Ответка за Крым прилетела: ВКС России подготовили "приятный сюрприз" для США и Канады

Ночной полёт бомбардировщиков к северным территориям Америки уже подтвердило Минобороны России. Ведомство сообщило, что ракетоносцы на отдельных участках маршрута сопровождали истребители Су-35С ВКС России и МиГ-31 морской авиации ВМФ РФ. Когда бомбардировщики приблизились к Аляске, США подняли в воздух истребители F-22 для сопровождения. Отметим, что российские самолёты находились в международном воздушном пространстве и не пересекали чужих границ. Полёт занял в общей сложности 12 часов.

Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана. Полёты выполняются в соответствии с международными правилами, - говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что подлёт к берегам Аляски можно расценивать как ответный ход на недавний визит американских бомбардировщиков B-52 к берегам Крыма. Американские самолёты, способные нести ядерное оружие, воспользовались воздушным пространством Украины, чтобы приблизиться к полуострову. Их сопровождали самолёты-разведчики. Вероятной целью этого подлёта была попытка вычислить месторасположение российских зенитно-ракетных комплексов.