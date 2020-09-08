Ответим по-европейски: Меркель сделала заявление о "Северном потоке - 2"

По словам Меркель, решение по "Северному потоку - 2" на фоне событий с Навальным ещё не принято, однако оно будет приниматься, исходя не из германской позиции, а из общеевропейской.

Она отметила, что в этом вопросе нужна общеевропейская реакция, потому что речь не идёт о "нападении на Германию, Германия должна действовать как государство - член ЕС".

При этом, как сообщает агентство dpa со ссылкой на многочисленные источники из числа участников заседания фракции, Меркель также добавила: "Безусловно, доказано, что Навальный был отравлен".