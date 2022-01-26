Ответ США по безопасности для России писали в Киеве? В Госдепе дали пояснения

В Госдепартаменте США дали объяснения по поводу ответов России на предложения о безопасности в Европе.

Госдепартамент США заявил, что ответ на предложения России по безопасности ещё не передан Москве.

"Ответ пока не передан Москве, но я могу вас заверить, что, как только он будет направлен, мы вам сообщим", - заявил на брифинге 25 января руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

О содержании ответа уже проинформирована Украина, подчеркнул американский дипломат.

"Да. Что касается Украины, то мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчёте, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчёт", - ответил Прайс на соответствующий вопрос.

Ответ США на предложения Россию не удивит, подчеркнул представитель Госдепа.

Переговоры глав дипломатических ведомств США и России по безопасности прошли в Женеве в январе. Предложения России включают нерасширение НАТО на восток.