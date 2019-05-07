Ответит ли рубль за «грязную» нефть? • 99 • Аналитика Спокойствие, только спокойствие!

Накануне длинных майских праздников большинство специалистов достаточно спокойно оценивали перспективы российского рубля. Диапазон возможных курсов национальной валюты колебался: к концу лета — от 64 до 70 рублей, а к 31 декабря — от 63 до 75 рублей за доллар. И хотя ни один из российских специалистов не решился пугать публику откровенно заниженным курсом, мало кто при этом рискнул и предсказывать рублю повышение хотя бы до долларовой отметки в 60 рублей.



Только сингапурская компания IDEAglobal, успешнее других продающая российские облигации, осмелилась на «ожидание» всего-навсего 58 рублей за доллар к концу 2019 года. Все эти взвешенные прогнозы делались не только в краткосрочной перспективе (на период летних отпусков), но и вплоть до конца 2019 года.









Основными факторами в пользу стабильного рубля назывались высокие цены на нефть, возможное окончание торговой войны США и Китая, серьёзные сомнения в эффективности очередной порции антироссийских санкций, но прежде всего жёсткая регулирующая политика российского Центрального банка.



Как известно, ЦБ РФ в очередной раз не стал снижать ключевую ставку, оставив её на уровне 7,75 процента, который в нынешних условиях можно считать почти «запретительным». По крайней мере, в действительно широких масштабах коммерческие банки этой ставкой не пользуются, предпочитая использование средств клиентов или взаимное кредитование. Такая практика позволяет Банку России как регулятору валютного рынка и при этом эмитенту рублей продолжать политику минимального денежного предложения, сдерживая инфляцию.



Спокойные и даже оптимистичные прогнозы относительно российского рубля делались в то время, когда уже было известно о серьёзных проблемах, возникших при экспорте российской нефти. Похоже, специалисты поначалу явно недооценили случившееся 19 апреля на белорусских нефтепроводах, считая, что ситуация разрешится быстро и без последствий. По крайней мере, без тяжёлых последствий, хотя речь шла даже о возможной масштабной диверсии.



Кто и что недооценил?

Однако последствия оказались серьёзными, пожалуй, даже слишком серьёзными. Транзитные поставки нефти через территорию Белоруссии были заморожены практически сразу после того, как от компании «Белнефтехим» поступили жалобы на резкое ухудшение качества нефти. Белорусские НПЗ вдвое снизили объёмы переработки нефти, разумеется, российской.



Вскоре стало известно о решении правительств Польши, Венгрии и Чехии распечатать нефтяные стратегические резервы. Польским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выделено 800 тысяч тонн для компенсации недопоставок из РФ, в Венгрии озвучены объёмы в 400 тысяч тонн, данные из Чехии уточняются.



Достаточно быстро выяснилось, что «грязными» оказались до миллиона тонн российской нефти, идущей на экспорт. Однако западные СМИ называют намного более значительные масштабы техногенной аварии, говоря о 5 млн. тонн загрязнённой нефти. Как заявляют в компании «Транснефть», её умышленно загрязнили соединениями, которые в сообщении «Белнефтехима» были названы хлорорганическими.



Уже известно, что загрязнённая хлорорганикой нефть поступила в трубы «Транснефти» через частный терминал в Самарской области, принимающий сырьё от мелких частных компаний из Оренбургской, Ульяновской и Самарской областей. Делом уже занимается областное управление ФСБ.



Однако расследование вполне может затянуться, несмотря на то, что доступ к экспортным трубопроводам предельно ограничен. Объяснения главе государства пришлось давать лично Николаю Токареву, руководителю «Транснефти», практически монопольного транзитёра российской экспортной нефти. Из уст Токарева прозвучало признание ответственности самой компании, но прозвучали и слова о «мошенничестве», о «нарушении регламентов», об ответственности неких частных структур, которые должны контролировать качества сырья на приёмных пунктах.



Тем временем сотни тонн загрязнённой нефти спешно перевозятся обратно в Россию для разбавления в более качественном сырье на терминалах в Новороссийске или, при возможности, очистки. На сайте «Транснефти» сообщается, что компания уже приступила к подготовке предложений по пересмотру самой системы проверки нефти на входе в её трубы. Речь может идти среди прочего о привлечении для арбитражных проверок независимых экспертов. Наконец, 3 мая стало известно о том, что «Транснефть» направила российским нефтяным компаниями запрос на снижение добычи нефти.



Белорусская нефтетранзитная компания неожиданно быстро сделала заявление, что полное восстановление транзита по нефтепроводу «Дружба» потребует нескольких месяцев напряженной работы. С российской стороны оценки были куда оптимистичнее, но характерно, что «Транснефть» обратилась со своей просьбой к нефтяникам только на следующий день после того, как на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» уже поступила российская нефть, соответствующая стандарту.





По данным агентства Reuters, в запросе «Транснефти» речь идёт о снижении уровней добычи уже к 7 мая примерно на 10 процентов, что может составить до 1 млн баррелей в день. В годовом исчислении возможно снижение добычи нефти в России на 60 млн. тонн, хотя надо понимать, что всё возможное для того чтобы восстановить уровни добычи и транзита, будет сделано максимально быстро.



В нефтяных компаниях предложение «Транснефти» до сих пор не комментируют, но надо понимать, что настолько оперативно пойти на столь значительное снижение добычи совсем непросто хотя бы в силу необходимости выполнять ранее заключённые контракты.



Забытые прогнозы

На заявление представителей «Транснефти» биржевые аналитики откликнулись практически сразу, не дожидаясь официальных комментариев не только от нефтедобывающих компаний, но и из Министерства энергетики. Тут же всплыли подзабытые прогнозы по рублёвому курсу на уровне, близком к 100 рублям за доллар.



Напомним, что пугающую «сотню» эксперты последний раз использовали больше года назад, в разгар бензинового кризиса, когда к тому же под угрозой оказалось небезызвестное соглашение ОПЕК-плюс. Сейчас курс в 94,47 рубля за доллар тут же спрогнозировали аналитики из BNP Paribas.



При этом, однако, большинство экспертов, в том числе из Альфа-банка и компании «Открытие», не исключают абсолютно противоположной реакции на ситуацию с экспортом российской нефти. Дело в том, что 10-процентное снижение объёмов реализации при любом развитии событий не может быть сколько-нибудь продолжительным.



Тем не менее, локальный, но уже довольно продолжительный скачок цен на нефть как неизбежную биржевую реакцию исключать ни в коем случае нельзя. В таком случае рублю как однозначно сырьевой валюте почти гарантировано повышение, пусть небольшое, и пусть такое, после которого не исключён весьма болезненный откат.



В сложившихся условиях пока нет серьёзных оснований к тому, чтобы опасаться полного, даже сколько-нибудь значительного замещения российской нефтяной квоты другими продавцами. Дело в том, что рынок нефти, идущей на переработку, очень специфичен, подавляющее большинство поставок расписано даже не на месяцы, а на годы вперёд.



Сами же нефтеперерабатывающие заводы, как правило, ориентированы на совершенно определённые марки, те же белорусские НПЗ не могут так легко, как это сейчас необходимо, переключиться с русской Brent на среднеазиатскую или бакинскую. Даже частично. Однако куда важнее в настоящее время не финансовые, а репутационные потери российской нефтянки, за которые рассчитываться придётся уже годами. Накануне длинных майских праздников большинство специалистов достаточно спокойно оценивали перспективы российского рубля. Диапазон возможных курсов национальной валюты колебался: к концу лета — от 64 до 70 рублей, а к 31 декабря — от 63 до 75 рублей за доллар. И хотя ни один из российских специалистов не решился пугать публику откровенно заниженным курсом, мало кто при этом рискнул и предсказывать рублю повышение хотя бы до долларовой отметки в 60 рублей.Только сингапурская компания IDEAglobal, успешнее других продающая российские облигации, осмелилась на «ожидание» всего-навсего 58 рублей за доллар к концу 2019 года. Все эти взвешенные прогнозы делались не только в краткосрочной перспективе (на период летних отпусков), но и вплоть до конца 2019 года.Основными факторами в пользу стабильного рубля назывались высокие цены на нефть, возможное окончание торговой войны США и Китая, серьёзные сомнения в эффективности очередной порции антироссийских санкций, но прежде всего жёсткая регулирующая политика российского Центрального банка.Как известно, ЦБ РФ в очередной раз не стал снижать ключевую ставку, оставив её на уровне 7,75 процента, который в нынешних условиях можно считать почти «запретительным». По крайней мере, в действительно широких масштабах коммерческие банки этой ставкой не пользуются, предпочитая использование средств клиентов или взаимное кредитование. Такая практика позволяет Банку России как регулятору валютного рынка и при этом эмитенту рублей продолжать политику минимального денежного предложения, сдерживая инфляцию.Спокойные и даже оптимистичные прогнозы относительно российского рубля делались в то время, когда уже было известно о серьёзных проблемах, возникших при экспорте российской нефти. Похоже, специалисты поначалу явно недооценили случившееся 19 апреля на белорусских нефтепроводах, считая, что ситуация разрешится быстро и без последствий. По крайней мере, без тяжёлых последствий, хотя речь шла даже о возможной масштабной диверсии.Однако последствия оказались серьёзными, пожалуй, даже слишком серьёзными. Транзитные поставки нефти через территорию Белоруссии были заморожены практически сразу после того, как от компании «Белнефтехим» поступили жалобы на резкое ухудшение качества нефти. Белорусские НПЗ вдвое снизили объёмы переработки нефти, разумеется, российской.Вскоре стало известно о решении правительств Польши, Венгрии и Чехии распечатать нефтяные стратегические резервы. Польским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выделено 800 тысяч тонн для компенсации недопоставок из РФ, в Венгрии озвучены объёмы в 400 тысяч тонн, данные из Чехии уточняются.Достаточно быстро выяснилось, что «грязными» оказались до миллиона тонн российской нефти, идущей на экспорт. Однако западные СМИ называют намного более значительные масштабы техногенной аварии, говоря о 5 млн. тонн загрязнённой нефти. Как заявляют в компании «Транснефть», её умышленно загрязнили соединениями, которые в сообщении «Белнефтехима» были названы хлорорганическими.Уже известно, что загрязнённая хлорорганикой нефть поступила в трубы «Транснефти» через частный терминал в Самарской области, принимающий сырьё от мелких частных компаний из Оренбургской, Ульяновской и Самарской областей. Делом уже занимается областное управление ФСБ.Однако расследование вполне может затянуться, несмотря на то, что доступ к экспортным трубопроводам предельно ограничен. Объяснения главе государства пришлось давать лично Николаю Токареву, руководителю «Транснефти», практически монопольного транзитёра российской экспортной нефти. Из уст Токарева прозвучало признание ответственности самой компании, но прозвучали и слова о «мошенничестве», о «нарушении регламентов», об ответственности неких частных структур, которые должны контролировать качества сырья на приёмных пунктах.Тем временем сотни тонн загрязнённой нефти спешно перевозятся обратно в Россию для разбавления в более качественном сырье на терминалах в Новороссийске или, при возможности, очистки. На сайте «Транснефти» сообщается, что компания уже приступила к подготовке предложений по пересмотру самой системы проверки нефти на входе в её трубы. Речь может идти среди прочего о привлечении для арбитражных проверок независимых экспертов. Наконец, 3 мая стало известно о том, что «Транснефть» направила российским нефтяным компаниями запрос на снижение добычи нефти.Белорусская нефтетранзитная компания неожиданно быстро сделала заявление, что полное восстановление транзита по нефтепроводу «Дружба» потребует нескольких месяцев напряженной работы. С российской стороны оценки были куда оптимистичнее, но характерно, что «Транснефть» обратилась со своей просьбой к нефтяникам только на следующий день после того, как на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» уже поступила российская нефть, соответствующая стандарту.По данным агентства Reuters, в запросе «Транснефти» речь идёт о снижении уровней добычи уже к 7 мая примерно на 10 процентов, что может составить до 1 млн баррелей в день. В годовом исчислении возможно снижение добычи нефти в России на 60 млн. тонн, хотя надо понимать, что всё возможное для того чтобы восстановить уровни добычи и транзита, будет сделано максимально быстро.В нефтяных компаниях предложение «Транснефти» до сих пор не комментируют, но надо понимать, что настолько оперативно пойти на столь значительное снижение добычи совсем непросто хотя бы в силу необходимости выполнять ранее заключённые контракты.На заявление представителей «Транснефти» биржевые аналитики откликнулись практически сразу, не дожидаясь официальных комментариев не только от нефтедобывающих компаний, но и из Министерства энергетики. Тут же всплыли подзабытые прогнозы по рублёвому курсу на уровне, близком к 100 рублям за доллар.Напомним, что пугающую «сотню» эксперты последний раз использовали больше года назад, в разгар бензинового кризиса, когда к тому же под угрозой оказалось небезызвестное соглашение ОПЕК-плюс. Сейчас курс в 94,47 рубля за доллар тут же спрогнозировали аналитики из BNP Paribas.При этом, однако, большинство экспертов, в том числе из Альфа-банка и компании «Открытие», не исключают абсолютно противоположной реакции на ситуацию с экспортом российской нефти. Дело в том, что 10-процентное снижение объёмов реализации при любом развитии событий не может быть сколько-нибудь продолжительным.Тем не менее, локальный, но уже довольно продолжительный скачок цен на нефть как неизбежную биржевую реакцию исключать ни в коем случае нельзя. В таком случае рублю как однозначно сырьевой валюте почти гарантировано повышение, пусть небольшое, и пусть такое, после которого не исключён весьма болезненный откат.В сложившихся условиях пока нет серьёзных оснований к тому, чтобы опасаться полного, даже сколько-нибудь значительного замещения российской нефтяной квоты другими продавцами. Дело в том, что рынок нефти, идущей на переработку, очень специфичен, подавляющее большинство поставок расписано даже не на месяцы, а на годы вперёд.Сами же нефтеперерабатывающие заводы, как правило, ориентированы на совершенно определённые марки, те же белорусские НПЗ не могут так легко, как это сейчас необходимо, переключиться с русской Brent на среднеазиатскую или бакинскую. Даже частично. Однако куда важнее в настоящее время не финансовые, а репутационные потери российской нефтянки, за которые рассчитываться придётся уже годами. Алексей Подымов, Дмитрий Малышев, к.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





99 Источник Похожие новости И хочется, и колется, и Россия не велит Первомай, Первомай, кого хочешь — подстрекай! Узнав про российские паспорта, украинцы потянулись на Донбасс Реквием по русскоязычной Украине Записки Колорадского Таракана. Междупраздничные размышления Один двигатель хорошо, но не лучше Новости партнеров