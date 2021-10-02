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Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире

02 октября 2021, 18:29  •  259 • Политика
Маргарита Симоньян в прямом эфире заставила замолчать украинского эксперта Гордея Белова. Она заявила, что Украина для Донбасса не родная мать, а "мачеха, от которой хочется бежать".
Диалог между Маргаритой Симоньян и Гордеем Беловым произошёл в прямом эфире программы "60 минут". По словам украинского политолога, Украина - это родная страна для жителей Донбасса. Отрывок программы опубликован в Яндекс.Дзен-канале Маргариты Симоньян.
Вы говорите, что Украина для жителей Донбасса - Родина-матушка. Понимаете, Родина-матушка не бомбит, не разрывает детей, не отрывает ноги пятилетним. Вы поезжайте в Донецк, в музей, где просто показаны фотографии этих несчастных детей. И вы поймёте, что для этих людей это никакая не Родина-матушка. Это злая мачеха, от которой хочется бежать,
- заявила Маргарита Симоньян.
Единственное, на что сподобился Гордей Белов, это спросить, куда тогда захотят убежать жители Донбасса. "К нам, в Россию", - последовал ответ практически всей студии программы. После этого украинскому политологу ничего не оставалось, как просто замолчать.
Также Симоньян заявила, что украинский политолог не прав в своём мнении, что жители России массово не хотят возврата Донбасса в состав страны. По словам журналистки, Россия хочет избавить "наших братьев и сестёр от отвратительного ига".

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