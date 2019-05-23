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Ответь за Донбасс: Жириновский расписал Зеленскому график работы

23 мая 2019, 13:39  •  28 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту Украины с несколькими вопросами. Таким образом, российский парламентарий расписал график работы Владимиру Зеленскому.
К новому президенту Украины Владимиру Зеленскому есть вопросы у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает Парламентская газета.
В их распоряжении появилось обращение российского депутата к главе Украины. И первое, о чем просит Жириновский, - это провести референдум о статусе Крыма и Донбасса, признать, что сейчас эти земли воссоединились с Россией и входят в состав ее территории. Второе, что интересует Жириновского: не собирается ли Зеленский решать ситуацию с Крымом и Донбассом военным путем.
Еще лидер ЛДПР уверен, что Зеленский хоть и распустил Верховную раду, но она продолжает работать.
- Депутаты продолжают заседания, а это нарушение указа президента, который является высшей властью в стране, - уверен российский парламентарий.
Жириновский дал совет Зеленскому, чтобы в Верховную раду депутаты избирались только по партийным спискам. А еще рекомендовал отменить законы о запрете русского языка, объявить амнистию, обменять военнопленных и воссосединить Церковь.

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