Ответ участницы об Украине поразил даже ведущего: "Африка. Без комментариев…"

В Сети широко обсуждают фрагмент испанского шоу "Кто хочет стать миллионером?". Участница передачи не сумела определить, на каком континенте находится Украина.

Судя по фрагменту, женщина даже воспользовалась подсказкой 50:50, но по-прежнему пребывала в замешательстве.

В итоге она выбрала вариант - Африка. Ведущий после такого ответа даже прикрыл рот рукой, а затем объявил верный вариант.

Телеведущий Владимир Соловьёв разместил фрагмент шоу у себя в телеграм-канале с подписью: "Африка. Без комментариев..."

Журналистка Юлия Витязева также сыронизировала: "Надеюсь, эту тётеньку уже внесли на "Миротворец".

Badkind в обсуждениях продолжил диалог: "Ведущий сказал: "Нi! Украiна - цэ Европа!" В одной стране зрители зарыдали у экранов телевизоров..."

"Кстати, не сильно ошиблась", - язвительно заметил Potsdam.