Ответ за всех: какие округа достались вице-премьерам

Основной задачей вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов будет решение локальных экономических проблем в ручном режиме , заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты по итогам совещания главы правительства Михаила Мишустина с его заместителями. Кроме того, федеральные чиновники будут помогать местным властям реализовывать масштабные планы, которые прописаны в нацпроектах . Как отметили в Кремле, зампреды кабмина не станут дублировать работу полномочных представителей президента. В Госдуме считают, что для достижения большей эффективности правительству следует каждые полгода публиковать промежуточные итоги работы кураторов. Это позволит населению лучше понимать, какие конкретно вопросы им удалось решить.

Новые роли

О планах наделить вице-премьеров новыми полномочиями стало известно во время прямой линии президента в конце июня . Тогда он поручил закрепить за заместителями председателя правительства кураторство за одним из федеральных округов. Спустя несколько недель глава кабмина объявил, кто за какой будет отвечать .

Дмитрию Григоренко достался Центральный федеральный округ, Татьяне Голиковой — Северо-Западный, Марату Хуснуллину — Южный, Александру Новаку — Северо-Кавказский, а Дмитрию Чернышенко — Приволжский. За Сибирь теперь будет отвечать Виктория Абрамченко, а за Урал — Юрий Борисов. У Юрия Трутнева ничего особо не поменяется: он останется ответственным за Дальний Восток и Арктику. Зампреды правительства будут следить за обеспечением экономического роста округов, повышением их инвестиционной привлекательности, поддержкой малого и среднего бизнеса и созданием новых рабочих мест.

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— Подчеркну, что работа должна быть направлена на реализацию национальных целей во вверенных вам округах, их социальное развитие и обеспечение экономического роста, чтобы жизнь каждого гражданина менялась к лучшему, — заявил Михаил Мишустин .

Координировать действия кураторов будут в рамках правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет Марат Хуснуллин. Заседания комиссии вот уже более года проходят еженедельно, напомнили «Известиям» в аппарате вице-премьера.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, правительственные кураторы будут заниматься регионами с точки зрения экономики, а не подменять полпредов . Функционал последних в большей степени заключается в организации контроля за исполнением решений федеральных органов исполнительной власти, а также в обеспечении реализации на этих территориях кадровой политики главы государства, сообщили «Известиям» в аппарате Юрия Трутнева. Задачи же вице-премьеров в курируемых округах будут заключаться в обеспечении социально-экономического развития территорий, а кроме того, в непосредственном оперативном взаимодействии с главами регионов для решения возникающих проблем.

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— Полномочные представители президента в федеральных округах не имеют доступа к бюджетным деньгам. Вице-премьеры, в свою очередь, могут дать распоряжение, чтобы то или иное министерство решило проблему, — сказала «Известиям» профессор МГУ Наталья Зубаревич .

Кураторство позволит правительству оперативнее принимать решения о поддержке и развитии российских регионов, считает эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин . Однако сейчас сложно оценить, как будет координироваться работа с представителями президента РФ в федеральных округах, а также какие меры федеральной помощи будут предложены.

Централизованная работа

Идея такого вида ответственности чиновников для России не нова. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев закреплял за вице-премьерами и министрами обязанности следить за рядом регионов со слабой экономикой. Однако, как пояснили «Известиям» в кабмине, сейчас были охвачены все округа, чтобы обеспечить единство подхода. Зампреды правительства будут не точечно «тушить пожар», а комплексно развивать все субъекты .

Распределение ролей между вице-премьерами было совершенно логичным, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев . Кураторы выбирались по принципу большей вовлеченности в регион, уверен парламентарий. Чтобы этот институт был эффективен, по его мнению, вице-премьеры должны периодически публично докладывать о промежуточных результатах своей работы.

— Как минимум раз в полгода по определенному набору критериев следует публиковать рейтинг эффективности работы кураторов , — считает депутат.

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Это новый вариант ручного управления, который вводится для того, чтобы локальные проблемы решались не на прямой линии с президентом, а с помощью вице-премьеров, считает Наталья Зубаревич. В этом году глава государства получил более миллиона обращений.

Для решения задач зампредам правительства предстоит теснее работать с местными властями, однако в целом федеральные чиновники настроены оптимистично. В аппарате Виктории Абрамченко «Известиям» сообщили о намерении вице-премьера в скором времени встретиться с губернаторами . Там добавили, что для Сибири актуальными остаются проблемы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, создания инфраструктуры для обращения с отходами разного класса, снижения вредных выбросов в атмосферу и реабилитации водных объектов.

Для Юрия Трутнева, который занимает должности вице-премьера и полпреда президента РФ в ДФО, как рассказали его представители, многое не изменится , ведь с местными чиновниками он постоянно на связи. В аппарате Дмитрия Чернышенко сообщили о налаженных рабочих контактах вице-премьера с некоторыми регионами Приволжья — например, по развитию цифровых технологий и компетенций на базе Иннополиса в Татарстане . Зампред кабмина уверен, что взаимодействие с полпредом президента будет полезным для местных жителей.

Сейчас сложнее ситуация с экономикой обстоит на Северном Кавказе. Ранее Михаил Мишустин уже заявлял, что реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития округа не принесла ощутимых результатов. Положение дел на Кавказе премьер-министр назвал непростым.