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Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире
02 октября 2021, 18:29 • 259 • Политика
Маргарита Симоньян в прямом эфире заставила замолчать украинского эксперта Гордея Белова. Она заявила, что Украина для Донбасса не родная мать, а "мачеха, от которой хочется бежать".
Диалог между Маргаритой Симоньян и Гордеем Беловым произошёл в прямом эфире программы "60 минут". По словам украинского политолога, Украина - это родная страна для жителей Донбасса. Отрывок программы опубликован в Яндекс.Дзен-канале Маргариты Симоньян.
- заявила Маргарита Симоньян.
Единственное, на что сподобился Гордей Белов, это спросить, куда тогда захотят убежать жители Донбасса. "К нам, в Россию", - последовал ответ практически всей студии программы. После этого украинскому политологу ничего не оставалось, как просто замолчать.
Также Симоньян заявила, что украинский политолог не прав в своём мнении, что жители России массово не хотят возврата Донбасса в состав страны. По словам журналистки, Россия хочет избавить "наших братьев и сестёр от отвратительного ига".
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