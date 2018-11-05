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«Ответила ровно так, как на видео»: Участники инцидента с Глацких разоблачили оправдания чиновницы
05 ноября 2018, 19:54 • 46 • Политика
Свердловская чиновница объяснила свои слова о помощи государства детям. Она уверяет, что цитату «вырвали из контекста». Другие участники инцидента заявляют, что чиновница лжет.
Слова главы «молодёжного» департамента Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство «ничего не должно» молодым людям, поскольку «не просило родителей их рожать», не были вырваны из контекста, а являются прямой цитатой. Об этом заявила беседовавшая с оскандалившейся чиновницей жительница Урала Евгения Ковалева.
Речь идёт об инциденте, произошедшем на встрече директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких со старшеклассниками и студентами в Кировограде. У чиновницы поинтересовались, не могли бы власти материально помочь талантливым молодым людям. В частности, речь шла об отправке детей на различные конкурсы за государственный счёт. В ответ Глацких заявила, что государство молодёжи ничего не должно, так как «не просило родителей их рожать». Также чиновница пожаловалась на свою «трёхкопеечную» зарплату. Весь инцидент попал на видео и был опубликован в Сети.
При этом женщина выражает большое сомнение, что после увольнения скандальной чиновницы ситуация как-то исправится. Евгения Ковалева переживает, что на место Ольги Глацких придёт точно такой же чиновник, сообщает «URA.RU».
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