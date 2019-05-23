Ответь за Донбасс: Жириновский расписал Зеленскому график работы

К новому президенту Украины Владимиру Зеленскому есть вопросы у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает Парламентская газета.

В их распоряжении появилось обращение российского депутата к главе Украины. И первое, о чем просит Жириновский, - это провести референдум о статусе Крыма и Донбасса, признать, что сейчас эти земли воссоединились с Россией и входят в состав ее территории. Второе, что интересует Жириновского: не собирается ли Зеленский решать ситуацию с Крымом и Донбассом военным путем.

Еще лидер ЛДПР уверен, что Зеленский хоть и распустил Верховную раду, но она продолжает работать.

- Депутаты продолжают заседания, а это нарушение указа президента, который является высшей властью в стране, - уверен российский парламентарий.

Жириновский дал совет Зеленскому, чтобы в Верховную раду депутаты избирались только по партийным спискам. А еще рекомендовал отменить законы о запрете русского языка, объявить амнистию, обменять военнопленных и воссосединить Церковь.