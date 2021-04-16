«Ответим на эту меру зеркально»: Лавров объявил о высылке десяти дипломатов США из России

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва зеркально ответит на высылку из США российских дипломатов. По его словам, десяти американским дипломатам будет предложено покинуть страну. Кроме того, в ответный санкционный список будут включены восемь высокопоставленных американских чиновников. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в администрацию президента был вызван посол США в Москве Джон Салливан, где ему изложили ответные меры России.

Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов, о которой Вашингтон сообщил в рамках принятых накануне антироссийских санкций. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну», — приводит его слова ТАСС.

Лавров также анонсировал, что Москва 16 апреля опубликует список из восьми американских чиновников, которые также будут включены в ответный санкционный список.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что посол России Анатолий Антонов, ранее вызванный из Вашингтона, продолжает консультации в Москве, так как ситуация в отношениях между странами «достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться».

Говоря об экономической составляющей американских рестрикций, Лавров напомнил, что Россия находила и будет находить выход из подобных ситуаций.

«Были объявлены секторальные санкции в отношении российского государственного долга и обращения с этим долгом. У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на США такого масштаба, хотя этот масштаб нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике», — сообщил министр.

По его словам, Москва может принять «болезненные» меры для бизнеса США, но будет держать их про запас.

«Мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь», — заключил Лавров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудил с Советом безопасности ответ на антироссийские санкции. Кроме того, в администрацию президента был вызван посол США в Москве Джон Салливан, которому помощник президента Юрий Ушаков изложил ответные меры России.

Песков отметил, что точки зрения лидеров России и США не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения на взаимовыгодной основе и с учётом интересов друг друга.

«Здесь, наверное, вряд ли можно говорить о совпадении взглядов. И, конечно, неприемлемым остается санкционное пристрастие наших американских визави», — сказал Песков

Представитель Кремля подчеркнул, что принцип взаимности остается основополагающим при выборе Москвой ответа на новые санкции.

«Но ещё раз скажу, что всё будет зависеть от решения, которое примет глава государства», — уточнил он.

От решения Владимира Путина также будут зависеть сроки возвращения в США посла России Анатолия Антонова, который, по словам Пескова, сейчас активно работает и с Министерством иностранных дел, и с законодателями.

Представитель Кремля также заявил, что введённые США рестрикции не отразится на стабильности российской экономики.

«В полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно, действует успешно, эффективность работы нашего экономического блока признана международно», — заметил представитель Кремля.

В свою очередь глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал санкции США недружественным и непродуманным шагом, отметив, что решение Вашингтона представляет собой вклад в разрушение международной стабильности.

«Все мы понимаем, что взаимоотношения двух великих держав — России и Соединённых Штатов Америки — во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности», — приводит его слова Интерфакс.

Напомним, накануне Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Рестрикции были введены в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Ещё пять человек и три организации РФ попали под санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Кроме того, США запретили своим банкам и другим финансовым институтам напрямую приобретать облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года.

Помимо этого, США объявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

После этого в МИД России вызвали посла США в Москве Джона Салливана, а также пообещали дать «решительный отпор на подобное агрессивное поведение».

Reuters

© Tom Brenner

После этого Байден выступил с речью, в которой заявил, что США не стремятся к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, а стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям. При этом американский лидер заявил, что Вашингтон продолжит принимать меры, «если Россия продолжит вмешиваться» в американскую «демократию».

В Кремле неоднократно отрицали обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы, призывали США прекратить голословные обвинения в адрес Москвы, а также выступали за нормализацию отношений между государствами.

Переговоры о встрече Путина и Байдена

Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин лично примет решение о том, состоится ли его встреча с Байденом. Он обратил внимание, что инициатива Байдена о встрече пересекается с предложением, ранее озвученным российским лидером, а также пояснил, что потребуется какое-то время, чтобы проанализировать предложение главы Белого дома.

Напомним, в марте в ходе интервью ABC News Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Глава Белого дома также заявил, что российский лидер «поплатится» за якобы имевшую место «кампанию влияния» на президентские выборы в США 2020 года. После этого Москва вызвала из Вашингтона на консультации российского посла Анатолия Антонова.

Сам Владимир Путин тогда подчеркнул, что Россия будет развивать отношения с США, но в тех областях, в которых она сама заинтересована, и на тех условиях, которые считает для себя выгодными. Помимо этого, Путин предложил Байдену провести переговоры в прямом эфире в открытой дискуссии, отметив, что это было бы интересно для народов России и США, а также для многих других стран.

В Белом доме тогда не смогли дать ответ на предложение российского лидера, сославшись на излишнюю загруженность Байдена.

При этом 13 апреля, в ходе телефонного разговора с Путиным Байден предложил рассмотреть возможность «проведения личной встречи на высшем уровне».

Выступая накануне в Белом доме, Байден заявил, что предложил главе российского государства провести саммит в Европе летом.

«Разумеется, потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение, и в соответствии с решением главы государства ответ будет дан в такой форме и тогда, когда примет решение президент России», — подчеркнул Песков.