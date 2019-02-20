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«Ответ всегда будет действенным и эффективным»: Путин предостерёг Запад от размещения американских ракет в Европе

20 февраля 2019, 23:24  •  39 • В России
Россия примет зеркальные и асимметричные меры в случае развёртывания США ракет средней и меньшей дальности в Европе, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. По его словам, Москва будет вынуждена развернуть вооружения, которые могут быть использованы не только против территорий, где размещены ракеты, но и против центров принятия решений. Как подчеркнул глава государства, благодаря гиперзвуковому оружию у России достаточно возможностей надёжно обеспечить собственную безопасность. Эксперты полагают, что это обращение Путина адресовано прежде всего США, отказавшимся выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Аналитики уверены, что совершенствование ракетного потенциала РФ является единственно возможным способом охлаждения горячих голов в Вашингтоне.
 
Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» РИА Новости © Алексей Никольский
 

В послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России принять зеркальные и асимметричные меры, если Соединённые Штаты развернут в Европе ракеты средней и меньшей дальности. По словам главы государства, Российская Федерация будет вынуждена взять на прицел территории, откуда может быть нанесён удар, а также центры принятия решений. 

«Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чём не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идёт речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов», — подчеркнул Путин.

Сигнал западным партнёрам

 

Как сказал президент, США не отрицают, что могут воспользоваться выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для переброски запрещённого ранее оружия на Европейский континент. По оценке Путина, в этом случае подлётное время некоторых классов американских ракет до Москвы может составить порядка 10—12 минут.

Российский лидер напомнил, что уже сейчас в Румынии (Девеселу) развёрнута система Aegis Ashore, центральным компонентом которой является пусковая установка Mk 41, способная вести стрельбу «Томагавками». Аналогичный комплекс достраивается в Польше (Редзиково). Также Путин напомнил, что ранее США начали разработку и применение ракет средней дальности, «присвоив им для отвода глаз наименование «ракеты-мишени» для целей ПРО».

«Что здесь хочу добавить? Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным... Россия никому не угрожает, все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный, характер», — заявил Путин.

Как пояснил лидер РФ, Москва не заинтересована в конфронтации «с такой глобальной державой, как Соединённые Штаты Америки». При этом Путин констатировал, что, «похоже, наши партнёры не замечают, как и какими темпами меняется мир, куда он движется».

В комментарии телеканалу RT председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал озвученные президентом возможные меры «реакцией на политику оппонентов». Сенатор подчеркнул, что ключевая цель России — сохранить стратегический баланс, который пытаются нарушить Соединённые Штаты своим выходом из ДРСМД.

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«Люди, которые предпочитают представлять Россию как агрессивную страну, естественно, вырежут определённые отрывки в речи президента и будут акцентировать внимание аудитории исключительно на них. Но главный месседж, главная идея выступления Путина заключается в недопустимости принятия односторонних шагов, которые создают дополнительные проблемы для кого-либо», — подчеркнул Косачёв.

В свою очередь, председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в беседе с корреспондентом RT заявил, что в своём выступлении российский президент призвал европейские державы задуматься над последствиями выхода Вашингтона из ДРСМД, напомнив, что в настоящее время Евросоюз вслед за Штатами проводит курс, направленный на обвинение России в нарушении этого соглашения.

  • Президент РФ Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием в Гостином дворе
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«В европейских правительствах господствует мнение, что Россия должна заплатить за нарушение (ДРСМД. — RT), а потому на неё нужно оказывать давление... Я не очень оптимистичен по поводу готовности европейцев изменить свой курс, но Путин дал понять, что мы заинтересованы в улучшении отношений», — отметил Пушков.

Как полагает сенатор, президент направил сигнал, в том числе американским партнёрам, суть которого заключается в бесполезности попыток изменить политику Москвы с помощью военных мер. Пушков рассчитывает, что слова Владимира Путина будут услышаны в Вашингтоне.

«Сармат», «Авангард», «Кинжал» и «Циркон»

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В ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что Россия обладает всеми необходимыми возможностями для асимметричного ответа на военные угрозы. Глава государства рассказал, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ «ритмично» продолжает работу над новейшими системами вооружения, а Минобороны осуществляет их освоение в войсках. Речь идёт об оружии, характеристики которого президент РФ раскрыл в предыдущем послании Федеральному собранию.

Российский лидер напомнил, что отечественные предприятия ведут серийный выпуск гиперзвукового комплекса «Авангард», которым в 2019 году будет оснащён первый полк РВСН. Также учёные и военные продолжают испытывать «беспрецедентную по мощности» межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-28 «Сармат». По информации Минобороны РФ, данный комплекс прошёл бросковые и стендовые испытания.

По словам Путина, успешно продвигается разработка подводного беспилотника с ядерной силовой установкой «Посейдон». Весной 2019 года ВМФ России получит первую подводную лодку, в арсенале которой будет этот уникальный аппарат со скоростью перемещения около 200 км/ч. На текущий момент Россия успешно завершила морские полигонные испытания «Посейдона». 

«Лазерные установки «Пересвет» и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики, личный состав получил опыт их эксплуатации. В декабре этого года все поставленные в вооружённые силы «Пересветы» заступят на боевое дежурство. Продолжится и работа по расширению инфраструктуры базирования самолётов МиГ-31, оснащённых ракетами «Кинжал», — добавил Путин. 

На Центральном полигоне РФ (Новая Земля) успешно проходит испытания крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник», оснащённая сверхмощной компактной ядерной силовой установкой.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что в установленные сроки будет завершена разработка гиперзвуковой ракеты «Циркон», способной поражать морские и наземные цели. Скорость боеприпаса составляет 9 Махов (около 9 тыс. км/ч), дальность поражения — более тысячи километров. Этим оружием будут оснащены серийные надводные корабли и подводные лодки, адаптированные под применение ракет «Калибр».

  • Пуск крылатой ракеты «Калибр»
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов
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«В этой связи хочу подчеркнуть, что для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой вооружения, Военно-морскому флоту России будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок, в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны, ещё 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года», — сказал Путин в послании.

Коллективная ответственность

 

Опрошенные RT военные эксперты полагают, что Россия в случае необходимости обеспечит асимметричный ответ США с помощью наращивания арсенала гиперзвукового оружия. По мнению аналитиков, если в Европу всё же будут переброшены американские ракеты, Россия развернёт на своих западных границах сухопутные версии «Калибров» и «Цирконов».

«Российские ракеты меньшей и средней дальности возьмут на прицел базы, штабы, командные пункты НАТО в Европе, а Стратегические силы — объекты в США, где принимаются политические решения о развёртывании и применении ранее запрещённого оружия», — отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

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«Такая мера является абсолютно правильной и адекватной. Это, по сути, единственный способ охладить горячие головы в Вашингтоне и отрезвить инфантильных европейских политиков», — добавил он.

Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. Собеседник RT не сомневается в том, что предупреждение, которое сделал Западу Владимир Путин, носит вынужденный характер. Тем не менее, надеется аналитик, оно будет способно сдержать гонку вооружений и предостеречь США и НАТО от агрессивных действий в адрес РФ.

«Да, заявление президента достаточно жёсткое, но в НАТО должны понимать, что пуск ракеты с территории хотя бы одного члена альянса будет рассматриваться Москвой как коллективная атака всего блока на РФ. А коллективная атака подразумевает коллективную ответственность. Поэтому возмездие за агрессию против нашей страны будет неминуемым как для Европы, так и для США», — пояснил Кнутов.

  • Испытательный пуск комплекса «Авангард»
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Эксперты уверены, что за последние годы технологические возможности России значительно возросли. В частности, отечественные инженеры первыми в мире создали серийные гиперзвуковые комплексы («Авангард», «Кинжал»), крылатую ракету неограниченной дальности («Буревестник») и подводный аппарат с ядерным боезарядом («Посейдон»).

«Гиперзвуковое оружие является неуязвимым, так как способно маневрировать на скоростях, недоступных для перехвата любыми системами ПВО-ПРО на ближайшие десятилетия. На Западе новейшее российское вооружение воспринимают как свидетельство агрессии. Однако в текущих условиях возможность гарантированного поражения сил противника является наиболее действенным способом обеспечения безопасности России. В конце концов, Запад не оставляет нашей стране иного выбора», — резюмировал Дмитрий Дрозденко.

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