Ответ Западу: Симоньян призвала вернуть Донбасс "домой"

Маргарита Симоньян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Журналистка считает, что подобные контрмеры станут грамотной политикой против действий США

Ассиметричным действием российской стороны в ответ на американские санкции может стать включение Донбасса в состав России. Соответствующее заявление сделала телеведущая, главный редактор RT Маргарита Симоньян, прокомментировавшая таким образом новость об ограничительных мерах со стороны Соединенных Штатов.

Журналистка процитировала заявление своего коллеги Владимира Соловьева, по словам которого, между двумя странами уже установлены "стабильные и предсказуемые" взаимоотношения – настолько привычным явлением, уверен он, уже стали американские санкции. Однако, полагает телеведущий, российская сторона должна подготовить "жесткие и асимметричные" контрмеры.

"Возвращение Донбасса домой может считаться асимметричным ответом? Например", – пишет Симоньян в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 15 апреля, Белый дом сообщил, что вынес очередные санкции против Москвы. Так, Министерство финансов Соединенных Штатов издало директиву о запрете на рублевые облигации для местных компаний. В черном списке США появились 32 физических и юридических лиц, которых обвиняют в подрыве демократии, вмешательстве в американские выборы, хакерских атаках и преследовании журналистов.

Президент США Джо Байден позднее сообщил Конгрессу, что ввел режим ЧС в сфере национальной безопасности из-за угрозы, возникшей в результате "пагубных действий" Москвы.

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Кремль в обязательном порядке примет ответные меры после американских рестрикций. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Россия даст "неотвратимый ответ", ответственность за которой полностью возлагается на Вашингтон.