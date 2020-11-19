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Ответ участницы об Украине поразил даже ведущего: "Африка. Без комментариев…"
19 ноября 2020, 21:00 • 272 • В мире
В телеграм-канале ведущего Владимира Соловьёва обнародован фрагмент испанского шоу "Кто хочет стать миллионером?". Участница шоу неверно определила, где находится Украина, чем удивила даже ведущего программы. Соловьёв в комментарии к ролику также заметил: "Африка. Без комментариев..."
В Сети широко обсуждают фрагмент испанского шоу "Кто хочет стать миллионером?". Участница передачи не сумела определить, на каком континенте находится Украина.
Судя по фрагменту, женщина даже воспользовалась подсказкой 50:50, но по-прежнему пребывала в замешательстве.
В итоге она выбрала вариант - Африка. Ведущий после такого ответа даже прикрыл рот рукой, а затем объявил верный вариант.
Телеведущий Владимир Соловьёв разместил фрагмент шоу у себя в телеграм-канале с подписью: "Африка. Без комментариев..."
Журналистка Юлия Витязева также сыронизировала: "Надеюсь, эту тётеньку уже внесли на "Миротворец".
Badkind в обсуждениях продолжил диалог: "Ведущий сказал: "Нi! Украiна - цэ Европа!" В одной стране зрители зарыдали у экранов телевизоров..."
"Кстати, не сильно ошиблась", - язвительно заметил Potsdam.
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