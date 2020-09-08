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Ответим по-европейски: Меркель сделала заявление о "Северном потоке - 2"
08 сентября 2020, 19:55 • 439 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала заявление о газопроводе "Северный поток - 2" на фоне событий, связанных с российским блогером Алексеем Навальным. Ответим по-европейски, фактически предупредила она.
По словам Меркель, решение по "Северному потоку - 2" на фоне событий с Навальным ещё не принято, однако оно будет приниматься, исходя не из германской позиции, а из общеевропейской.
Она отметила, что в этом вопросе нужна общеевропейская реакция, потому что речь не идёт о "нападении на Германию, Германия должна действовать как государство - член ЕС".
При этом, как сообщает агентство dpa со ссылкой на многочисленные источники из числа участников заседания фракции, Меркель также добавила: "Безусловно, доказано, что Навальный был отравлен".
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