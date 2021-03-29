|
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
29 марта 2021, 00:05 • 135 • Украина
Удивительно, конечно, как это кто-то на Украине смеет сомневаться в целесообразности применения тех или иных вакцин! Зеленский вон, оппозиционные каналы демонстративно закрывает, чтобы все поняли – никакого инакомыслия в стране! Но «отдельные украинские политики» что-то смеют вякать. Эх, непорядок.
При этом нам с вами реакция этих отдельных политиков понятна, особенно учитывая готовность украинских властей делать из своего народа подопытных кроликов. Да что там говорить, если даже министр здравоохранения Украины обосновывал безопасность вакцины AstraZeneca тем, что он привил ей своих родителей, посчитав это весомой аргументацией? И это на фоне новостей о том, что даже создатели вакцины отказались от нее из-за того, что она действительно вызывает тромбы у людей. Все сомнения и переживания понятны, но озвучивать их, конечно же, нельзя. Вот она, «свободная» Украина!
Зеленский пригрозил политикам, что им придется отвечать за свои слова «и перед законом, и перед богом». Видимо, на Незалежной планируются не только новые законы, но и новое божество, перед которым придется отчитываться за свое мнение. Моя любимая, Не-за-леж-на-я!
Подпишитесь на нас
Загрузка...
135
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 марта 2021, 00:00
|
25 марта 2021, 09:55
|
26 марта 2021, 05:10
|
26 марта 2021, 05:10
|
27 марта 2021, 22:25
|
24 марта 2021, 03:40
|
26 марта 2021, 07:00