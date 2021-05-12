Ответная дипломатия: пресс-секретарь посольства США в РФ подтвердила свою высылку из России

В списке высылаемых из России американских дипломатов фигурирует пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс. Об этом журналистам рассказала сама сотрудница дипмиссии. Ранее Москва объявила персонами нон грата десять представителей американского посольства в ответ на аналогичные действия Вашингтона, которые в российском МИД назвали безосновательными.

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила, что находится в числе десяти высылаемых американских дипломатов. Как сообщает РИА Новости, Росс утвердительно ответила на вопрос журналистов, включена ли она в список персон нон грата.

Напомним, 21 апреля МИД РФ вызвал заместителя главы дипломатической миссии США в РФ Барта Гормана и передал ему перечень из десяти сотрудников американской дипмиссии, которые объявлены в России персонами нон грата. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такая мера — «зеркальный ответ» на действия США, которые «безосновательно» приняли решение выслать сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и генконсульства России в Нью-Йорке.

В Госдуме высказали мнение, что Россия демонстрирует справедливый подход к этой ситуации. Депутат ГД, член комитета по международным делам Елена Панина заявила, что от России не следует ожидать односторонних уступок.

«Американский истеблишмент должен понимать, что односторонних уступок даже в мелочах со стороны России не будет. Времена 1990-х годов безвозвратно ушли в прошлое», — написала Панина в своём Telegram-канале.

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Заявлению МИД РФ о высылке американских дипломатов предшествовало решение главы Белого дома Джо Байдена, который 15 апреля подписал указ о новых санкциях против России. Утверждённые американским президентом ограничительные меры направлены против 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний, которые якобы «поддерживают усилия российских спецслужб по осуществлению в киберпространстве злонамеренных действий против США».

Наряду с этим США запретили своим банкам и другим финансовым институтам напрямую приобретать облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года. Ещё пять физических лиц и три российские организации попали под санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией. Кроме того, из российской дипмиссии в Вашингтоне выслали десять сотрудников.

В МИД РФ вскоре заявили, что «ответ на санкции будет неотвратимым». «В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

МИД РФ сообщил подробности ответных мер на действия США 16 апреля. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров анонсировал, что десяти американским дипломатам будет «предложено покинуть» территорию РФ. Ещё восемь высокопоставленных чиновников будут включены в ответный санкционный список.

Российский МИД также уведомил американскую сторону об ограничении практики задействования краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для функционирования диппредставительств. Согласно новым правилам, в год на основе взаимности будет выдаваться до десяти виз на такие цели. Также ведомство прекратило практику найма американскими дипмиссиями российских граждан в качестве административно-технических работников.

В дальнейшем Сергей Лавров рассказал, что Москва предлагала администрации президента США Джо Байдена обнулить дипломатический конфликт между странами.

«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям. И в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США, — в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Лавров рассказал, что Москва предлагала подобный шаг администрации президента США Джо Байдена, как только он вступил в должность.

«Я упоминал об этом (госсекретарю США Энтони. — RT) Блинкену. Не навязываясь», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Лаврова, он просто сказал Блинкену, что очевидным шагом для нормальной работы Москвы и Вашингтона «стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов».

Как добавил Лавров, Россия не реагировала на эти действия, поскольку администрация Трампа просила не отвечать «на уходящие эксцессы администрации Обамы».

«Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились», — сказал Лавров.

Вместе с тем он отметил готовность России к диалогу, если США «просто выполнят свои уставные обязательства и будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной, взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден».