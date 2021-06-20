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«Ответит на вопросы, интересующие граждан»: прямая линия с Путиным пройдёт 30 июня

20 июня 2021, 13:00  •  71 • В России
Прямая линия с Путиным пройдёт 30 июня, рассказали в пресс-службе Кремля. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Приём вопросов открывается 20 июня и продлится вплоть до окончания прямой линии 30 июня. Направить вопросы главе государства можно через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», сайт программы, смс- или ммс-сообщения, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
 
kremlin.ru
 

Владимир Путин 30 июня проведёт прямую линию. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны.

Прямая линия с президентом пройдёт в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «МИР», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

«Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, вопросы главе государства также можно направить через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), смс- или ммс-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Текстовые и видеовопросы могут быть отправлены с помощью соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Отмечается, что вопросы в виде смс- и ммс-сообщений принимаются только с телефонов российских операторов связи.

«Приём вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня», — уточнили в Кремле.

Предыдущая прямая линия с президентом в традиционном формате состоялась в 2019 году. Она стала 17-й по счёту и продолжалась 4 часа 8 минут. Президент успел ответить на 81 вопрос. Всего в центр обработки информации поступило 2,6 млн вопросов.

Главными темами прямой линии с президентом в 2019 году стали уровень доходов населения, ситуация в сфере здравоохранения, проблемы малого и среднего бизнеса, мусорная реформа и «антинаркотическая» ст. 228 УК РФ. Также российский лидер ответил на вопросы, связанные с внешней политикой и обороноспособностью страны.

В начале июля 2019 года президент подписал ряд поручений по итогам вопросов, которые обсуждались в ходе прямой линии. Среди них — повышение пособий для малообеспеченных семей с детьми от полутора до трёх лет, выдача статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, в 1999 году помогавшим в проведении контртеррористической операции, а также повышение доходов пожарных.

Наряду с этим глава государства поручил разобраться с зарплатами врачей скорой помощи и устранить ситуацию, в которой семьи, имеющие право на льготную ипотеку, не получают её от своих банков.

История прямой линии с президентом

Впервые формат эфира прямой линии с президентом, где глава государства отвечает на актуальные вопросы граждан, был опробован в 2001 году и с тех пор проводился систематически. В годы, когда Путин занимал должность премьер-министра страны, программа выходила под названием «Прямой разговор с Владимиром Путиным». Мероприятие не проходило в 2004 и 2012 годах.

В 2020 году традиционной прямой линии с президентом также не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в сентябре 2020 года пояснил, что традиционная прямая линия не состоится, поскольку, по его словам, президент фактически «проводил прямую линию последние несколько месяцев».

Вместо этого в ходе большой ежегодной пресс-конференции в декабре у граждан появилась возможность задать вопрос президенту с помощью специального приложения «Москва — Путину». Как пояснили в Кремле, обработку массива поступивших президенту вопросов поручили волонтёрам ОНФ.

Самый первый эфир прямой линии в 2001 году занял 2 часа 20 минут. Путин успел ответить на 47 вопросов.

В 2018 году программа прошла в обновлённом формате. На прямой линии появились включения с губернаторами и членами правительства. Сам президент объяснил необходимость участия чиновников в передаче их персональной ответственностью перед жителями РФ.

Как заявил тогда глава государства, «персонификация должна быть очевидной». Он пояснил, что «страна должна знать и видеть» людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса.

Путин выразил уверенность, что после программы губернаторы и члены правительства «дополнительно почувствовали ответственность на плечах».

Как отметил тогда президент, он в целом остался доволен ответами чиновников, отметив, что важно обратить внимание на их последующие действия.

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