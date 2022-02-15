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Ответим и в Донбассе, и где угодно: Россия готова наказывать за убийства русских
15 февраля 2022, 12:15 • 298 • Политика
Владимир Чижов подтвердил неизменность позиции России в отношении неотвратимости наказания для тех, кто устроит провокации против наших граждан. Русских страна будет защищать и в Донбассе, и где угодно - Украине и нашим западным оппонентам следует это запомнить.
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью, которое он дал газете The Guardian, повторил известный тезис: русские не готовят вторжение на Украину, однако киевскому режиму надо понять всю опасность вероятных провокаций. Если режим пойдёт на провокацию, в результате которой пострадают граждане России, ответ Москвы будет жёстким.
Вторжение России на Украину - это манипуляция, которую используют наши западные оппоненты для продавливания своей линии в переговорах о гарантиях безопасности. И в The Guardian это наверняка понимают, тем не менее продолжают играть в опасную игру, поддерживая миф.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже говорил, что информация о вторжении русских - это пустое и безосновательное нагнетание напряжённости. Самое печальное, что простые украинцы напуганы, а политики просто зарабатывают нужные баллы.
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