Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он&qu...
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крым...
Главная / Политика

Ответа не последовало: Блинкена поставили в тупик вопросом о России и SWIFT

07 мая 2021, 00:10  •  77 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен был поставлен в тупик вопросом об отключении России от SWIFT. Политик так и не нашёлся, что ответить.
В разговоре с журналистами в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен оказался поставленным в тупик.
Американскому политику задали вопрос, будет ли всё-таки Россия отключена от системы SWIFT. Блинкен не нашёлся, что ответить, и перевёл разговор на другую тему.
Ранее евродепутаты предложили в качестве одной из мер давления на Россию отключить её от SWIFT. В ультиматуме говорилось, что это будет сделано, если Москва будет "продолжать агрессию" в адрес Украины. Впрочем, ЕС недостаточно компетентен в вопросе платёжной системы, признал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что в стране есть база, чтобы создать систему, аналогичную SWIFT. Страховочная сетка в случае отключения от привычной платёжной системы уже разработана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
06 мая 2021, 20:30
Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприятно"
06 мая 2021, 18:40
Тихановские готовят тюрьмы для детей
06 мая 2021, 18:40
Захарова шуткой подтвердила слова Зеленского о вездесущих русских
06 мая 2021, 20:30
Кадырова напрямую спросили о президентских амбициях. Он выдал ответ в превосходной степени
06 мая 2021, 20:30
Премьер Чехии призвал разрядить обстановку в отношениях с Москвой
06 мая 2021, 22:20
"Мрачный момент" для Блинкена вызвал у военкора очевидный вопрос
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 мая 2021, 20:30
Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприят...
06 мая 2021, 20:30
Кадырова напрямую спросили о президентских амбициях. Он выдал ответ в превосходной ст...
06 мая 2021, 20:30
Премьер Чехии призвал разрядить обстановку в отношениях с Москвой
06 мая 2021, 22:20
"Мрачный момент" для Блинкена вызвал у военкора очевидный вопрос
06 мая 2021, 22:20
Минутное появление русского Ил-96 вызвало негодование Эстонии: Послу вручена нота
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 мая 2021, 07:00
Лукашенко взялся за топор. "Слитое" видео показал "Пул Первого"
04 мая 2021, 02:25
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
30 апреля 2021, 04:55
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
04 мая 2021, 08:50
"В Европе хаос": западные СМИ раскрывают хитрость России
01 мая 2021, 07:30
"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Калибра"
01 мая 2021, 11:10
Виктор Баранец раскрыл военную тайну США: "Сейчас я скажу то, что никому не говорил"
05 мая 2021, 06:50
Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет дальше?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.