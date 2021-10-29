«Ответишь за то, что подала заявление»: что может стоять за обвинением самарской учительницы в сексе с ученицей

В Самаре бывшая учительница физкультуры, 24-летняя Анна Шмелёва (имя изменено), обвиняется в сексуальной связи с несовершеннолетней ученицей. В июне этого года мать школьницы (девочке сейчас 15 лет) написала заявление в Следственный комитет о том, что педагог якобы домогалась её дочери. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 134 УК РФ («Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершённые лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»). Адвокат Шмелёвой и её близкие считают, что родственники ученицы могли подать заявление в СК из мести: Шмелёва обращалась в опеку, чтобы семью взяли на контроль. В деталях громкого дела разбирался RT.

Анна Шмелёва (имя изменено) — спортивная, улыбчивая девушка с русыми волосами. С осени 2020 года она работала учителем физкультуры в одной из самарских школ.

В октябре прошлого года Шмелёва с учениками возвращалась с соревнований. Большинство ребят разъехались сами, с Анной осталась одна ученица, Диана (имя ребёнка изменено. — RT). Им нужно было ехать в одну сторону — посёлок 113-й км в Куйбышевском районе.

Посёлок расположен вдалеке от основной части города, и транспорт туда ходит редко. Автобуса пришлось ждать около часа, и за это время учительница и ученица разговорились.

«Диана рассказала о себе, своей семье. Сказала, что её младший брат, десятилетний Витя (имя ребёнка изменено. — RT), — инвалид, у него аутизм. Аню, как педагога, это заинтересовало, раньше она не общалась с такими детьми: стала расспрашивать о нём, в чём проявляется диагноз, как его лечат», — вспоминает Елена (имя изменено по её просьбе. — RT), близкая подруга Шмелёвой, знакомая с ней много лет.

Учительница и ученица стали общаться во внеучебное время, но это общение никогда не выходило за рамки допустимого, уверяет Елена.

«Они общались как учитель и ученик, но не больше. Ане просто жалко стало эту семью, она взяла Диану под опеку, поскольку видела, что у ребёнка неблагополучная семья, ранняя половая жизнь, вредные привычки», — говорит она.

По словам подруги, Анна рассказывала, что Диана постоянно срывала уроки, её родителей вызывали в школу, но они не приходили.

Отец девочки в воспитании детей участия не принимает, рассказал RT адвокат Анны Шмелёвой Александр Невский. «Он постоянно в разъездах, в последнее время вообще живёт в Москве, а сюда приезжает только на следственные действия», — поясняет он.

«Так что Аня прониклась сочувствием к этим детям, плюс ей было интересно как учителю, как развивать такого ребёнка, как Витя, можно ли ему помочь. Как-то раз Диана вышла погулять с Витей, их увидела Аня и поняла: ребёнок нормальный. Просто особенный, с ним нужно работать», — рассказывает мать Анны Надежда Шмелёва (имя изменено. — RT).

По словам женщины, дочь стала приходить к ним: общаться и заниматься с Витей, помогать этой семье.

© Фото из личного архива

Мать Дианы и её брата, Галина Михайлова (имя изменено. — RT), продолжает Надежда, воспринимала эту помощь как должное, но при этом отказывалась слушать рекомендации Анны по уходу за сыном. «Моя дочь быстро поняла, что ребёнку давно можно было помочь, надо просто заниматься им — к специалистам водить, в развивающие кружки, секции. Самара — большой город, у нас есть на то все возможности. А мать ничего этого не делала», — вспоминает она.

«Он в десять лет не знал, зима на улице или лето, ложкой есть не умел, Аня его учила. При этом она говорила мне, что ей показывали видео, где Вите года три: он там нормальный, адекватный — ходит, разговаривает. То есть мать сама его запустила», — добавляет Елена.

Михайлова, рассказывает Надежда Шмелёва, не только не занималась лечением ребёнка, но даже не гуляла с ним. «Мальчику балкон заменял улицу, только туда его выводили», — вспоминает женщина.

«Говорила, что он её изнасиловал»

Общаясь с семьёй Дианы, Анна постепенно узнавала и подробности её собственной жизни. Так педагог узнала, что Диана занималась сексом как минимум с 13 лет.

«Диана встречалась с одним мальчиком из нашего посёлка, Пашей (имя изменено. — RT), ему 15 лет на тот момент было, ей — 13. Они спали друг с другом, она часто бывала у него дома. А потом, когда Паша бросил её, Диана стала всем говорить, что он её изнасиловал, в том числе родителям своим, угрожала заявить в правоохранительные органы. Отец её, когда узнал, пьяный ходил по посёлку, искал Пашу и хотел побить его. Так запугал его, что Паша боялся выходить из дома», — рассказала Елена.

RT нашёл подтверждение этой истории. Как оказалось, Диана рассказала о случившемся своей учительнице Шмелёвой — как помогавшей её семье. Анна вызвала Пашу на разговор (запись беседы имеется в распоряжении RT).

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Молодой человек рассказал учительнице, что никакого насилия не было, секс был по обоюдному согласию и инициатором зачастую была именно Диана. В подтверждение своих слов Паша предоставил Анне Шмелёвой переписку с девочкой (также есть в распоряжении RT).

Судя по сообщениям, содержащимся в ней, Диана действительно занималась сексом с Пашей, в том числе и по собственной инициативе. Шмелёва установила факт интимной близости между подростками, как и её добровольность.

О случившемся Анна рассказала Галине, но та никак не отреагировала, говорит Елена. «Ответила: «А что я могу сделать с ней?» — и всё», — вспоминает она. После этого случая, продолжает девушка, ученица разозлилась и обиделась на учительницу.

«Но Аня, как добрый человек, какое-то время ещё продолжала помогать её семье, в том числе материально: деньги им переводила, потому что люди они небогатые, в наш посёлок переехали года три назад из маленького городка, живут в ипотечной «двушке», — рассказывает Елена.

«Ведёт аморальный образ жизни»

В феврале 2021 года Анна ушла из школы. По словам её друзей и матери, девушка давно хотела работать в банке и нашла вакансию в этой сфере.

Мать Дианы продолжала периодически звонить ей с просьбами помочь с детьми, в том числе и с Дианой. Однако к весне общение учительницы с девочкой фактически сошло на нет: молодой человек Анны сделал ей предложение, они начали готовиться к свадьбе и собирались пожениться в июле.

«Уже и заявление в ЗАГС подали. Ане стало не до этого, не до Галины и её детей», — рассказывает мама Шмелёвой.

«У неё появилась новая работа, сменился круг общения, она стала большую часть времени проводить в городе», — говорит Елена.

«Но, проживая недалеко от бывшей ученицы, Аня невольно видела, что та продолжает вести аморальный образ жизни, а её братом по-прежнему никто не занимается», — добавляет она.

Последней каплей, продолжает девушка, стало избиение маленького Вити Галиной.

«Они возвращались всей семьёй с дачи, и вдруг она начала прямо на улице лупить его по попе за то, что он недостаточно быстро шёл. А потом дома ещё добавила: был май, у них были открыты окна, и Аня слышала крики ребёнка», — продолжает Елена.

Шмелёва не выдержала и решила обратиться в опеку. «Написала заявление с просьбой принять меры», — говорит её мама Надежда.

Реакция не заставила себя ждать. Вскоре после подачи заявления Галина Михайлова напала на Шмелёву прямо на улице.

«Мать Дианы сильно избила мою дочь, била по животу, лицу, синяк большой под глазом был. А Аня не могла дать сдачи, у неё рука была сломана, три спицы вставлено», — рассказывает Надежда Шмелёва.

«Мы говорили ей, чтобы сняла побои и обратилась в полицию. Но Аня отказалась, сказала, это низко», — говорит Елена.

А буквально двумя днями позднее, 26 мая, в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте» появился анонимный пост, где всё произошедшее было представлено совсем в другом свете — будто бы это Анна напала на Диану и её мать. Пост написан от лица некоего очевидца произошедшего. Но близкие Анны и её адвокат не сомневаются, что запись опубликовала сама Диана либо её мать с фейковой страницы.

При этом в посте разглашались личные данные учительницы: место работы, возраст, место жительства.

«Спальни вообще не было»

15 июня 2021 года Галина Михайлова написала заявление в Следственный комитет на Анну Шмелёву, обвинив её в «совершении лесбиянских действий» в отношении своей дочери.

22 июля бывшую учительницу задержали и поместили в ИВС на двое суток. 24 июля суд избрал меру пресечения — домашний арест.

«У следствия нет никаких доказательств, нет свидетелей. Всё обвинение базируется на словах потерпевшей и её переписке с Анной. Из неё видно, что девушки просто дружили, могли написать друг другу в духе «ты замечательная» или «ты классная», и всё», — рассказывает адвокат Шмелёвой Александр Невский.

Источник, знакомый с делом, рассказал RT, что в своих показаниях Диана утверждает, что у неё было 11 половых контактов с учительницей в квартире Шмелёвой, из которых два насильственных, а остальные — добровольные.

При этом каких-либо насильственных сексуальных действий Анне не вменяется самим следствием: ст. 134 УК РФ предусматривает ответственность лишь за половой контакт с несовершеннолетним как таковой, но не за насилие над ним.

В деле много несостыковок и противоречий, рассказывает Невский.

«Первоначально в опроснике потерпевшей значилось, что период совершения вменяемых моей подзащитной деяний — 20 ноября 2020 года (один раз). Но потом неожиданно возникли новые заявления, согласно которым период совершения полового сношения учительницы с потерпевшей изменился с 20 ноября 2020 года по начало февраля 2021 года, — говорит адвокат. — При этом заявление вообще почему-то написано только в июне 2021 года, и потерпевшая первоначально говорит о том, что интим у них был только 20 ноября на квартире подзащитной. А потом в начале сентября 2021 года изменяет показания и говорит о том, что половая близость была и в декабре 2020 года (три раза), и в январе 2021 года (три раза), и в феврале 2021 года (два раза)».

«Весь ноябрь в то время, в которое, по словам Дианы, у них был интим, моя подзащитная находилась на уроках, что подтверждается её работодателем, школой. Помимо этого, Анна ездила в дополнительное образовательное учреждение, где повышала свою квалификацию. В журнале учёта посещаемости пропусков у неё нет», — рассказывает Невский.

«Кроме того, моя подзащитная проживает с матерью, и, исходя из графика работы последней, они никак не могли вступать в интимную близость в то время, в которое указывает потерпевшая», — добавляет он.

© Фото из личного архива

«Как она могла насиловать 15-летнюю девочку, если у неё дома всё время мама?» — задаётся вопросом Елена.

«Мы недавно в этой квартире живём, делаем ремонт, мебель покупаем. Диана указывает, что у них был интим в моей спальне, а у меня на тот момент вообще спальни не было как таковой, не было кровати, на которой, как она утверждает, всё происходило», — рассказывает Надежда Шмелёва. По её словам, девочка вообще была у них дома пару раз, и то только на кухне.

«Потерпевшая говорит, что отношения якобы были прерваны из-за того, что ей это не нравилось, и она рассталась с Анной», — говорит Александр Невский. — Но мама Дианы утверждает совсем другое: они расстались потому, что Анна изменила Диане со своим парнем, с которым она собиралась пожениться».

«Молчала до последнего»

RT связался с матерью Дианы Галиной Михайловой. Женщина была немногословна. «Это длинная история. Мы ничего не хотим ворошить, девочке и так тяжело. Хочу сказать одно, это [Анна] просто недочеловек. Педагог так себя вести не должен», — заявила Михайлова RT.

«Я ничего не хочу говорить, тем более вспоминать. Для меня это тяжело, в том плане, что она также задела моего ребёнка-инвалида», — добавила она. На прямой вопрос о том, заявляла ли на неё в опеку Анна Шмелёва, Михайлова не ответила.

RT также поговорил и с самой Дианой, и девочка оказалась куда словоохотливей матери. По словам школьницы, с учительницей они якобы встречались с октября по март и занимались сексом.

При этом Диана подтвердила RT, что в опеку Анна Шмелёва на их семью действительно заявляла. «Она писала заявление, к нам приезжали, но ничего не сделали», — рассказывает она.

Про майский конфликт на улице подросток рассказывает, что Шмелёва якобы избила её и ударила её мать. «Было очень много очевидцев: соседи, сбежавшиеся на мой крик, люди, проходившие мимо», — утверждает она.

На вопрос о том, почему они с матерью не заявили в полицию, раз Шмелёва их якобы избила, школьница пояснила, что била Анна как-то так, что у них с мамой не осталось ни одного синяка.

«Побоев не было, то есть она била меня по животу ногами, но следов не осталось. У мамы тоже ничего не осталось, в том-то и дело», — заявляет подросток.

Также Диана утверждает, что об их с Анной отношениях учительница якобы рассказала её матери сама. «Мама была в шоке, но сказала, что это мой выбор, раз я с ней встречаюсь». Не знала мать только о якобы произошедшем насилии, добавляет Диана, поскольку она сама «молчала до последнего».

Слова девочки не совпадают с реальностью даже в мелочах. Так, она утверждает, что из школы Шмелёву якобы уволили. Но это неправда: в управлении информации и аналитики администрации Самары подтвердили RT, что учительница уволилась по собственному желанию задолго до скандала.

Одноклассники Дианы говорят, что она не в первый раз врёт о сексуальном насилии в свой адрес. Так, Лиза (имя изменено. — RT) рассказала, что девочка уже пыталась оклеветать одноклассника Игоря (имя также изменено. — RT). «Заявляла, что он приставал к ней», — говорит Лиза.

RT поговорил с самим Игорем, и молодой человек подтвердил эту историю. «Диана пыталась меня оклеветать. А я вообще с ней не веду никакого общения и не собирался вести, так как она плохой человек, она жить без слухов не может»,— рассказывает Игорь.

Материальный подтекст

Говоря о причинах преследования Анны, её родные и друзья сходятся во мнении, что это месть Михайловых за обращение в опеку. «Отец Дианы прямым текстом говорил Ане: «Ты ответишь за то, что подала заявление», — вспоминает подруга бывшей учительницы Елена.

В окружении Шмелёвой не исключают и материальный подтекст. «Изначально они пустили по посёлку слух, что закроют дело, если мы им дадим миллион рублей. Бабушке Ани это говорили. Но у меня таких денег нет. Квартиру продавать, чтобы их ипотеку покрыть и фактически признать вину моей дочери в том, что она не совершала? Я на это не пойду», — говорит Надежда Шмелёва.

По словам Елены, вскоре после подачи заявления Галиной Диана, встретив на улице Анну, также заявила бывшей учительнице, чтобы та готовила миллион, если хочет, чтобы заявление забрали.

Семье Шмелёвой приходится нелегко не только из-за уголовного преследования Анны, но и из-за травли, которую, по её словам, ей устроили Михайловы. «Её мама на улицу выйти спокойно не может, Галина оскорбляет её, в том числе публично», — говорит Елена. Сама Надежда при вопросе о травле плачет. По словам женщины, её и её семью «травят страшно».

«13 октября 2021 года, в день продления судом домашнего ареста моей подзащитной, в социальных сетях появились сообщения о совершении ей преступления, и в этих сообщениях раскрывается ход предварительных следственных действий, указывается характер совершённого преступления, совершившее его лицо. При этом персональные данные потерпевшей стороны не разглашаются, а персональные данные моей подзащитной раскрываются в полном объёме, вплоть до места жительства и работы», — поясняет адвокат Александр Невский.

Диана в прошлом году окончила школу. Она по-прежнему живёт в посёлке по соседству с Анной и, по словам Александра Невского, не проявляет ни малейших признаков раскаяния.

Следственный комитет не прокомментировал RT дело Анны Шмелёвой.

Директор школы, где работала учительница, сообщила RT, что «нареканий к работе Шмелёвой не было, она вела физкультуру у старших классов, классного руководства не имела. Потерпевшая девочка окончила девятый класс и получила на руки аттестат».

В администрации Самары ситуацию по существу также не прокомментировали. «Анна Шмелёва работала в школе с начала 2020/2021 учебного года. К своим должностным обязанностям относилась с ответственностью, исполняла добросовестно, проявляла разумную инициативу, указания администрации выполняла своевременно. С коллегами по работе конфликтных ситуаций не возникало. К административной ответственности не привлекалась», — сообщили RT в управлении информации и аналитики администрации города.

Анне грозит до шести лет лишения свободы, если её признают виновной. В настоящий момент, говорит адвокат девушки, ею подано заявление в отношении Дианы и её мамы Галины за разглашение данных предварительного следствия и незаконное распространение в СМИ информации о частной жизни лица, составляющей его личную тайну, без согласия на распространение этих сведений (ст. 310 и 137 УК РФ).

В ближайшие дни, добавляет он, защита намерена подать ещё одно заявление — за распространение недостоверной информации.