Ответа не последовало: Блинкена поставили в тупик вопросом о России и SWIFT

Госсекретарь США Энтони Блинкен был поставлен в тупик вопросом об отключении России от SWIFT. Политик так и не нашёлся, что ответить.

В разговоре с журналистами в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен оказался поставленным в тупик.

Американскому политику задали вопрос, будет ли всё-таки Россия отключена от системы SWIFT. Блинкен не нашёлся, что ответить, и перевёл разговор на другую тему.

Ранее евродепутаты предложили в качестве одной из мер давления на Россию отключить её от SWIFT. В ультиматуме говорилось, что это будет сделано, если Москва будет "продолжать агрессию" в адрес Украины. Впрочем, ЕС недостаточно компетентен в вопросе платёжной системы, признал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что в стране есть база, чтобы создать систему, аналогичную SWIFT. Страховочная сетка в случае отключения от привычной платёжной системы уже разработана.