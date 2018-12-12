Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Недовольство очень велико»: Консервативная партия Великобритании рассмотрит воп...
Выборы на Украине могут полностью разрушить государство
Премия "Золотые макарошки" для Глацких
"Позитивный шаг" в ответ на "акт агрессии": Порошенко дал по...
Главная / Война

Ответит за псковских десантников: схвачен член банды Басаева

12 декабря 2018, 19:09  •  67 • Война
Уже третий за месяц боевик из банды Басаева, участвовавший в 2000 году в нападении на псковских десантников, был задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«В ходе расследования 11 декабря во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю по подозрению в [вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих] был задержан член банды Басаева — Шамиль Казбулатов», — заявила представитель СКР.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Казбулатову предъявлены обвинения по статьям 209-й («Бандитизм»), 279-й («Вооруженный мятеж») и 317-й («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Следствие планирует ходатайствовать об аресте Казбулатова в связи с особой тяжестью совершенных им преступлений. Его роль в бою у высоты 776 в Чечне и конкретные совершенные боевиком действия устанавливаются.
Кроме того, проверяется причастность Казбулатова к иным преступлениям, не связанным с нападением на псковских десантников. Принимаются «активные меры» по установлению личностей других боевиков, причастных к бою.
В конце ноября сотрудники госбезопасности задержали двоих ранее неизвестных членов банды Шамиля Басаева — Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, по решению суда они были арестованы.
Бой у высоты 776 произошел 29 февраля 2000 года возле аула Улус-Керт Шатойского района Чечни. Бой начался спустя всего лишь несколько часов после того, как министр обороны Игорь Сергеев заявил, что война в Чечне закончена. Десантники 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в составе 90 человек на протяжении более чем суток отражали атаку превосходящих сил чеченских боевиков из банды Басаева.
Со стороны чеченцев в бою приняли участие до 2,5 тыс. боевиков и арабских наемников, пытавшихся прорваться на высоту. После упорного сопротивления и обороны позиций в живых остались лишь шесть десантников из всей 6-й роты. Четверо из выживших получили ранения различной степени тяжести.
Указом президента России 21 десантнику 6-й роты было присвоено звание Героя России посмертно, 68 солдат и офицеров роты награждены орденами Мужества (63 из них получили ордена посмертно). Единственный выживший, кто получил звание Героя России, — старший сержант Александр Супонинский.
Потери боевиков, по данным федеральных сил, составили от 400 до 500 человек.
Шамиль Басаев также запомнился жестокими терактами, в ходе которых он не гнушался убивать женщин и детей. В июне 1995 года банда Басаева захватила в заложники более 1600 жителей города Буденновска. В тот день в город на грузовиках и легковых автомобилях въехали примерно 160 боевиков, которым удалось без досмотра миновать 52 блокпоста и контрольно-пропускных пункта. Террористы заявили, что в машинах находится «груз 200» — гробы с убитыми российскими военными. После они ворвались в городскую больницу и взяли в заложники пациентов и персонал.
В результате теракта и неудачного штурма погибли 129 человек, 415 были ранены. 19 июня 1995 года большая часть заложников была освобождена, а террористической группе был предоставлен транспорт для переезда в Веденский район Чечни.
С собой террористы забрали 123 заложников из числа лиц, согласившихся их сопровождать, в том числе 20 журналистов, трех депутатов, представителей администрации Буденновска и Ставрополья, которых 20 июня они освободили по прибытии в Чечню.
Басаев также принимал участие в боях в Грозном — и в 1994-1995 годах при Новогоднем штурме, и в битве за Грозный в 1999-2000 годах. В ходе Второй чеченской войны он участвовал во вторжении боевиков в Дагестан.
«Уничтожить мост»: зачем Киев провоцирует Россию на море
По информации ФСБ, Шамиль Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года в Ингушетии после взрыва сопровождаемого им грузовика «КамАЗ» с оружием и боеприпасами.
Розыск и судебные процессы над «басаевцами» продолжаются уже более 20 лет. 11 декабря 2018 года пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что с 2000 года были приговорены более 70 боевиков из банды Басаева.
«Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. Еще 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск», — говорится в заявлении СКР.
В середине ноября участник террористической группировки Шамиля Басаева задержан в Москве. По данным ФСБ, гражданин России Хазваха Черхигов участвовал в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск в июне 1995 года. Отмечается, что в то время Черхигову было 17 лет. В ведомстве также отметили, что в отношении Черхигова «были получены свидетельские показания, полностью изобличающие его преступную деятельность».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
67
Источник
Похожие новости
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
11 декабря 2018, 00:54
Как освобождали Крым
12 декабря 2018, 15:54
По-английски с акцентом: Порошенко объявил войну с Россией

09 декабря 2018, 03:24
Помнит ли Литва о геополитических основах своего существования?
08 декабря 2018, 14:24
Более двух стран: Болгария рассказала про Керченский инцидент
08 декабря 2018, 14:24
«Уничтожить мост»: зачем Киев провоцирует Россию на море
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления д...
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не...
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве ...
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 декабря 2018, 07:54
"Нацизма на Украине нет": Порошенко сфотографировался с солдатом с эмблемой дивизии СС на груди - фото
07 декабря 2018, 15:39
"Путинский режим совсем слетел с катушек!": В Сети показали либералам французский "майдан"
06 декабря 2018, 18:24
Как эсминец США «продемонстрировал» бегство от нашего корабля
09 декабря 2018, 03:24
″Даже флаг США есть″: В Сети показали, как выглядит схрон ″героев АТО″ - фото
08 декабря 2018, 14:24
Один из задержанных украинских моряков возможно причастен к пыткам жителей Донбасса
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
09 декабря 2018, 13:09
Соловьев вступился за народ и преподал урок "грабителю" Чубайсу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.