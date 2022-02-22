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Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался

22 февраля 2022, 02:20  •  324 • Политика
После исторической речи Владимира Путина и признания независимости республик Донбасса ожидалось выступление президента Украины Владимира Зеленского. Но тут же последовал обман. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец не сдержался и высказался очень резко.
Совет национальной безопасности Украины (СНБО) должен был собраться к 21:00 по московскому времени, однако заседание началось на два часа позже.
За это время президент России Владимир Путин успел напомнить миру об образовании Украины как государства, угрозах, которые несёт Незалежная, и страшном будущем, которое наступит, если сейчас ничего не поменять кардинально. В эти же часы подписаны указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в которых обозначен факт введения миротворцев на территорию Донбасса.
Предполагалось, что Владимир Зеленский обратится к украинцам в 23:00, затем в полночь (по московскому времени), однако этого не произошло. Фактически ответ Зеленского Путину начался с обмана.
Ситуация обсуждалась в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live". Виктор Баранец, подключившись к стриму, не сдержался.
Решение человека, находящегося в политическом морге,
- оценил он действия президента Украины.
Вместо Зеленского на трибуне перед журналистами появился глава СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что заседание не заканчивалось, обсуждение ситуации продолжается. Говорил недолго, но достаточно путано.
Данилов попытался убедить мир, что Украина не ведёт никаких обстрелов населённых пунктов Донбасса и вообще "не имеет никакого отношения" к военным действиям, которые происходят на линии соприкосновения.
Глава СНБО уверен: Украина выполняет обязательства перед своими гражданами в ОРДЛО - отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Данилов также анонсировал выступление президента Украины Владимира Зеленского, однако не уточнил, во сколько глава государства намерен сделать заявление.

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