Владимир Чижов подтвердил неизменность позиции России в отношении неотвратимости наказания для тех, кто устроит провокации против наших граждан. Русских страна будет защищать и в Донбассе, и где угодно - Украине и нашим западным оппонентам следует это запомнить.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью, которое он дал газете The Guardian, повторил известный тезис: русские не готовят вторжение на Украину, однако киевскому режиму надо понять всю опасность вероятных провокаций. Если режим пойдёт на провокацию, в результате которой пострадают граждане России, ответ Москвы будет жёстким.

Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим, - сказал Чижов, добавив: - Или если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно - в Донбассе или ещё где.

Вторжение России на Украину - это манипуляция, которую используют наши западные оппоненты для продавливания своей линии в переговорах о гарантиях безопасности. И в The Guardian это наверняка понимают, тем не менее продолжают играть в опасную игру, поддерживая миф.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже говорил, что информация о вторжении русских - это пустое и безосновательное нагнетание напряжённости. Самое печальное, что простые украинцы напуганы, а политики просто зарабатывают нужные баллы.