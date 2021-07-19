|
Ответ за всех: какие округа достались вице-премьерам
19 июля 2021, 21:10 • 88 • Политика
Основной задачей вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов будет решение локальных экономических проблем в ручном режиме, заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты по итогам совещания главы правительства Михаила Мишустина с его заместителями. Кроме того, федеральные чиновники будут помогать местным властям реализовывать масштабные планы, которые прописаны в нацпроектах. Как отметили в Кремле, зампреды кабмина не станут дублировать работу полномочных представителей президента. В Госдуме считают, что для достижения большей эффективности правительству следует каждые полгода публиковать промежуточные итоги работы кураторов. Это позволит населению лучше понимать, какие конкретно вопросы им удалось решить.
Новые роли
О планах наделить вице-премьеров новыми полномочиями стало известно во время прямой линии президента в конце июня. Тогда он поручил закрепить за заместителями председателя правительства кураторство за одним из федеральных округов. Спустя несколько недель глава кабмина объявил, кто за какой будет отвечать.
Дмитрию Григоренко достался Центральный федеральный округ, Татьяне Голиковой — Северо-Западный, Марату Хуснуллину — Южный, Александру Новаку — Северо-Кавказский, а Дмитрию Чернышенко — Приволжский. За Сибирь теперь будет отвечать Виктория Абрамченко, а за Урал — Юрий Борисов. У Юрия Трутнева ничего особо не поменяется: он останется ответственным за Дальний Восток и Арктику. Зампреды правительства будут следить за обеспечением экономического роста округов, повышением их инвестиционной привлекательности, поддержкой малого и среднего бизнеса и созданием новых рабочих мест.
Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Savostyanov
— Подчеркну, что работа должна быть направлена на реализацию национальных целей во вверенных вам округах, их социальное развитие и обеспечение экономического роста, чтобы жизнь каждого гражданина менялась к лучшему, — заявил Михаил Мишустин.
Координировать действия кураторов будут в рамках правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет Марат Хуснуллин. Заседания комиссии вот уже более года проходят еженедельно, напомнили «Известиям» в аппарате вице-премьера.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, правительственные кураторы будут заниматься регионами с точки зрения экономики, а не подменять полпредов. Функционал последних в большей степени заключается в организации контроля за исполнением решений федеральных органов исполнительной власти, а также в обеспечении реализации на этих территориях кадровой политики главы государства, сообщили «Известиям» в аппарате Юрия Трутнева. Задачи же вице-премьеров в курируемых округах будут заключаться в обеспечении социально-экономического развития территорий, а кроме того, в непосредственном оперативном взаимодействии с главами регионов для решения возникающих проблем.
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
— Полномочные представители президента в федеральных округах не имеют доступа к бюджетным деньгам. Вице-премьеры, в свою очередь, могут дать распоряжение, чтобы то или иное министерство решило проблему, — сказала «Известиям» профессор МГУ Наталья Зубаревич.
Кураторство позволит правительству оперативнее принимать решения о поддержке и развитии российских регионов, считает эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Однако сейчас сложно оценить, как будет координироваться работа с представителями президента РФ в федеральных округах, а также какие меры федеральной помощи будут предложены.
Централизованная работа
Идея такого вида ответственности чиновников для России не нова. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев закреплял за вице-премьерами и министрами обязанности следить за рядом регионов со слабой экономикой. Однако, как пояснили «Известиям» в кабмине, сейчас были охвачены все округа, чтобы обеспечить единство подхода. Зампреды правительства будут не точечно «тушить пожар», а комплексно развивать все субъекты.
Распределение ролей между вице-премьерами было совершенно логичным, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Кураторы выбирались по принципу большей вовлеченности в регион, уверен парламентарий. Чтобы этот институт был эффективен, по его мнению, вице-премьеры должны периодически публично докладывать о промежуточных результатах своей работы.
— Как минимум раз в полгода по определенному набору критериев следует публиковать рейтинг эффективности работы кураторов, — считает депутат.
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Это новый вариант ручного управления, который вводится для того, чтобы локальные проблемы решались не на прямой линии с президентом, а с помощью вице-премьеров, считает Наталья Зубаревич. В этом году глава государства получил более миллиона обращений.
Для решения задач зампредам правительства предстоит теснее работать с местными властями, однако в целом федеральные чиновники настроены оптимистично. В аппарате Виктории Абрамченко «Известиям» сообщили о намерении вице-премьера в скором времени встретиться с губернаторами. Там добавили, что для Сибири актуальными остаются проблемы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, создания инфраструктуры для обращения с отходами разного класса, снижения вредных выбросов в атмосферу и реабилитации водных объектов.
Для Юрия Трутнева, который занимает должности вице-премьера и полпреда президента РФ в ДФО, как рассказали его представители, многое не изменится, ведь с местными чиновниками он постоянно на связи. В аппарате Дмитрия Чернышенко сообщили о налаженных рабочих контактах вице-премьера с некоторыми регионами Приволжья — например, по развитию цифровых технологий и компетенций на базе Иннополиса в Татарстане. Зампред кабмина уверен, что взаимодействие с полпредом президента будет полезным для местных жителей.
Сейчас сложнее ситуация с экономикой обстоит на Северном Кавказе. Ранее Михаил Мишустин уже заявлял, что реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития округа не принесла ощутимых результатов. Положение дел на Кавказе премьер-министр назвал непростым.
Читайте также
Подпишитесь на нас
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июля 2021, 12:55
|
13 июля 2021, 07:25
|
16 июля 2021, 22:35
|
14 июля 2021, 11:50
|
19 июля 2021, 07:25
|
17 июля 2021, 08:40
|
16 июля 2021, 03:15