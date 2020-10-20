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Ответка за Крым прилетела: ВКС России подготовили "приятный сюрприз" для США и Канады

20 октября 2020, 18:30  •  412 • Политика
ВКС России подготовили "приятный сюрприз" для США и Канады. Два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 ночью совершили "визит дружбы" к берегам Аляски. Ответка за Крым прилетела?
Ночной полёт бомбардировщиков к северным территориям Америки уже подтвердило Минобороны России. Ведомство сообщило, что ракетоносцы на отдельных участках маршрута сопровождали истребители Су-35С ВКС России и МиГ-31 морской авиации ВМФ РФ. Когда бомбардировщики приблизились к Аляске, США подняли в воздух истребители F-22 для сопровождения. Отметим, что российские самолёты находились в международном воздушном пространстве и не пересекали чужих границ. Полёт занял в общей сложности 12 часов.
Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана. Полёты выполняются в соответствии с международными правилами, - говорится в сообщении Минобороны.
Отметим, что подлёт к берегам Аляски можно расценивать как ответный ход на недавний визит американских бомбардировщиков B-52 к берегам Крыма. Американские самолёты, способные нести ядерное оружие, воспользовались воздушным пространством Украины, чтобы приблизиться к полуострову. Их сопровождали самолёты-разведчики. Вероятной целью этого подлёта была попытка вычислить месторасположение российских зенитно-ракетных комплексов.

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