под личиной политических мероприятий расцвёл пышным цветом. Поэтому, это мера по защите российского рынка от товаров, которые поступают из недружественных стран. И да, это целевой отбор тех отраслей и тех видов продукции, которые имеют значение для украинской экономики и запрет на поставку которых будет для Украины наиболее чувствительным», — подчеркнул Косачёв.

«Рисков для нас не существует»

По оценкам министерства экономического развития России, запрет на ввоз коснётся около 10% украинского импорта.

«Ввоз санкционных товаров с Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около $510 млн», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В 2017 году импорт по этим товарам составил $468,9 млн, сообщили в министерстве. Общий импорт украинских товаров в Россию в 2017 году составил $4,912 млрд.

Профильные эксперты уверены, что россияне не заметят нехватку продуктов, ввоз которых из Украины запретили сегодняшним постановлением.

Reuters

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«Мы практически с Украины ничего из этого не закупаем. Каких-то рисков для нас не существует. Если какие-то объемы теоретически и возникали — они возникали только в приграничной торговле. Поэтому никакого недостатка российские потребители в этом отношении не почувствуют», — цитирует РИА Новости вице-президента Российского зернового союза (РЗС) Александра Корбута.

При этом эксперты уверены, что ограничительные меры со стороны России нанесут ущерб украинской экономике.

«Безусловно, до сих пор в значительной степени украинская экономика функционирует за счёт экспорта товаров в Россию. Так что, это создаст дополнительные проблемы для Украины и её экономики», — отметил в разговоре с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По мнению эксперта, ограничения также «нацелены на то, чтобы создать преимущество для тех предприятий в России, которые производят такую же продукцию».

Защита внутреннего рынка

Напомним, Украина ввела санкции против России в 2015 году. С тех пор Киев неоднократно продлевал и расширял ограничительные меры. Ответом российской стороны стали санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины, введённые 1 ноября 2018 года.

Тогда в список вошли члены украинского кабмина, высокопоставленные силовики, парламентарии и представители крупного бизнеса. Утверждённые ограничения предусматривают блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Среди известных украинских персоналий, которых коснулись ограничения, оказались глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, министр информационной политики Юрий Стец, глава СБУ Василий Грицак и его заместитель Павел Демчина, генпрокурор Юрий Луценко, а также спикер Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

25 декабря 2018 российская сторона расширила контрсанкции в отношении украинских физических и юридических лиц. Ограничения коснулись финансовых и государственных компаний, а также на политиков, среди которых оказались более 200 депутатов Верховной рады.

День спустя, 26 декабря, Совет национальной безопасности Украины ввёл санкции против ряда юридических и физических лиц из РФ, а также самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Позднее украинское правительство расширило список российских товаров, которые запрещены к ввозу.

«Речь идёт о том, что необходимо предпринимать шаги, которые, с одной стороны, защищают внутренний рынок, дают преференции нашим производителям, а с другой — позволят по тем товарным группам, где мы готовы импортировать продукцию, тем не менее предоставлять режим наивысшего благоприятствования тем странам, которые не демонстрируют столь антироссийскую политику», — сказал председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в беседе с RT.

Он подчеркнул, что Россия всегда взвешено подходит к введению ответных санкций.