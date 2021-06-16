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Ответ сторонникам Трампа: зачем Белый дом разработал стратегию по борьбе с «внутренним терроризмом»

16 июня 2021, 01:45  •  46 • В мире
Белый дом опубликовал подготовленную администрацией Байдена первую национальную стратегию по борьбе с «внутренним терроризмом». Об этом говорится на сайте Белого дома. В обзоре стратегии сообщается, что она будет строиться на четырёх «столпах»: получение и передача соответствующей информации, предотвращение вербовки и мобилизации для совершения насильственных действий, непосредственное сдерживание внутреннего терроризма и борьба с его давними участниками. Эксперты считают, что доктрина будет использоваться Белым домом для преследования политических противников, в частности, сторонников экс-президента Дональда Трампа.
 
Бойцы Национальной гвардии США в Вашингтоне Reuters © Erin Scott
 

Белый дом опубликовал разработанную администрацией Байдена первую стратегию по борьбе с «внутренним терроризмом», который угрожает национальной безопасности США. 

«Данная всеобъемлющая стратегия предоставляет правительству США и партнёрам общенациональную модель для понимания и распространения информации, касающейся внутреннего терроризма; предотвращения вербовки для целей внутреннего терроризма и мобилизации для совершения насильственных действий; пресечения и сдерживания внутреннего терроризма; борьбы с давними участниками внутренней террористической деятельности», — говорится в заявлении.

Отдельно было опубликовано заявление Джо Байдена, в котором президент США характеризует данное явление.

«Внутренний терроризм, движимый ненавистью, нетерпимостью и другими формами экстремизма, является пятном на душе Америки. Он противоречит всем устремлениям нашей страны и представляет прямой вызов нашей национальной безопасности, демократии и единству», — заявил Байден.

В свою очередь, в расширенном релизе на сайте Белого дома отмечается, что оценка угрозы внутреннего терроризма была сделана на основе экспертных заключений, представленных спецслужбами и силовыми ведомствами США. Эксперты пришли к выводу, что самые опасные элементы данного явления — это приверженцы превосходства белой расы и антиправительственные экстремисты, входящие в различные группы ополченцев.

Джо Байден, говорится в документе, после своего вступления в должность президента США сразу же отдал распоряжение за сто дней провести пересмотр политики властей в этой сфере.

Неясная стратегия

 

В стратегии, опубликованной Белым домом, указывается, что она будет основываться на четырёх «столпах».

Первый из них — это обмен информацией. Отмечается, что ФБР и Минюст США создали надёжную систему для методичного отслеживания случаев внутреннего терроризма, а силовые и разведывательные ведомства и Госдеп США получают данные от зарубежных партнёров о международном аспекте этого явления.

Второй «столп» стратегии — предотвращение вовлечения во внутренний терроризм. Министерство внутренней безопасности обозначило борьбу с «внутренним насильственным экстремизмом» как приоритетную сферу и выделит гранты общей суммой в $77 млн для борьбы с ним муниципальным и местным органам власти.

Третий «столп» обозначен как собственно предотвращение и борьба со внутренней террористической деятельностью. Согласно этому разделу, правительство США усилит поддержку федеральным и местным силовым ведомствам, а отделения Минюста и ФБР сделают борьбу со внутренним терроризмом приоритетной.

«Это включает в себя финансирование на сумму $100 млн в виде дополнительных ресурсов для Минюста, ФБР, Министерства внутренней безопасности, которое будет включено в предложенный президентом бюджет на 2022 финансовый год. Цель такой меры — гарантировать, что в распоряжении высших органов федеральной власти есть аналитики, эксперты, прокуроры и другие кадры и ресурсы, необходимые им для пресечения внутреннего терроризма и восстановления правосудия в случае нарушения закона», — говорится в стратегии.

Также будет активизировано выявление внутренних террористов и экстремистов в рядах правительственных служб, армии и силовых ведомств.

«Управление кадровой службы рассмотрит внесение обновлений в бланки заявлений кандидатов на особо ответственные должности в высшие федеральные органы государственной власти, которые могут помочь экспертам в выявлении потенциальных угроз внутреннего терроризма», — отмечается в документе.

  • Сторонники Трампа у Капитолия 6 января
  • Reuters
  • © Shannon Stapleton

Четвёртым «столпом» является «борьба с давними участниками внутренней террористической деятельности». В рамках этой части стратегии правительство США будет активнее защищать американцев от притеснений на расовой, этнической и религиозной почве, а также ограничит возможность приобретения огнестрельного оружия лицам, вовлечённым во внутренний терроризм. Кроме того, будет усилена борьба с дезинформацией.

«Правительство США также будет проводить работу по поиску способов противодействию поляризации, которая зачастую подстёгивается дезинформацией, искажёнными сведениями и опасными теориями заговора в интернете, с целью поддержания информационной среды, благоприятной для разумного демократического дискурса», — говорится в документе.

Назначение экстремистов

 

В мае генеральный прокурор США Меррик Гарленд запросил у конгресса дополнительное финансирование на противодействие внутреннему терроризму.

Выступая в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США, он сообщил, что $45 млн нужно предоставить ФБР для проведения расследований, связанных с внутренним терроризмом, $40 млн — на помощь федеральным прокурорам в работе на данном направлении.

  • Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд
  • Reuters
  • © Win McNamee

Стоит отметить, что во время слушаний по назначению на должность в комитете сената по юриспруденции Гарланд заявил, что будет контролировать ход уголовного преследования сторонников превосходства белой расы и других участников событий 6 января 2021 года. Тогда участники митинга в поддержку Дональда Трампа вступили в столкновение с полицией Капитолия и заняли здание конгресса США.

Джо Байден назвал эти события спланированным нападением, которое осуществили внутренние террористы и экстремисты, подстрекаемые Трампом.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что данная стратегия будет использована для преследования политических противников американского политического истеблишмента в лице Демпартии США.

«Несомненно, эта стратегия была принята в ответ на акцию сторонников Трампа, занявших Капитолий. Подобными мерами Байден пытается задушить политических оппонентов, обозначив их террористами. Очевидно, принятые администрацией Белого дома жёсткие меры заставят политических оппонентов не раз задуматься о том, стоит ли предпринимать какие-либо дальнейшие действия против нынешнего руководства страны. Помимо того, эта мера должна укрепить позиции Байдена, который до сих пор не получил полноценную поддержку американцев из-за сохраняющегося в обществе раскола», — подчеркнул эксперт.

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Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с RT также отметил, что администрация Байдена будет использовать данную стратегию для усиления контроля за неблагонадёжными гражданами в лице сторонников экс-президента Трампа.

«Под внутренними террористами федеральные власти США раньше обычно подразумевали подрывные организации различного толка, которые представляют опасность для общества и государства и ячейки которых работают на территории страны. Но сейчас администрация Байдена под внутренним терроризмом имеет в виду сторонников Трампа», — отметил политолог.

При этом действия сторонников Трампа, которые заняли Капитолий, — хулиганство, но никак не терроризм, считает Андрей Сидоров.

«Однако в современных условиях в США возможно всё, поэтому можно ожидать, что администрация Байдена будет рассматривать Трампа и его сторонников как угрозу для американской демократии, соответственно, их действия будут караться самым жёстким образом, в том числе квалифицироваться по статьям о терроризме», — заключил эксперт

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