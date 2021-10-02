Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире

Маргарита Симоньян в прямом эфире заставила замолчать украинского эксперта Гордея Белова. Она заявила, что Украина для Донбасса не родная мать, а "мачеха, от которой хочется бежать".

Диалог между Маргаритой Симоньян и Гордеем Беловым произошёл в прямом эфире программы "60 минут". По словам украинского политолога, Украина - это родная страна для жителей Донбасса. Отрывок программы опубликован в Яндекс.Дзен-канале Маргариты Симоньян.

Вы говорите, что Украина для жителей Донбасса - Родина-матушка. Понимаете, Родина-матушка не бомбит, не разрывает детей, не отрывает ноги пятилетним. Вы поезжайте в Донецк, в музей, где просто показаны фотографии этих несчастных детей. И вы поймёте, что для этих людей это никакая не Родина-матушка. Это злая мачеха, от которой хочется бежать,

- заявила Маргарита Симоньян.

Единственное, на что сподобился Гордей Белов, это спросить, куда тогда захотят убежать жители Донбасса. "К нам, в Россию", - последовал ответ практически всей студии программы. После этого украинскому политологу ничего не оставалось, как просто замолчать.

Также Симоньян заявила, что украинский политолог не прав в своём мнении, что жители России массово не хотят возврата Донбасса в состав страны. По словам журналистки, Россия хочет избавить "наших братьев и сестёр от отвратительного ига".